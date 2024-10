Neue Kombination aus TALVEY®▼(talquetamab) und TECVAYLI®▼ (teclistamab) deutet auf hohe Ansprechraten und ein dauerhaftes Ansprechen bei Tripe-Class-refraktären Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Multiplem Myelom, einschließlich Patienten mit extramedullärer Erkrankung

Daten aus der Phase-Ib-Forschungsstudie RedirecTT-1 zeigen ein mit dem von talquetamab und teclistamab-Monotherapien vergleichbares Sicherheitsprofil1



BEERSE, BELGIEN, Oct. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, ein Unternehmen von Johnson & Johnson, hat heute aktualisierte Ergebnisse der Phase-Ib-Forschungsstudie RedirecTT-1 bekanntgegeben, in der die erste bispezifische Antikörperkombination aus TALVEY®▼ (talquetamab), dem ersten in Europa zugelassenen bispezifischen Antikörper gegen GPRC5D,2 und TECVAYLI®▼ (teclistamab), der ersten in Europa zugelassenen BCMA-gerichteten bispezifischen Therapie, untersucht wird.3 Die aktualisierten Daten zeigten bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Multiplem Myelom (RRMM), die einer Dreifachtherapie ausgesetzt waren, einschließlich Patienten mit extramedullärer Erkrankung, hohe Ansprechraten und ein dauerhaftes Ansprechen mit einem konsistenten Sicherheitsprofil für jede Monotherapie.1 Diese Daten wurden im Rahmen eines mündlichen Vortrags auf der Jahrestagung der International Myeloma Society (IMS) vorgestellt, die vom 25. bis 28. September in Rio de Janeiro, Brasilien, stattfindet (Abstract Nr. OA – 03).1

„Mit dem Fortschreiten des Multiplen Myeloms wird die Behandlung immer schwieriger, insbesondere bei Patienten mit extramedullärer Erkrankung, die sich über das Knochenmark hinaus ausbreitet und in der Regel gegen Standardtherapien resistent wird“, so Dr. Yael Cohen, Leiterin der Myelom-Abteilung am Hämatologischen Institut des Tel Aviv Sourasky Medical Center, Israel, und Hauptprüferin der Studie*: „Diese Ergebnisse spiegeln eine vielversprechende Wirksamkeit und ein überschaubares Sicherheitsprofil für diese Kombination zweier innovativer bispezifischer Therapien wider und stellen eine potenziell vielversprechende Option für Patienten mit fortgeschrittenem multiplem Myelom dar, die sofort verfügbar ist.“

Zum Zeitpunkt des Datenschnitts waren 44 Patienten mit dem empfohlenen Phase-II-Schema (Recommended Phase 2 Regimen, RP2R) von 0,8 mg/kg talquetamab in Kombination mit 3 mg/kg teclistamab alle zwei Wochen behandelt worden.1 Die Gesamtansprechrate (Overall Response Rate, ORR) lag bei 79,5 Prozent, mit einer kompletten Ansprechrate oder besser (Complete Response or better, CR+) von 52,3 Prozent, einer 18-monatigen Dauer des Ansprechens (Duration of Response, DOR) von 85,9 Prozent und einer 18-monatigen progressionsfreien Überlebensrate (Progression-Free Survival, PFS) von 69,8 Prozent bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 18,2 Monaten.1

„Die Erfahrungen jedes Einzelnen mit dem Multiplen Myelom sind einzigartig, und es gibt keinen einheitlichen Behandlungsansatz für diese komplexe Krankheit“, so Dr. Edmond Chan, MBChB, M.D. (Res), Leiter des Therapiebereichs Hämatologie für den EMEA-Raum, Innovative Medicine, Johnson & Johnson. „Die Ergebnisse der RedirecTT-1-Studie sind sehr vielversprechend, und wir konzentrieren uns weiterhin darauf, das Potenzial unseres Portfolios durch innovative Kombinationstherapien wie teclistamab plus talquetamab zu maximieren, um die Versorgung der Patienten neu zu gestalten.“

Die Ergebnisse einer Untergruppenanalyse von Patienten mit extramedullärer Erkrankung (Extramedullary Disease, EMD; ≥ 1 knochenunabhängige Läsion von ≥ 2 cm), einer Patientenpopulation, die häufig mit begrenzten Behandlungsoptionen konfrontiert ist, zeigten eine aussagekräftige ORR und DOR für eine bispezifische antikörperbasierte Behandlung.1 In der RP2R-Studie (n=18) zeigten die Ergebnisse eine ORR von 61,1 Prozent, eine CR+-Rate von 33,3 Prozent, eine 18-Monats-DOR von 81,8 Prozent und eine 18-Monats-PFS-Rate von 52,9 Prozent bei Patienten mit EMD bei einer medianen Nachbeobachtung von 13,6 Monaten.1

Die Kombination aus talquetamab und teclistamab wies ein Sicherheitsprofil auf, das mit den bekannten Sicherheitsprofilen der beiden Wirkstoffe als Monotherapie übereinstimmte.1 Die kumulative Inzidenz von Infektionen des Grades 3/4 war etwas höher als bei der Monotherapie mit einem der beiden Wirkstoffe, stagnierte jedoch nach sechs Monaten. Nicht-hämatologische Nebenwirkungen waren im Allgemeinen von geringem Ausmaß, einschließlich Geschmacksstörungen (50 Prozent) sowie Haut- (56,8 Prozent) und Nagelerkrankungen (47,7 Prozent), die keinen Ausschlag verursachten.1

„Talquetamab und teclistamab haben ihre Wirksamkeit als eigenständige bispezifische Wirkstoffe in der Klinik und in der Praxis bereits unter Beweis gestellt“, so Dr. Jordan Schecter, Vizepräsident, Leiter des Krankheitsbereichs Multiples Myelom, Innovative Medicine, Johnson & Johnson. „Wir forschen weiter an dieser innovativen Kombination, da diese Studie sowohl die Wirksamkeit und das überschaubare Sicherheitsprofil dieser Kombination zeigt, insbesondere bei schwer behandelbaren Patienten wie denen mit EMD, als auch die Kombinierbarkeit von talquetamab mit anderen wirksamen Therapien“.

Weitere Daten aus der TRIMM-2-Studie, die die Kombinierbarkeit von talquetamab unterstreichen, werden ebenfalls auf der IMS präsentiert.4 Erste Ergebnisse aus der RedirecTT-1-Studie wurden auf der Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2023 vorgestellt.

Über die RedirecTT-1-Studie

Die RedirecTT-1-Studie (NCT04586426) ist eine laufende Phase-Ib-Dosiseskalationsstudie der Kombination der bispezifischen T-Zell-Umleitungs-Antikörper talquetamab und teclistamab bei Patienten (n=208) mit RRMM.5 Das primäre Ziel besteht darin, die empfohlenen Phase-II-Schemata (Recommended Phase 2 Regimens, RP2R(s)) und den Zeitplan für die Studienbehandlung zu ermitteln und die Sicherheit der RP2R(s) für die Studienbehandlung zu charakterisieren.2

In Teil 1 erhalten die Patienten talquetamab und teclistamab mit oder ohne daratumumab in 28-tägigen Zyklen nach anfänglichen Dosiserhöhungen.2 In Teil 2 erhalten die Patienten Behandlungsdosen (Kombination von talquetamab und teclistamab und daratumumab + talquetamab + teclistamab), die durch die RP2R[s] der in Teil 1 identifizierten Studienbehandlung bestimmt werden.2 In Teil 3 erhalten die Patienten eine Kombinationstherapie aus talquetamab + teclistamab mit der aus Teil 1 und Teil 2 ausgewählten RP2R.2

Über Teclistamab

Teclistamab ist ein herkömmlicher (oder gebrauchsfertiger) bispezifischer Antikörper.6 Teclistamab, eine subkutane Injektion, lenkt die T-Zellen über zwei zelluläre Ziele (B-Zell-Reifungsantigen [BCMA] und CD3) um, um das körpereigene Immunsystem zur Bekämpfung des Krebses zu aktivieren. Teclistamab wird derzeit in mehreren Kombinationsstudien untersucht.6,7,8,9,10

Teclistamab wurde im August 2022 von der Europäischen Kommission (European Commission, EC) für die Behandlung von Patienten mit RRMM zugelassen, die mindestens drei vorherige Therapien erhalten haben, darunter einen immunmodulatorischen Wirkstoff, einen Proteasom-Inhibitor und einen Anti-CD38-Antikörper, und bei denen die Krankheit unter der letzten Therapie fortgeschritten ist.11 Im August 2023 genehmigte die Europäische Kommission einen Antrag auf Typ-II-Änderung für teclistamab, der die Möglichkeit einer reduzierten Dosierungshäufigkeit von 1,5 mg/kg alle zwei Wochen bei Patienten vorsieht, die mindestens sechs Monate lang ein vollständiges Ansprechen (Complete Response, CR) oder besser erreicht haben.12 Bis heute wurden weltweit über 9000 Patienten mit teclistamab behandelt.13

Die vollständige Auflistung der Nebenwirkungen sowie Informationen zu Dosierung und Anwendung, Gegenanzeigen und anderen Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von teclistamab finden Sie in der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels. Im Einklang mit den Vorschriften der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) für neue Arzneimittel und solche, die eine bedingte Zulassung erhalten haben, unterliegt Teclistamab einer zusätzlichen Überwachung.

Über Talquetamab

Talquetamab erhielt im August 2023 von der Europäischen Kommission (European Commission, EC) eine bedingte Marktzulassung (Conditional Marketing Authorization, CMA) als Monotherapie für die Behandlung erwachsener Patienten mit RRMM, die mindestens drei vorangegangene Therapien erhalten haben, darunter einen immunmodulatorischen Wirkstoff, einen Proteasom-Inhibitor und einen Anti-CD38-Antikörper, und bei denen die Krankheit unter der letzten Therapie fortgeschritten ist.14 Die US-amerikanische FDA hat im August 2023 talquetamab auch für die Behandlung erwachsener Patienten mit RRMM zugelassen, die mindestens vier vorangegangene Therapielinien erhalten haben, darunter einen Proteasom-Inhibitor, einen immunmodulatorischen Wirkstoff und einen Anti-CD38-Antikörper.15

Talquetamab ist ein bispezifischer, an T-Zellen bindender Antikörper, der an CD3 auf T-Zellen und an GPRC5D bindet, ein neuartiges Zielmolekül, das auf der Oberfläche von Zellen des Multiplen Myeloms stark exprimiert wird, während auf B-Zellen oder B-Zell-Vorläufern nur eine minimale bis gar keine Expression festgestellt wird.5 Bis heute wurden weltweit über 2.000 Patienten mit talquetamab behandelt.16

Die vollständige Auflistung der Nebenwirkungen sowie Informationen zu Dosierung und Verabreichung, Kontraindikationen und anderen Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von talquetamab finden Sie in der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels. Im Einklang mit den EMA-Vorschriften für neue Arzneimittel und solche, die eine bedingte Zulassung erhalten haben, unterliegt talquetamab einer zusätzlichen Überwachung.

Über das Multiple Myelom

Das Multiple Myelom ist ein unheilbarer Blutkrebs, der eine Art von weißen Blutkörperchen, die so genannten Plasmazellen, befällt, die im Knochenmark vorkommen.17,18 Beim Multiplen Myelom verändern sich diese bösartigen Plasmazellen und wachsen unkontrolliert. In der Europäischen Union wurde im Jahr 2022 bei schätzungsweise mehr als 35 000 Menschen ein Multiples Myelom diagnostiziert, und mehr als 22 700 Patienten starben.19 Während einige Patienten mit Multiplem Myelom zunächst keine Symptome haben, können bei anderen die üblichen Symptome der Krankheit auftreten, wie Knochenbrüche oder -schmerzen, niedrige Anzahl roter Blutkörperchen, Müdigkeit, hoher Kalziumspiegel oder Nierenversagen.20

Über Johnson & Johnson

Wir bei Johnson & Johnson glauben, dass Gesundheit alles ist. Unsere Stärke im Bereich der Gesundheitsinnovation befähigt uns, eine Welt zu schaffen, in der komplexe Krankheiten verhindert, behandelt und geheilt werden, in der Behandlungen intelligenter und weniger invasiv verlaufen und in der Lösungen persönlich sind. Durch unsere Expertise in den Bereichen Innovative Medizin und Medizintechnik sind wir einzigartig positioniert, um heute Innovationen im gesamten Spektrum der Gesundheitslösungen zu entwickeln, die die Durchbrüche von morgen liefern und die Gesundheit der Menschheit grundlegend beeinflussen werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.janssen.com/emea. Folgen Sie uns auf https://www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited und Janssen Research & Development, LLC sind Unternehmen von Johnson & Johnson.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 über die Produktentwicklung sowie den potenziellen Nutzen und die Behandlungswirkungen von talquetamab. Die Leserinnen und Leser werden dazu angehalten, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Research & Development, LLC und/oder Johnson & Johnson abweichen. Zu den Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: Herausforderungen und Unsicherheiten, die mit der Produktforschung und -entwicklung verbunden sind, einschließlich der Ungewissheit des klinischen Erfolgs und der Erlangung behördlicher Zulassungen; Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs; Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Herstellung; Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente von Konkurrenten; Anfechtung von Patenten; Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit oder Sicherheit von Produkten, die zu Produktrückrufen oder behördlichen Maßnahmen führen; Änderungen im Verhalten und in den Ausgabemustern der Käufer von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich weltweiter Gesundheitsreformen; und Trends zur Eindämmung der Gesundheitskosten. Eine weitere Auflistung und Beschreibung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-K für das Geschäftsjahr zum 31 Dezember 2023, einschließlich der Abschnitte mit der Überschrift „Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements“ (Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen) und „Item 1A. Risk Factors“ (Punkt 1A. Risikofaktoren) sowie in den nachfolgenden Quartalsberichten von Johnson & Johnson auf Formular 10-Q und in anderen Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission. Kopien dieser Einreichungen sind online verfügbar unter http://www.sec.gov/, http://www.jnj.com/ oder auf Anfrage bei Johnson & Johnson. Weder Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Research & Development, LLC noch Johnson & Johnson verpflichten sich, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

*Dr. Yael Cohen, Leiterin der Myelom-Abteilung am Hämatologischen Institut des Tel Aviv Sourasky Medical Center, hat für Johnson & Johnson Beratungs- und Vortragsdienstleistungen erbracht; sie wurde nicht für ihre Medienarbeit bezahlt.

###

Medienkontakt:

Jenni Mildon

jmildon@its.jnj.com

+44 7920 418 552



Anlegerkontakt:

Raychel Kruper

investor-relations@its.jnj.com