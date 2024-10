Manuel Peiffer se joint au conseil d’administration de Cartier

VAL-D’OR, Québec, 08 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (TSXV: ECR, FSE: 6CA) (“Cartier ou la Compagnie”) est heureuse d'annoncer que le 7 octobre 2024, le conseil d’administration a nommé Manuel Peiffer, à titre d'administrateur indépendant de la Société.

M. Manuel Peiffer, basé en Belgique, a plus de 20 ans d’expérience dans la gestion financière, l’accompagnement des investisseurs, la gestion de patrimoine, les métaux précieux, ainsi que le capital-investissement. Son travail lui a permis de développer de solides compétences organisationnelles ainsi que des compétences en service à la clientèle et en relation avec les investisseurs. Il est actuellement Relationship Manager chez GVS Financial Solutions à Francfort (Allemagne). Son expérience en tant que conseiller financier lui a permis de développer un solide réseau d’investisseurs en Europe. Il est également investisseur privé dans le secteur des métaux précieux depuis plus de 10 ans.

« Nous sommes heureux d’accueillir M. Peiffer en tant que nouveau membre du conseil d’administration. Manuel apporte une expérience dans la gestion et l’analyse financières, l’accompagnement des investisseurs ainsi qu’un solide réseau d’investisseurs, des relations professionnelles et d’affaires en Europe. Il se joint à nos efforts pour continuer à faire progresser et à accroître la valeur de l’entreprise », a commenté Daniel Massé, président du conseil d’administration.

Conformément au régime d'options d'achat d'actions de la Société, Cartier annonce qu'un total de 300 000 options incitatives ont été octroyées à M. Peiffer. Le prix d'exercice des options est de 0,08 $ par action et elles peuvent être exercées pendant cinq ans à compter de la date d'émission.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., qui a été fondée en 2006, est une compagnie d'exploration basée à Val-d'Or, Québec, Canada. Les projets sont tous situés au Québec, qui se classe régulièrement parmi les meilleures juridictions minières au monde. Cartier fait activement avancer le développement de son projet phare constitué des propriétés Mine Chimo et East Cadillac. La Compagnie dispose d’importants appuis corporatif et institutionnel, dont Mines Agnico Eagle, O3 Mining et les fonds d'investissement du Québec.

Pour plus d’information, contacter:

Philippe Cloutier, P.Geo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com



La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.