EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S - Foreløbige hovedtal for 3. kvartal 2024

Den 8. oktober 2024





Selskabet forventer også i 3. kvartal 2024 at kunne foretage opskrivninger af ejendomsværdierne. De forventes at være i størrelsesordenen DKK 8,5 mio. kr. Processen med at forhøje lejen på erhvervslejemål er fortsat i 3. kvartal 2024, og der er underskrevet flere kontrakter på gunstige lejeniveauer, hvilket danner baggrund for den positive udvikling af ejendomsværdierne. Opskrivningen finder sted uden at afkastkravet er blevet sænket.

Selskabet har fået byggeprojekter færdigt, som har udvidet antallet af lejemål. Den høje efterspørgsel i Berlin efter især boliger betyder, at de nye lejligheder er udlejet på høje niveauer, hvilket påvirker EBVAT positivt. Ledelsen forventer, at resultatet før kurs- og værdiregulering samt skat (EBVAT) i 3. kvartal 2024 vil være DKK 3,5 mio. kr. og dermed en EBVAT på DKK 8,5 mio. for perioden 1. januar til 30. september 2024. Flere poster vil kunne påvirke den endelige opgørelse herunder valutakursopgørelse, skat mv.

Den Europæiske Centralbank (ECB) valgte at foretage endnu en rentenedsættelse i september på 0,25 basispoint. De to rentesænkninger, der har været i 2024 samt udlejning af de nye taglejligheder på høje niveauer betyder, at selskabet forventer en EBVAT i intervallet DKK 12,0 til12,6 mio. ved udgangen af året.

Ny certified adviser

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S skifter certified adviser. Fra den 1. november 2024 vil selskabets certified adviser være HC Andersen Capital.

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S

Kontakt vedr. ovenstående kan rettes til:

Kommunikationschef i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S, Ulla Sørensen 76 25 01 54, us@egnsinvest.dk

Bestyrelsesformand i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S, Knud Lomborg – 20 98 50 60

Direktør i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S, Maibritt Lindstrøm – 76 25 01 46

Certified Adviser er: Clearwater International K/S, Jakob Tolstrup Kristensen