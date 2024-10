Participatiemelding van BNP Paribas Asset Management

Brussel, 4 oktober 2024 - 8u30 CEST - Gereglementeerde informatie

In overeenstemming met de Belgische transparantiewetgeving (Wet van 2 mei 2007) heeft BNP Paribas Asset Management Holding onlangs de volgende transparantiekennisgeving naar Solvay gestuurd om aan te geven dat ze de drempel van 3% heeft overschreden. Hier is een samenvatting van de beweging:

Datum van drempeloverschrijding Stemrechten na de transactie Aan stemrechten gelijkgestelde financiële instrumenten na de transactie Totaal 23 september 2024 3,07% 0,00% 3,07%









De kennisgeving, gedateerd 2 oktober 2024, bevat de volgende informatie:

Reden voor de kennisgeving: verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

Kennisgeving door: een moederonderneming of een controlerende persoon

Datum waarop de drempel werd overschreden: 23 september 2024

Overschreden drempel van directe stemrechten: 3% naar boven

Noemer: 105,876,416

Aanvullende informatie: BNP Paribas Asset Management Europe SAS en BNP Paribas Asset Management UK Ltd zijn beleggingsmaatschappijen die stemrechten op discretionaire basis uitoefenen, wanneer er geen specifieke instructies zijn.

Kennisgevingsplichtige personen: BNP Paribas Asset Management Holding (SA 47000-75318 Paris cedex 09 - Frankrijk).

Contacten

Media relations Investor relations Peter Boelaert



+32 479 30 91 59





Laetitia Van Minnenbruggen



+32 484 65 30 47





media.relations@solvay.com Boris Cambon-Lalanne



+32 471 55 37 49



Geoffroy d’Oultremont



+32 478 88 32 96



Vincent Toussaint



+33 6 74 87 85 65



investor.relations@solvay.com

Over Solvay

Solvay is een chemisch bedrijf met een erfenis geworteld in de baanbrekende innovatie van oprichter Ernest Solvay die in 1863 een nieuw proces uitvond voor het maken van natriumcarbonaat. Vandaag maakt Solvay wereldwijd essentiële producten met een team van meer dan 9.000 medewerkers. Sinds 1863 gebruikt Solvay de kracht van de chemie om innovatieve, duurzame oplossingen te creëren die tegemoet komen aan onze meest essentiële behoeften, zoals het zuiveren van de lucht die we inademen en het water dat we drinken, het behoud van onze voedselvoorziening, het beschermen van onze gezondheid en welzijn, het produceren van milieuvriendelijke kleding, het duurzamer maken van de banden van onze auto's en het reinigen en beschermen van onze huizen. Solvay wil blijven inzetten op duurzaamheid en een rechtvaardige transitie en wil tegen 2050 koolstofneutraal zijn. Met een nettowinst van €4,9 miljard in 2023 heeft Solvay noteringen op Euronext Brussel en Parijs (SOLB). Voor meer informatie over Solvay, bezoek solvay.com en Linkedin.

