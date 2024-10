Amundi: Lancement d'un programme de rachat d’actions dans le cadre des plans d’attribution d’actions de performance

Communiqué de Presse

Lancement d'un programme de rachat d’actions dans le cadre des plans d’attribution d’actions de performance

Paris, le 7 octobre 2024

Dans le cadre des plans d’attribution des actions de performance, et après avoir obtenu l’autorisation réglementaire nécessaire, Amundi annonce le lancement d’un programme de rachat d’actions, via un mandat conclu avec un Prestataire de Services d’Investissement (Kepler Cheuvreux)

Conformément à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 mai 2024 et à la délégation consentie par le Conseil d’Administration à la Directrice Générale, le programme de rachat d’actions aura les caractéristiques suivantes :

Les actions seront acquises sur le marché en vue de couvrir les plans d’actions de performance qui ont déjà été attribués et ceux à venir.

Afin d'éviter une dilution des actionnaires existants, Amundi a décidé de ne pas émettre de nouvelles actions, mais de racheter les actions qui seront livrées à partir de 2025 (à l’issue d’une période d’acquisition des droits et sous réserve du respect de conditions de performance et de présence1).

Le nombre d’actions rachetées devrait s’élever au maximum à 1 million, représentant environ 0,5% du capital social. Le montant global affecté à ce programme ne pourra être supérieur à 80 millions d’euros.

Les actions Amundi concernées sont celles admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris sous le code ISIN FR0004125920.

L’autorisation de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 mai 2024 a été donnée pour une période de dix-huit mois à compter de la date de cette Assemblée.

Le présent programme s’inscrit dans le cadre du programme de rachat d’actions dont le descriptif figure au chapitre 4 (pages 233-234) du Document d’Enregistrement Universel 2023 d’Amundi déposé le 18 avril 2024 auprès de l’Autorité des marchés financiers sous le numéro D.24-0302, disponible sur le site d’Amundi : https://legroupe.amundi.com/regulated-information. Toute modification d’une des caractéristiques du présent programme de rachat d’actions pendant sa réalisation fera l’objet d’une communication selon les modalités prévues au II de l’article 241-2 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Il est par ailleurs rappelé qu’Amundi détient déjà 958 031 actions au 30 septembre 2024 au titre du contrat de liquidité conclu avec Kepler Cheuvreux et dans le cadre des précédents programmes de rachat d’actions.

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux2, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 2 150 milliards d’euros d’encours3.

Ses six plateformes de gestion internationales4, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 500 professionnels dans 35 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

Contacts presse :

Natacha Andermahr Tel. +33 1 76 37 86 05 natacha.andermahr@amundi.com

Contacts investisseurs :

Cyril Meilland, CFA Tel.+33 1 76 32 62 67 cyril.meilland@amundi.com

Thomas Lapeyre Tel.+33 1 76 33 70 54 thomas.lapeyre@amundi.com

Annabelle Wiriath Tel. +33 1 76 32 43 92 annabelle.wiriath@amundi.com

Ce document ne constitue pas une offre ou une invitation à vendre ou à acheter, ni une sollicitation d'offre d'achat ou de souscription de titres d'Amundi aux États-Unis d'Amérique. Les titres d'Amundi ne peuvent être offerts, souscrits ou vendus aux États-Unis d'Amérique sans enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), sauf en vertu d'une exemption ou dans le cadre d'une transaction non soumise à enregistrement au titre du U.S. Securities Act. Les titres d'Amundi n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du U.S. Securities Act et Amundi n'a pas l'intention de faire une offre publique de ses titres aux États-Unis d'Amérique. Ce document ne constitue pas une offre ou une invitation à vendre ou à acheter, ni une sollicitation d'offre d'achat ou de souscription de titres d'Amundi en France et Amundi n'a pas l'intention de faire une offre publique de ses titres en France.

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives concernant la situation financière et les résultats d'Amundi. Ces données ne constituent pas des «prévisions » au sens du Règlement délégué (UE) 2019/980.

Ces informations prospectives comprennent des projections et des estimations financières qui sont issues de scénarios fondés sur un certain nombre d'hypothèses économiques prises dans un environnement concurrentiel et réglementaire donné, de considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec des événements, des opérations et des transactions (y compris la transaction proposée entre Amundi et Victory Capital), des produits et services futurs et sur des hypothèses en termes de performances et de synergies futures. Par nature, ils sont donc soumis à des risques connus et inconnus et à des incertitudes qui pourraient conduire à la non-réalisation des éléments prospectifs mentionnés, y compris, en ce qui concerne la transaction proposée entre Amundi et Victory Capital, le risque que les conditions de réalisation ne soient pas remplies et que l’opération ne soit pas réalisée dans les délais prévus, voire qu'elle ne soit pas réalisée du tout ; les risques liés aux avantages attendus ou à l'impact sur les activités respectives de Victory Capital et d'Amundi de l’opération proposée, y compris la capacité à réaliser les synergies attendues ; et d'autres risques et facteurs liés aux activités respectives de Victory Capital et d'Amundi contenus dans leurs documents publics respectifs. Par conséquent, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces projections et estimations, et la situation financière et les résultats d'Amundi pourraient sensiblement différer de ceux projetés ou sous-entendus dans les informations prospectives contenues dans le présent document. Amundi ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives faites à la date du présent document. Des informations plus détaillées sur les risques susceptibles d'affecter la situation financière et les résultats d'Amundi sont disponibles dans la section « Facteurs de risque » du document d’enregistrement universel d’Amundi enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers sous la référence D.24-0302 le 18 avril 2024.

Le lecteur est invité à prendre en considération l'ensemble de ces risques et incertitudes avant de se forger son propre jugement

Les données présentées ont fait l’objet d’une revue limitée des auditeurs et ont été préparées conformément aux normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne et applicables à la date du présent document, ainsi qu'aux règles prudentielles en vigueur à cette date. Sauf mention contraire, les classements et les positions de marché proviennent de sources internes. Les informations contenues dans le présent document, dans la mesure où elles se rapportent à des entités autres qu'Amundi, ou proviennent de sources externes, n'ont pas fait l'objet de vérifications par une autorité de contrôle, ni plus généralement d'une vérification indépendante, et aucune déclaration ni aucun engagement n'est donné, et aucune confiance ne doit être accordée, quant à l'exactitude, la véracité ou l'exhaustivité des informations ou opinions contenues dans le présent document, à ces informations ou opinions. Ni Amundi ni ses représentants ne peuvent être tenus responsables de toute décision ou négligence ou de toute perte qui pourrait résulter de l'utilisation de cette présentation ou de son contenu ou de tout ce qui s'y rapporte ou de tout document ou information auquel elle pourrait faire référence.

La somme des valeurs figurant dans les tableaux et analyses peut différer légèrement du total reporté en raison des arrondis.

1 Le nombre d’actions attribuées ne sera définitif qu’au moment de leur livraison.

2 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2024 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2023

3 Données Amundi au 30/06/2024

4 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

