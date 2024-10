Fejlberegning af emissions- og indløsningspriser under Investeringsforeningen Danske Invest

Bernstorffsgade 40

Vi skal hermed meddele, at der har været fejl i beregningen af indre værdi, således at emissions- og indløsningspriserne var for lave den 3. oktober 2024 i tidsrummet fra kl. 09:00 til kl. 11:00 for nedenstående andelsklassser.

Investeringsforeningen Danske Invest:

Afdeling/andelsklasse ISIN-kode OMX Identifikation Afvigelse i % Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK DK0060548899 DKINMOLV 0,66% Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d DK0060073252 DKINMOBLLV 0,68%

Investorer, som i den pågældende periode har handlet ovenstående andele, bedes sende en e-mail til danskeinvest@danskeinvest.com, att.: Chief Fund Oversight Officer Mette Overgaard Bjerge. Investorer, hvis handler er sket gennem Danske Bank, vil automatisk modtage en ny nota på det korrekte beløb og behøver således ikke rette henvendelse.

Vi beklager den ulejlighed, dette måtte medføre.

Med venlig hilsen



DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Products