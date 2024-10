La nouvelle association de TALVEY®▼ (talquétamab) et TECVAYLI®▼ (teclistamab) suggère des taux de réponse élevés et des réponses durables chez les patients réfractaires à trois classes de médicaments atteints d’un myélome multiple récidivant ou réfractaire, y compris les patients atteints d’une maladie extramédullaire

Les données issues de l’étude expérimentale de Phase Ib RedirecTT-1 démontrent un profil d’innocuité cohérent avec les monothérapies par talquétamab et teclistamab1



BEERSE, BELGIQUE, 04 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, une société Johnson & Johnson, a annoncé ce jour les résultats actualisés issus de l’étude expérimentale de Phase Ib RedirecTT-1 évaluant la première association d’anticorps bispécifiques par TALVEY®▼ (talquétamab), premier anticorps bispécifique ciblant le GPRC5D autorisé en Europe,2 et TECVAYLI®▼ (teclistamab), premier traitement bispécifique dirigé contre le BCMA autorisé en Europe.3 Les données actualisées ont montré des taux de réponse élevés et des réponses durables, avec un profil d’innocuité cohérent pour chaque monothérapie, chez les patients atteints d’un myélome multiple en rechute ou réfractaire (« MMRR ») ayant été exposés à trois classes de médicaments, y compris le patients atteints d’une maladie extramédullaire.1 Ces données ont été exposées à l’occasion d’une présentation orale lors du congrès annuel 2024 de l’International Myeloma Society (« IMS »), qui se déroule à Rio de Janeiro, Brésil, du 25 au 28 septembre (n° de résumé OA - 03).1

« À mesure que le myélome multiple progresse, il devient plus difficile à traiter, en particulier chez les patients atteints d’une maladie extramédullaire, qui se propage au-delà de la moelle osseuse et devient généralement résistante aux traitements standards », déclare Yael Cohen, Docteure en Médecine, Cheffe de l’Unité des Myélomes à l’Institut d’Hématologie du Tel Aviv Sourasky Medical Center, Israël, et investigatrice principale dans le cadre de l’étude*. « Ces résultats reflètent une efficacité prometteuse et un profil d’innocuité gérable pour l’association de ces deux thérapies bispécifiques innovantes et constituent une option prête à l’emploi au potentiel prometteur pour les patients atteints d’un myélome multiple de stade avancé. »

Au moment du gel des données, 44 patients avaient été traités avec le schéma thérapeutique de Phase II recommandé (« STP2 ») par talquétamab à une dose de 0,8 mg/kg en association avec teclistamab à une dose de 3 mg/kg toutes les deux semaines.1 Le taux de réponse global (« TRG ») était de 79,5 pour cent, avec un taux de réponse complète ou supérieur (« RC+ ») de 52,3 pour cent, une durée de réponse (« DR ») de 18 mois de 85,9 pour cent et un taux de survie sans progression (« SSP ») de 18 mois de 69,8 pour cent, avec un suivi médian de 18,2 mois.1

« L’expérience de chaque personne atteinte du myélome multiple est unique et il n’existe pas d’approche thérapeutique générique pour cette maladie complexe », déclare Edmond Chan, Titulaire d’un Bachelor en Médecine et Chirurgie, Docteur en Médecine (Résident), Responsable du Domaine thérapeutique de l’Hématologie pour la région EMOA, Johnson & Johnson Innovative Medicine. « Les résultats issus de l’étude RedirecTT-1 sont très prometteurs et nous continuons à nous concentrer sur l’optimisation du potentiel de notre portefeuille de produits, grâce à des associations innovantes de schémas thérapeutiques, comme le teclistamab et le talquétamab, pour des soins aux patients totalement repensés. »

Les résultats d’une analyse de sous-groupe de patients atteints d’une maladie extramédullaire (« MEM » ; ≥ 1 lésion osseuse indépendante ≥ 2 cm), une population de patients pour qui les options thérapeutiques sont souvent limitées, ont démontré un TRG et une DR significatifs pour le traitement à base d’anticorps bispécifiques.1 Avec la DRP2 (n = 18), les résultats ont démontré un TRG de 61,1 pour cent, avec un taux de RC+ de 33,3 pour cent, une DR à 18 mois de 81,8 pour cent et un taux de SSP à 18 mois de 52,9 pour cent parmi les patients atteints d’une MEM, avec un suivi médian de 13,6 mois.1

L’association du talquétamab et du teclistamab présentait un profil d’innocuité cohérent avec les profils d’innocuité connus de chaque agent en monothérapie.1 L’incidence cumulée des infections de grade 3/4 était légèrement supérieure à celle observée avec les deux agents en monothérapie, mais s’est stabilisée à partir de six mois, et les événements indésirables non hématologiques étaient généralement de faible grade et incluaient des EI liés au goût (50 pour cent), à la peau sans éruption cutanée (56,8 pour cent) et aux ongles (47,7 pour cent) .1

« Le talquetamab et le teclistamab ont déjà démontré leur efficacité en tant qu'agents bispécifiques autonomes dans des contextes cliniques et de vie réelle », déclare Jordan Schecter, Docteur en Médecine, Vice-Président, Responsable du Domaine Pathologique du Myélome Multiple, Johnson & Johnson Innovative Medicine. « Nous poursuivons nos recherches à propos de cette association innovante, car cette étude démontre à la fois l’efficacité et le profil d’innocuité gérable de cette association, en particulier chez les patients difficiles à traiter tels que ceux atteints d’une MEM, mais aussi le potentiel d’association du talquétamab avec d’autres traitements efficaces. »

Des données supplémentaires soulignant le potentiel d’association du talquétamab issues de l’étude TRIMM-2 seront également présentées à l’IMS.4 Les premiers résultats de l’étude RedirecTT-1 ont été présentés lors du congrès annuel 2023 de l’American Society of Clinical Oncology (« ASCO »).

À propos de l'étude RedirecTT-1

L'étude RedirecTT-1 (NCT04586426) est une étude de Phase 1b en cours avec escalade de dose portant sur l'association des anticorps bispécifiques de redirection des lymphocytes T, talquetamab et teclistamab, chez des patients (n = 208) atteints de MMRR.5 L'objectif principal est d'identifier les schémas thérapeutiques recommandés pour la Phase 2 (DRP2) et la fréquence d'administration du traitement à l'étude, mais aussi de caractériser le profil d'innocuité de la DRP2 pour le traitement à l'étude.2

Dans la partie 1, les patients recevront du talquétamab et du teclistamab avec ou sans daratumumab par cycles de 28 jours après augmentation initiale des doses.2 Dans la partie 2, les patients recevront des doses de traitement (association de talquétamab et de teclistamab, et daratumumab + talquétamab + teclistamab) qui seront déterminés par la ou les DRP2 pour le traitement à l’étude identifiée(s) lors de la partie 1.2 Dans la partie 3, les patients recevront une association thérapeutique à base de talquétamab + teclistamab, à la DRP2 sélectionnée dans le cadre de la partie 1 et de la partie 2.2

À propos du teclistamab

Le teclistamab est un anticorps bispécifique prêt à l’emploi.6 Le teclistamab, administré par une injection par voie sous-cutanée, redirige les lymphocytes T vers deux cibles cellulaires (l’antigène de maturation des cellules B [« BCMA »] et le CD3) pour activer le système immunitaire de l’organisme et ainsi combattre le cancer. Le teclistamab est actuellement évalué dans le cadre de plusieurs études d’association.6,7,8,9,10

Le teclistamab a reçu une autorisation de la Commission européenne (« CE ») en août 2022 dans le traitement des patients atteints d’un MMRR ayant reçu au moins trois traitements antérieurs, y compris par agent immunomodulateur, par inhibiteur du protéasome et par anticorps anti-CD38 et chez qui une progression de la maladie a été observée lors du dernier traitement.11 En août 2023, la CE a approuvé une demande de modification de type II pour le teclistamab, offrant la possibilité d’une fréquence d'administration réduite de 1,5 mg/kg toutes les deux semaines chez les patients chez qui une RC ou au-delà a été observée pendant au moins six mois.12 À ce jour, plus de 9 000 patients ont été traités par teclistamab dans le monde entier.13

Pour obtenir une liste complète des événements indésirables et des informations concernant la posologie et l’administration, les contre-indications et les autres précautions d’emploi de l’amivantamab, veuillez consulter le résumé des caractéristiques du produit. Conformément à la réglementation de l’Agence européenne des médicaments (« EMA ») relative aux nouveaux médicaments et à ceux ayant reçu une autorisation conditionnelle, le teclistamab fait l’objet d’une surveillance supplémentaire.

À propos du talquétamab

Le talquetamab a reçu une autorisation de mise sur le marché (« AMM ») conditionnelle de la CE en août 2023, en tant que monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d’un MMRR ayant reçu au moins trois traitements antérieurs, y compris par agent immunomodulateur, par inhibiteur du protéasome et par anticorps anti-CD38, et chez qui une progression de la maladie a été observée lors du dernier traitement.14 La FDA des États-Unis a également autorisé le talquétamab en août 2023 pour le traitement des patients adultes atteints d’un MMRR ayant reçu au moins quatre lignes de traitement antérieures, y compris par inhibiteur du protéasome, par agent immunomodulateur et par anticorps anti-CD38.15

Le talquétamab est un anticorps bispécifique agissant sur les lymphocytes T et qui se lie au CD3 sur les lymphocytes T, et au GPRC5D, une nouvelle cible à forte expression au niveau de la surface des cellules du myélome multiple, et avec une expression minime, voire inexistante, détectée sur les lymphocytes B ou les précurseurs des lymphocytes B.5 À ce jour, plus de 2 000 patients ont été traités par talquétamab dans le monde.16

Pour obtenir une liste complète des événements indésirables et des informations concernant la posologie et l’administration, les contre-indications et les autres précautions d’emploi du talquétamab, veuillez consulter le résumé des caractéristiques du produit Conformément à la réglementation de l’EMA relative aux nouveaux médicaments et à ceux bénéficiant d’une autorisation conditionnelle, le talquétamab fait l'objet d’une surveillance supplémentaire.

À propos du myélome multiple

Le myélome multiple est un cancer du sang incurable qui affecte un type de globules blancs appelés plasmocytes et présents dans la moelle osseuse.17,18 Dans le myélome multiple, ces plasmocytes cancéreux se modifient et se développent de manière incontrôlée. Dans l’Union européenne, on estime que plus de 35 000 personnes ont reçu un diagnostic de myélome multiple en 2022, et que plus de 22 700 patients en sont décédés.19 Si certains patients atteints de myélome multiple ne présentent initialement aucun symptôme, d’autres peuvent présenter des symptômes courants de la maladie, qui peuvent inclure des fractures ou des douleurs osseuses, un faible taux de globules rouges, de la fatigue, des taux de calcium élevés ou une insuffisance rénale.20

À propos de Johnson & Johnson

Chez Johnson & Johnson, nous pensons que la santé est essentielle. Notre force d’innovation en matière de soins de santé nous permet de bâtir un monde où les maladies complexes sont prévenues, traitées et guéries, où les traitements sont plus intelligents et moins invasifs et où les solutions sont personnalisées. Grâce à notre expertise en matière d’innovation au service de la médecine et de technologie médicale, nous sommes particulièrement bien placés pour apporter un souffle nouveau à l’ensemble des solutions de santé d’aujourd’hui afin de réaliser les percées de demain et d’avoir un impact majeur sur la santé de l’humanité.

Pour en savoir plus, consultez le site www.janssen.com/emea. Suivez-nous sur https://www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, and Janssen Research & Development, LLC sont des sociétés de Johnson & Johnson.

Mises en garde relatives aux déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » telles que définies par la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 relatif au développement du produit, aux avantages potentiels et à l’impact thérapeutique du talquétamab. Il est conseillé au lecteur de ne pas s’y fier indûment. Ces déclarations reposent sur les attentes actuelles d’événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes se révélaient inexactes ou si des risques ou incertitudes connus ou inconnus se matérialisaient, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et des projections de Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Research & Development, LLC et/ou Johnson & Johnson. Les risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter : les défis et incertitudes inhérents à la recherche et au développement de produits, notamment l’incertitude de succès clinique et d’obtention des autorisations réglementaires ; l’incertitude du succès commercial ; les difficultés et retards de fabrication ; la concurrence, et particulièrement les avancées technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents ; les contestations de brevets ; les problèmes d’efficacité ou d’innocuité entraînant des rappels de produits ou des mesures réglementaires ; les changements de comportement et les habitudes de consommation des acheteurs de produits et services de soin de santé ; les amendements apportés aux lois et réglementations applicables, y compris les réformes mondiales des soins de santé ; et les tendances en matière de maîtrise des coûts des soins de santé. Une liste et des descriptions supplémentaires de ces risques, incertitudes et autres facteurs peuvent figurer dans le rapport annuel de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, y compris dans les sections intitulées « Mises en garde concernant les déclarations prospectives » et « Rubrique 1A. Facteurs de risque » et dans les rapports trimestriels ultérieurs de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-Q et autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Des exemplaires de ces documents sont disponibles en ligne à l’adresse http://www.sec.gov/, http://www.jnj.com/ ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Ni Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Research & Development, LLC ni Johnson & Johnson ne s’engagent à mettre à jour les déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations ou d’événements ou développements futurs.

* La Docteure Yael Cohen, Cheffe de l’Unité des Myélomes à l’Institut d’Hématologie du Tel Aviv Sourasky Medical Center, Israël, a fourni des services de consultation, de conseil et de parole à Johnson & Johnson ; elle n’a reçu aucune rémunération pour des travaux en lien avec les médias.

