 Pharma Equity Group offentliggør udstedelse af nye aktier i en rettet emission

Pharma Equity Group A/S ("Selskabet") offentliggør hermed beslutning om at udstede nye aktier i en rettet emission, med et bruttoprovenu på DKK 51.148.194, heraf konvertering af konvertibel gæld for DKK 12.648.826. Selskabets opnår ved den rettede emission en styrket og mere robust kapitalstruktur, herunder et styrket kapitalberedskab.



I dag har Selskabets bestyrelse besluttet at udstede 204.592.776 nye aktier (svarende til nominelt DKK 20.459.277,6) til en tegningskurs på DKK 0,25 pr. aktie svarende til et bruttoprovenu på DKK 51.148.194, heraf konvertering af konvertibel gæld for DKK 12.648.826



Den rettede emission er fuldt tegnet.



Tegningskursen på DKK 0,25 pr. aktie svarer til en overpris på ca. 20% i forhold til lukkekursen den 3. oktober 2024.



De nye aktier tegnes af en begrænset gruppe af nye og eksisterende aktionærer.



Som følge heraf har Selskabets bestyrelse i dag udnyttet sin bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer i henhold til artikel 4.1B i Selskabets vedtægter og foretaget de nødvendige ændringer i vedtægterne i overensstemmelse hermed.



Registrering af kapitalforhøjelsen



Med forbehold for sædvanlig afvikling, vil de nye aktier, der udstedes i den rettede emission, blive registreret hos Erhvervsstyrelsen forventeligt den 11. oktober 2024, hvorved aktiekapitalen vil blive forhøjet med 204.592.776 aktier til 1.227.556.659 aktier hver med en nominel værdi på DKK 0,1. Selskabet vil have en registreret aktiekapital på nominelt DKK 122.755.665,9 ved registreringen af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen.



De nye aktier forventes optaget til handel på Nasdaq Copenhagen forventeligt den 16. oktober 2024 under ISIN-koden for Selskabets eksisterende aktier (DK0061155009).



De nye aktier repræsenterer lige under 20% af Selskabets registrerede aktiekapital før kapitalforhøjelsen, og den rettede emission gennemføres i henhold til og i overensstemmelse med de gældende undtagelser fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt i henhold til Prospektforordningen (EU) nr. 2017/1129. Det betyder at bestyrelsen i Selskabet har udnyttet reglerne om tegning uden prospekt maksimalt, hvilket bestyrelsen betegner som yderst tilfredsstillende. De nye aktier bliver tegnet til ca. 19% over markedskursen, set i forhold til lukkekursen 3. oktober 2024



De nye aktier vil rangere pari passu med og have samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, og ingen aktionær skal være forpligtet til at få sine aktier indløst. De nye aktier vil være omsættelige instrumenter, og de rettigheder, der følger med de nye aktier, herunder stemmerettigheder og udbytterettigheder, vil gælde fra den dato, hvor kapitalforhøjelsen registreres hos Erhvervsstyrelsen. De nye aktier skal udstedes i indehaverens navn og registreres i indehaverens navn i Selskabets ejerbog.



Forventet tidsplan



Afvikling og betaling af de nye aktier forventes at finde sted senest den 11. oktober 2024.



Registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen forventes at finde sted senest den 11. oktober 2024. Efter registreringen forventes de nye aktier optaget til handel på Nasdaq Copenhagen forventeligt den 16. oktober 2024.



For yderligere information, kontakt venligst: