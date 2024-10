COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris – 7 octobre 2024

Bureau Veritas recentre son portefeuille conformément à sa stratégie LEAP | 28 et conclut un accord avec Mérieux NutriSciences en vue de la cession de son activité de tests alimentaires

Bureau Veritas , un leader mondial des services d'essais en laboratoire, d'inspection et de certification, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord en vue de céder son activité d'analyse alimentaire (133 millions d’euros de chiffre d'affaires en 2023) à Mérieux NutriSciences pour une Valeur d'Entreprise de 360 millions d'euros et des produits de cession d’environ 290 millions d’euros. Cette cession reflète une gestion active du portefeuille du Bureau Veritas, en ligne avec sa stratégie LEAP | 28. A horizon 2028, le Groupe entend se concentrer sur ceux de ses marchés où il vise des positions de leadership et des performances de pointe.

L'activité d’analyse alimentaire regroupe des services en laboratoire pour les clients de ce secteur, incluant, entre autres, les analyses microbiologiques et chimiques. Cette activité comprend un réseau mondial de 34 laboratoires dans les Amériques, en Afrique, et en Asie-Pacifique, et emploie plus de 1 900 techniciens, notamment des chimistes et des microbiologistes.

Une fois finalisée, le produit de cette cession financera l’accélération du rythme des projets d’acquisitions, conformément à la stratégie LEAP | 28. Cette opération améliorera légèrement la marge opérationnelle ajustée du Groupe et aura un effet neutre sur le résultat net ajusté part du Groupe à compter de 2025.

"Cette cession illustre notre gestion active de portefeuille, conformément au pilier de notre plan stratégique axé sur un Portefeuille recentré. L’opération contribue au renforcement de notre bilan, nous donnant de plus amples marges de manœuvre pour exécuter notre plan ambitieux d'acquisitions. Nous sommes ravis de nous associer à Mérieux NutriSciences, un leader dans le secteur des analyses alimentaires, dont l’envergure mondiale et l'expertise éprouvée se combinent parfaitement à notre activité alimentaire, et permettront à celle-ci de prospérer et de contribuer à rendre les systèmes alimentaires plus sûrs, plus sains et plus durables", a déclaré Hinda Gharbi, Directrice Générale de Bureau Veritas.

"L'acquisition de l'activité d'analyses alimentaires de Bureau Veritas marque une étape décisive pour Mérieux NutriSciences. Elle nous permettra d’étendre considérablement notre couverture géographique, de consolider une présence forte sur tous les continents, de renforcer notre capacité à servir nos clients et d’augmenter in fine notre contribution à la sécurité, à la qualité et à la durabilité des systèmes alimentaires mondiaux. Après la finalisation de cette opération, avec les 1 900 futurs collègues de Bureau Veritas qui nous rejoindront, nous serons encore plus forts pour remplir notre mission : “Better Food. Better Health. Better World.”, a ajouté Nicolas Cartier, Directeur Général de Mérieux NutriSciences.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du quatrième trimestre 2024, une fois que les conditions habituelles, dont l'approbation réglementaire dans certains pays, auront été remplies.

À PROPOS DE BUREAU VERITAS

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable. Avec la vision d’être le partenaire privilégié de ses clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition. Créé en 1828, Bureau Veritas compte 83 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com. Suivez-nous aussi sur LinkedIn et sur X/Twitter (@bureauveritas).

