Eviden lance son HSMaaS souverain (UE) supportant les algorithmes post-quantique

Cette solution sécurisée et indépendante du cloud public, basée sur le HSM le plus qualifié de l'ANSSI,

aide les organisations à répondre aux exigences les plus strictes de NIS2.

Les Assises de la Sécurité, Monaco et Paris, France - 8 octobre 2024 - Eviden, la ligne d’activités du groupe Atos leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, annonce aujourd'hui le lancement de son offre souveraine (UE) PQC HSMaaS, un module de sécurité matériel (HSM) supportant les algorithmes de cryptographie post-quantique, basé sur son HSM Trustway Proteccio™.

Cette solution sécurisée et indépendante du cloud public est basée sur le seul HSM disponible aujourd'hui sur le marché qui détienne la qualification de sécurité la plus élevée de l'ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information1 ) ("qualification renforcée"). Cette solution offre ainsi aux entreprises le plus haut niveau de sécurité possible.

Une offre souveraine (UE) prête pour le post-quantique et répondant aux exigences de NIS2

En plus d'être basée sur l'un des HSM les plus certifiés du marché, l’offre PQC HSMaaS d'Eviden supporte les algorithmes de cryptographie post-quantique (PQC), fournissant un chiffrement à l'épreuve des progrès de l'informatique quantique.

En tant que solution souveraine (UE), l’offre PQC HSMaaS d'Eviden est hébergée dans des datacenters résilients et souverains en France et gérée par des équipes françaises, garantissant un contrôle total sur les données sensibles. Il minimise ainsi la dépendance vis-à-vis des fournisseurs de cloud public, renforçant à la fois la souveraineté des données et la conformité réglementaire. De plus, l’offre PQC HSMaaS d'Eviden aide les entreprises à répondre aux exigences strictes de la directive NIS22 , en sécurisant les données sensibles avec des pratiques de chiffrement robustes qui garantissent la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité.

Antoine Schweitzer-Chaput, responsable de l'unité commerciale Trustway, Eviden, Groupe Atos, a déclaré : "Cette solution permet non seulement aux entreprises de se protéger contre les menaces émergentes telles que l'informatique quantique grâce à la prise en charge de la cryptographie post-quantique, mais elle nous positionne également comme un partenaire stratégique pour aider les organisations à répondre aux exigences strictes de la directive NIS2. Nous sommes fiers d'offrir un HSMaaS qui combine les plus hauts niveaux de sécurité avec la flexibilité et le contrôle dont les entreprises ont besoin dans un monde en constante évolution."

Les clients d'Eviden peuvent désormais bénéficier de la solution PQC HSMaaS, via un abonnement mensuel. Pour plus d'informations, visitez la page : https://eviden.com/fr-fr/solutions/securite-numerique/chiffrement-des-donnees/trustway-proteccio-nethsm/

À propos d’Eviden

Eviden est un leader technologique de nouvelle génération, spécialiste d’une transformation numérique fiable, durable et basée sur les données, qui dispose d’un solide portefeuille de technologies brevetées. Son positionnement de leader mondial dans le calcul avancé, la sécurité, l'IA, le cloud et les plateformes numériques lui permet de fournir une expertise approfondie pour l’ensemble des secteurs d’activité, dans plus de 47 pays. En rassemblant 47 000 talents de classe mondiale, Eviden élargit les possibilités offertes par les données et la technologie sur le continuum numérique, dès aujourd'hui et pour les générations à venir. Eviden est une société du groupe Atos qui réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 5 milliards d'euros.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 92 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Zohra Dali - zohra.dali.external@eviden.com - +33 (0) 6 71 92 71 87

1 Agence nationale française de cybersécurité chargée d'assurer la sécurité des systèmes d'information en France, en particulier au sein des institutions gouvernementales et des infrastructures critiques.

2 La directive NIS2 (directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information) est un règlement de l'Union européenne visant à renforcer la cybersécurité dans l'ensemble de l'UE. Elle met à jour et développe la directive NIS originale (2016) afin de répondre à l'évolution du paysage des cybermenaces et d'améliorer le niveau général de cybersécurité dans les États membres.

