Claude Bernard s’associe à Medipim pour créer "Medipim by Claude Bernard", une offre unique d’informations de produits de santéClaude Bernard

Boulogne-Billancourt, France, le 3 octobre 2024 – Claude Bernard, expert reconnu des bases de données médicales, et Medipim, acteur majeur des bases de données visuelles pour produits de santé, annoncent un partenariat avec le lancement de "Medipim by Claude Bernard". Cette offre novatrice combine l’expertise des deux entreprises pour offrir le référentiel de médicaments et produits de santé le plus complet et fiable du marché français.

Basé en Belgique, Medipim met à disposition plus de 200 000 photos de médicaments et produits de santé, devenant ainsi une ressource clé pour les professionnels de santé et les acteurs du secteur pharmaceutique. De son côté, Claude Bernard propose un référentiel regroupant plus de 350 000 références couvrant les médicaments, les dispositifs médicaux, les produits de dermo-cosmétique, diététique, santé animale, etc. Ensemble, ils apportent une réponse adaptée aux besoins croissants du secteur en matière de données actualisées et précises, notamment via l’alimentation des outils et des sites internet de nombreux acteurs (groupements, officines, éditeurs de logiciels...).

"Medipim by Claude Bernard" , une solution complète pour les professionnels du secteur

Le référentiel Claude Bernard s’enrichit de la base visuelle de produits de santé Medipim, l’une des plus complètes d’Europe. Cette nouvelle offre se distingue par 3 principaux avantages :

L’exhaustivité et la fiabilité de l’information : Un référentiel complet, intégrant descriptifs et visuels des produits de santé.

: Un référentiel complet, intégrant descriptifs et visuels des produits de santé. Un accès facilité via une API unique : Simplification de l’intégration des données dans les systèmes et applications des utilisateurs, offrant une solution fluide pour la gestion des données.

via une API unique : Simplification de l’intégration des données dans les systèmes et applications des utilisateurs, offrant une solution fluide pour la gestion des données. Des mises à jour accélérées : Les informations et les visuels des produits sont mis à jour dans des délais inédits pour suivre la demande du client afin que la base soit à jour toute l’année.





"Medipim by Claude Bernard" , une solution conçue pour un large éventail de professionnels du secteur médical et digital.

Elle répond aux besoins diversifiés des acteurs suivants :

Pharmaciens, professionnels de santé : Consultation rapide et exhaustive des fiches produits et visuels des médicaments et produits de santé.

: Consultation rapide et exhaustive des fiches produits et visuels des médicaments et produits de santé. Éditeurs de logiciels métiers, groupements et acteurs du e-commerce : Intégration fluide des données produits et visuels dans leurs logiciels, sites e-commerce, et autres solutions digitales.

: Intégration fluide des données produits et visuels dans leurs logiciels, sites e-commerce, et autres solutions digitales. Industriels et fabricants de produits de santé : Partage d’informations automatisé avec les professionnels de santé pour des mises à jour rapides et fiables.





Avec "Medipim by Claude Bernard", les professionnels de santé et l’ensemble des acteurs du secteur bénéficient désormais d'un outil puissant pour améliorer leur efficacité opérationnelle et optimiser la diffusion d’informations produits.

« Le référentiel Claude Bernard est une référence en France. Il nous semblait logique de nous associer à cette base pour porter nos services vers un très grand nombre de professionnels de santé et vers l’ensemble des acteurs du secteur pharmaceutique qui pourront désormais disposer d’un outil unique sur le marché grâce à cette association », indique Maarten Deboo, fondateur de Medipim.

« L’exhaustivité du référentiel Claude Bernard (médicaments et hors médicaments) est l’un des points clés de la satisfaction de nos clients et un levier fort de développement. Les usages et besoins évoluent, notamment dans les officines et les groupements qui ont besoin de visuels et descriptifs complets et à jour pour alimenter leurs différents outils. L’intégration du référentiel Medipim dans notre offre offrira à nos clients une exhaustivité inédite et des services privilégiés », explique Jean-Baptiste Ducasse, VP Business Development chez Claude Bernard.

Disclaimer

Le contenu de la base Claude Bernard doit être considéré comme un ouvrage scientifique faisant l’objet d’une consultation critique laissant aux professionnels de santé les responsabilités de la prescription, de la dispensation ou de l’administration notamment que le code de santé publique leur reconnaît. RESIP ne saurait garantir l´exactitude et l´exhaustivité des informations contenues au sein de la base Claude Bernard. En effet, bien que les données et les fonctionnalités de la base Claude Bernard soient élaborées avec extrêmement de vigilance, l’utilisateur doit être informé que du fait de la complexité de cette base de données sur les médicaments et les produits de santé, RESIP décline toute responsabilité pour les conséquences éventuelles pouvant résulter d’une erreur de prescription, de délivrance, d’administration ou plus généralement d’utilisation de la base Claude Bernard. Il en résulte que RESIP ne peut être tenue pour responsable des conséquences découlant de l’utilisation de la base Claude Bernard.

A propos de RESIP / Claude Bernard :

Filiale du Groupe Cegedim, RESIP (Recherches et Etudes en Systèmes Informatiques Professionnels) édite la plateforme de services innovants Claude Bernard - à destination des professionnels de santé – adossés à la base de données sur les médicaments et produits de santé éponyme de référence (ex BCB), agréée HAS et marquée CE. Ces services de prévention, d’aide au diagnostic et de prise en charge du patient, sont directement interfacés aux logiciels d’aide à la prescription et à la délivrance utilisés par plus de 150 000 professionnels de santé en officine, en cabinet médical, dans les maisons de santé pluridisciplinaires et les établissements de soins : hôpitaux, cliniques et Ehpad… ou bien sont accessibles de manière complémentaire, en mobilité sur le nouveau site www.claudebernard.fr

Suivez Claude Bernard sur LinkedIn

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 6 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 616 millions d’euros en 2023.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur X : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook

