SalMar – Q3 2024 Trading update

Konsolidert slaktevolum for Q3 2024 ble:

Oppdrett Midt-Norge: 38,2

Oppdrett Nord-Norge: 18,3

SalMar Aker Ocean: 2,1

Icelandic Salmon: 1,8

Totalt: 60,3

Alle tall i 1 000 tgw.

Fullstendig rapport for Q3 2024 vil bli offentliggjort mandag 18. november 2024 klokken 06:30 CEST, og den påfølgende presentasjonen vil være tilgjengelig via norsk webcast klokken 08:00 CEST og engelsk webcast (opptak) klokken 10:00 CEST.



For mer informasjon, kontakt:

Håkon Husby

Head of Investor Relations

Tel: +47 936 30 449

Email: hakon.husby@salmar.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12