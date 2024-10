Blue Mountain et Apprentice.io annoncent une intégration révolutionnaire des technologies EAM et MES, transformant ainsi la gestion de la performance des actifs pour la fabrication des sciences de la vie

Cette intégration permet de partager des données cruciales entre des systèmes EAM et MES auparavant cloisonnés



PHILADELPHIE, 03 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Mountain, société de référence en matière de gestion des actifs d’entreprise (EAM) pour les fabricants de sciences de la vie, et Apprentice.io, développeurs de la plateforme Tempo Manufacturing Cloud, la première plateforme cloud alimentée par l’IA conçue pour accélérer la fabrication par lots, sont ravis d’annoncer l’intégration de leurs technologies, spécialement conçues pour les fabricants de sciences de la vie. Cette collaboration inédite constitue une avancée majeure dans la gestion de la performance des actifs, révolutionnant la manière dont les fabricants peuvent s’assurer que les équipements de production sont étalonnés et prêts à l’emploi.

Connecter les technologies : l’art du possible Cette intégration permet de relier les deux plateformes de manière fluide, offrant ainsi aux équipes de production une visibilité inégalée sur l’état de préparation des équipements. La nouvelle intégration permet de savoir en temps réel si l’équipement est étalonné, s’il a fait l’objet d’une inspection et s’il est prêt à fonctionner. Ce partenariat technologique permet de surmonter les difficultés liées aux réunions de coordination fastidieuses et aux tableurs pouvant prêter à confusion. Grâce à cette intégration, le logiciel RAM de Blue Mountain communique via le protocole MQTT, envoyant des données directement à la plateforme Tempo d’Apprentice.io, où les utilisateurs peuvent accéder instantanément à l’état de n’importe quel actif.

L’intégration intègre également un nouvel onglet « Données d’étalonnage » dans Tempo, offrant aux planificateurs un accès immédiat à l’état d’étalonnage d’un équipement, garantissant ainsi une production efficace et sans heurts. La collaboration innovante entre Blue Mountain et Apprentice.io permet d’accélérer l’évolution vers une gestion entièrement automatisée de la performance des actifs dans la fabrication des sciences de la vie.

« Ce partenariat représente l’art du possible dans la fabrication des sciences de la vie », a déclaré David Rode, PDG de Blue Mountain. « Notre intégration offre non seulement une visibilité en temps réel sur l’état des équipements, mais elle permet également aux équipes de production d’agir en toute confiance. Fini le doute. Lorsqu’un équipement est retiré, l’équipe sait qu’il est prêt et conforme. »

« Nous sommes ravis d’apporter ce niveau de visibilité et d’efficacité à nos clients », a déclaré Angelo Stracquatanio, PDG et cofondateur d’Apprentice.io. « En échangeant ouvertement des données entre nos technologies, nous ne nous contentons pas d’optimiser les flux de travail, mais nous préparons le terrain pour l’avenir de la maintenance prévisionnelle. Et ce n’est que le début. »

À propos de Blue Mountain

Leader de la gestion d’actifs dans l’univers des sciences de la vie depuis 35 ans, Blue Mountain occupe une position unique dans ce secteur et repose sur un héritage qui a fait ses preuves. Fondée en 1989, Blue Mountain développe une solution complète et intégrée, utilisée par des centaines de laboratoires pharmaceutiques et biotechnologiques, sociétés de thérapie cellulaire ou génique, fabricants de dispositifs médicaux et autres organisations de fabrication sous contrat. De la mise en place à l’installation et de la formation à la validation, notre société aide les entreprises du secteur des sciences de la vie à maîtriser la gestion des actifs selon les BPF en y déployant notre logiciel de tout premier ordre, ce qui leur permet de tirer parti des atouts du cloud, d’instaurer des processus 100 % numériques et de garantir la conformité réglementaire. Domiciliée dans la région de Philadelphie, en Pennsylvanie, Blue Mountain est soutenue par les investissements d’Accel-KKR. Pour en savoir plus, consultez le site www.coolblue.com.

À propos d’Apprentice.io

Apprentice dispose de la première plateforme cloud alimentée par l’IA et conçue pour l’accélération de la fabrication par lots : Tempo Manufacturing Cloud. Tempo fournit un traitement fluide à tous les niveaux de votre écosystème de fabrication sur une plateforme unique en combinant des systèmes historiquement distribués — système d’exécution de fabrication (MES, de l’anglais « Manufacturing Execution System »), système de contrôle distribué (DCS, de l’anglais « Distributed Control System »), système d’exécution de laboratoire (LES, de l’anglais « Laboratory Execution System »), journaux électroniques, instructions de travail — vous offrant ainsi une visibilité et un contrôle complets pour chaque équipe, site, et partenaire externe. Tempo propose une expérience moderne et simple d’utilisation sur le Web, les mobiles et les appareils portables, rapidement adoptée à tous les niveaux opérationnels. Pour en savoir plus sur Apprentice, consultez le site www.apprentice.io

