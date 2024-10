Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, 8 octobre 2024 – 8h00

ARGAN cède à Invesco Real Estate son datacenter

situé à Wissous et finalise avec succès

son plan d’arbitrages pour 2024

ARGAN, unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché, annonce la cession de son datacenter à Wissous (91) à Invesco Real Estate pour une surface de plus de 22 000 m².

Cet actif PRIME est entièrement loué à Cyrusone. La cession s’est établie sur un prix de 59 M€ hors droits, en ligne avec la valeur d’expertise au 30 juin 2024.

Après la vente d’un entrepôt de 18 000 m2 près de Caen1, cette deuxième transaction conclut ainsi le programme d’arbitrages d’ARGAN pour 2024 sur une enveloppe totale de 77 M€, conforme à l’objectif annoncé pour l’année.

Ces deux cessions reflètent, par ailleurs, un rendement combiné conforme au taux PRIME français, témoignant de la qualité et de l’attrait des actifs du portefeuille d’ARGAN, localisés sur des emplacements très recherchés.

Le cash généré par les arbitrages de 2024 s’inscrit plus globalement dans l’objectif du Groupe d’autofinancer son développement et de poursuivre son désendettement.

Argan a été assistée par CBRE et l’Étude notariale Jubault pour la partie transactionnelle.

Calendrier financier 2025 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

3 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2024

trimestre 2024 16 janvier : Résultats annuels 2024

20 mars : Assemblée Générale 2025





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative.

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. Sa politique ESG volontariste se traduit très concrètement avec Aut0nom®, l’entrepôt Net Zéro à l’usage.

Au 30 juin 2024, le patrimoine représente 3,6 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 3,8 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel d’environ

200 millions d’euros.

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr





