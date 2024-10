Blue Mountain und Apprentice.io kündigen bahnbrechende Integration von EAM- und MES-Technologien an, die das Asset Performance Management für die Herstellung im Bereich Biowissenschaften revolutioniert

Integration zur gemeinsamen Nutzung wichtiger Daten zwischen zuvor getrennten EAM- und MES-Systemen



PHILADELPHIA, Oct. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Mountain, Marktführer im Enterprise Asset Management (EAM) für Hersteller von Biowissenschaften, und Apprentice.io, Entwickler der Tempo Manufacturing Cloud, der ersten KI-gestützten Cloud-Plattform zur Beschleunigung der chargenbasierten Fertigung, freuen sich, die erste Integration ihrer Technologien, die speziell für die Biowissenschaften entwickelt wurden, bekannt zu geben. Diese erstmalige Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Fortschritt im Asset Performance Management dar und revolutioniert die Art und Weise, wie Hersteller sicherstellen können, dass Produktionsanlagen kalibriert und einsatzbereit sind.

Technologien verbinden: Die Kunst des Möglichen Diese Integration verbindet die beiden Plattformen nahtlos und bietet den Produktionsteams einen unvergleichlichen Überblick in die Einsatzbereitschaft der Geräte. Die neue Integration gibt in Echtzeit Aufschluss darüber, ob die Geräte kalibriert sind, ob sie die Inspektion bestanden haben und einsatzbereit sind. Die Technologiepartnerschaft stellt sich der Herausforderung zeitaufwändiger Koordinationsmeetings und unübersichtlicher Tabellenkalkulationen. Mit dieser Integration kommuniziert Blue Mountain RAM über MQTT und sendet Daten direkt an Apprentice.io Tempo, wo Benutzer sofort auf den Status jedes Vermögenswerts zugreifen können.

Mit der Integration wird auch ein neuer Tab „Kalibrierungsdaten“ in Tempo eingeführt, die Planern und Disponenten sofortigen Zugriff auf den Kalibrierungsstatus eines Vermögenswerts bietet, um eine effiziente und reibungslose Produktion zu gewährleisten. Die innovative Zusammenarbeit zwischen Blue Mountain und Apprentice.io beschleunigt die Entwicklung eines vollständig automatisierten Asset Performance Managements in der biowissenschaftlichen Produktion.

„Diese Partnerschaft repräsentiert die Kunst des Möglichen in der biowissenschaftlichen Produktion.“ so David Rode, CEO von Blue Mountain. „Unsere Integration bietet nicht nur Vertrauen in den Echtzeit-Status der Anlagen, sondern ermöglicht es den Produktionsteams auch, mit Sicherheit zu handeln. Kein Rätselraten mehr. Wenn ein Vermögenswert abgerufen wird, weiß das Team, dass er einsatzbereit und in gutem Zustand ist.“

„Wir freuen uns sehr, unseren Kunden dieses Maß an Transparenz und Effizienz bieten zu können,“ so Angelo Stracquatanio, CEO und Mitgründer von Apprentice.io. „Durch den offenen Datenaustausch zwischen unseren Technologien optimieren wir nicht nur die Arbeitsabläufe, sondern schaffen auch die Voraussetzungen für die Zukunft der vorhersagbaren Wartung. Das ist erst der Anfang.“

Über Blue Mountain

Blue Mountain nimmt seit 35 Jahren eine führende Rolle beim Asset-Management in der Biowissenschaftsbranche ein und verfügt über eine einzigartige Position, die sich auf ein bewährtes System stützt. Blue Mountain wurde 1989 gegründet und bietet eine integrierte Komplettlösung, die Hunderte von Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutik, Biotechnologie, Zell- und Gentherapie, medizinische Geräte und Auftragsfertigung unterstützt. Von der Einrichtung und Installation bis hin zu Schulung und Validierung unterstützt unser Unternehmen die Produzenten im Bereich Biowissenschaften bei der Beherrschung des GMP-Asset-Managements durch die Implementierung unserer erstklassigen Software, die es ihnen ermöglicht, die Cloud zu nutzen, papierlose Prozesse voranzutreiben und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten. Blue Mountain wird von Accel-KKR unterstützt und hat seinen Sitz im Großraum Philadelphia, PA. Weitere Informationen finden Sie unter www.coolblue.com.

Über Apprentice.io

Apprentice verfügt über die erste KI-gestützte Cloud-Plattform, die zur Beschleunigung der chargenbasierten Fertigung entwickelt wurde – die Tempo Manufacturing Cloud. Tempo bietet eine nahtlose Verarbeitung durch alle Ebenen Ihres Produktionsökosystems auf einer Plattform, indem es historisch verteilte Systeme kombiniert – Manufacturing Execution System (MES), Distributed Control System (DCS), Laboratory Execution System (LES), eLogs, Arbeitsanweisungen – und Ihnen so umfassende Transparenz und Kontrolle über alle Teams, Standorte und externen Partner gibt. Tempo bietet ein modernes und benutzerfreundliches Erlebnis im Web, auf mobilen Geräten und Wearables, das auf allen Betriebsebenen schnell Akzeptanz findet. Um mehr über Apprentice zu erfahren, besuchen Sie www.apprentice.io

