ASSYSTEM : Programme de rachat d'actions propres - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 30 septembre 2024 au 4 octobre 2024

Programme de rachat d’actions propres

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 30 septembre 2024 au 4 octobre 2024

Paris-La Défense, le 7 octobre 2024 à 17h35,

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Assystem déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 30 septembre 2024 au 4 octobre 2024 :

Présentation agrégée

Nom de l'émetteur Code Identifiant

de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-09-30 FR0000074148 4194 48,838829 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-10-01 FR0000074148 4299 48,852117 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-10-02 FR0000074148 4428 48,039600 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-10-03 FR0000074148 4442 48,060131 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-10-04 FR0000074148 4541 47,864644 XPAR TOTAL 21904 48,319992



Détail transaction par transaction

Le détail des transactions figure ci-après :

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est une entreprise internationale indépendante avec une mission principale : accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Fort de plus de 55 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d’ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Les 7 500 experts d’Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 12 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s’engage dans le développement de l’électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l’hydrogène bas-carbone.

Le Groupe contribue également à développer les usages de l’électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable et CAC All-Share.

Plus d’informations sur www.assystem.com

