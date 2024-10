VERYPAY permet d’accélérer l’inclusion financière de millions d’Africains

LONDRES, 04 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- VERYPAY a dévoilé, ce jour, ses plans ambitieux consistant à favoriser l’inclusion financière de millions d’Africains mal desservis au cours de la prochaine décennie. Cette annonce intervient alors que l’entreprise se prépare à participer à la fois à l’AFSIC 2024 (7–9 octobre, Londres), la principale conférence annuelle d’investissement axée sur l’Afrique organisée en dehors de l’Afrique, et au Mobile World Congress Africa 2024 (29–31 octobre, Kigali), où elle présentera ses solutions technologiques aux leaders du secteur, aux partenaires et aux investisseurs.



La plateforme VeryPay, développée par VeryPay Holding, qui fait partie du groupe Verysell, constitue un moteur de transactions et un système de gestion des jetons NFC pouvant s’intégrer à n’importe quel portefeuille électronique. Les opérateurs de réseaux mobiles peuvent utiliser la plateforme VeryPay comme solution complémentaire pour gérer un système de cartes de paiement sans contact sans avoir besoin d’émetteurs, d’acquéreurs ou de fournisseurs de services de paiement et sous leur propre marque. Grâce à VeryPay, plusieurs jetons de paiement tels que des cartes et des bracelets peuvent être ajoutés à un portefeuille unique, ce qui permet d’inclure les personnes qui ne possèdent pas de smartphone. Tout abonné peut devenir commerçant et accepter des paiements numériques, même s’il n’a pas de compte bancaire.

Le groupe Verysell, fondé en 1990 et dont le siège se situe en Suisse, s’est hissé à la pointe de l’industrie du développement de logiciels à l’échelle mondiale. Le cœur de métier du groupe s’est formé autour de deux centres de développement de logiciels situés au Vietnam et dédiés à la création de logiciels destinés aux clients et de produits exclusifs tels que VeryPay. À travers six bureaux répartis sur trois continents, le groupe Verysell bénéficie d’une présence à l’international et s’adresse à une clientèle variée, allant des start-ups aux multinationales. Son portefeuille de marques comprend SmartDev , VeryPay , VeryPlay Studio , Smart81 et Applied AI Lab .

Malgré le développement rapide des paiements mobiles, le parcours de l’Afrique vers l’inclusion financière est semé d’embûches. Des millions de personnes restent exclues en raison d’une faible culture numérique, d’une pénétration limitée des smartphones et d’une infrastructure Internet inadaptée. Ces facteurs ont entravé les efforts des opérateurs de réseaux mobiles (ORM), leaders des paiements mobiles en Afrique, en matière de comblement du fossé de l’inclusion financière.

La mission de VERYPAY consiste à s’associer aux opérateurs de réseaux mobiles (ORM) et à d’autres institutions financières pour relever ces défis. « Notre solution est conçue pour fonctionner pour tout le monde, indépendamment de leur niveau de connaissances technologiques ou de la possession d’un appareil », a déclaré Oluwaseun Solanke, PDG de VERYPAY.

« Nous nous concentrons sur les secteurs qui constituent l’épine dorsale des économies africaines », explique M. Solanke. « En facilitant les opérations de paiement et en les rendant plus accessibles, nous ne nous contentons pas d’améliorer la vie des individus, nous contribuons également à la croissance économique globale du continent. »

Le calendrier ambitieux de VERYPAY vise à atteindre 100 millions d’utilisateurs d’ici 2034 ; un objectif qui s’aligne sur le programme plus vaste d’inclusion financière en Afrique. L’entreprise partagera sa vision et ses stratégies lors des prochains événements mentionnés ci-dessus.

