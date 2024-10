Nanterre, le 3 octobre 2024

VINCI remporte un contrat de modernisation et d’élargissement de la Highway 1 au Canada

Amélioration d'un tronçon clé de la Highway 1 au sud-est de Vancouver

Un contrat de 62 millions d’euros (94 millions de dollars canadiens)

VINCI Construction, à travers ses filiales canadiennes BA Blacktop et Carmacks, réalisera dans le cadre d’un groupement d’entreprises la modernisation et l'élargissement d'une section de 4,5 km de la Highway 1 en Colombie-Britannique.

Le projet, d'une valeur totale de 62 millions d’euros (94 millions de dollars canadiens), fait partie du programme d'amélioration du corridor autoroutier de la Fraser Valley, situé à 70 km de Vancouver. Il vise à mieux desservir cette région en pleine croissance et à améliorer les conditions de circulation des 80 000 automobilistes qui empruntent l’axe routier chaque jour.

Le projet comprend l'élargissement de l'autoroute avec notamment de nouvelles voies dédiées au covoiturage et aux bus, la construction de deux nouveaux ponts et la rénovation d'une aire de repos. Des mesures environnementales seront menées pour recréer un écosystème pour la faune aquatique et favoriser la biodiversité.

Le projet, qui devrait être achevé en grande partie à l'été 2027, vise 15 % d’emplois issus des communautés locales des Premières Nations, principalement de Kwantlen et de Matsqui.

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l'énergie et de la construction, employant 280 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s'engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d'utilité publique, VINCI considère l'écoute et le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l'exercice de ses métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général.





