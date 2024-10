Quadient obtient la note ESG 'AA' de MSCI pour son engagement de longue date en matière de développement durable et responsabilité sociétale

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce aujourd'hui avoir obtenu la note « AA » dans le classement MSCI ESG Ratings de septembre 2024. Pour la neuvième année consécutive, MSCI a classé Quadient dans la catégorie des Leaders, soulignant ses solides performances face à ses concurrents au niveau mondial et son engagement en matière de développement durable. Cette reconnaissance reflète l'engagement constant de Quadient dans la gestion des risques et opportunités liés aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).



Le classement ESG de MSCI mesure la gestion par les entreprises de certains risques et opportunités ESG. MSCI utilise une méthodologie rigoureuse pour évaluer plus de 8 500 entreprises en considérant leur exposition aux risques ESG et leur capacité à les gérer comparativement à leurs pairs. Les notations se répartissent entre Leader (AAA, AA), Moyen (A, BBB, BB) et Retardataire (B, CCC). La note « AA » de Quadient, obtenue pour la neuvième fois, souligne sa bonne performance sur la durée dans des domaines clés tels que la gouvernance d'entreprise et le développement des talents, signe d’un engagement fort en faveur de pratiques commerciales éthiques et d'une croissance durable.

« C'est avec fierté que nous recevons la note « AA » de MSCI ESG pour la neuvième année consécutive, qui témoigne de l'engagement sans faille de nos équipes dans la mise en œuvre d'une stratégie durable. Chez Quadient, les critères ESG sont profondément ancrés dans notre identité d'entreprise et jouent un rôle central dans notre vision d'une croissance durable », a déclaré Brandon Batt, Directeur des Ressources Humaines et de la Transformation chez Quadient. « Cette reconnaissance souligne nos efforts constants pour créer un environnement de travail positif et avoir un impact à travers une gouvernance solide, des pratiques commerciales éthiques, ainsi que la promotion d'une culture bienveillante et inclusive. Elle nous incite également à continuer de nous dépasser pour renforcer davantage notre impact positif sur la société et l'environnement ».

Dans le rapport, l’entreprise a été saluée pour ses pratiques de gouvernance robustes, notamment un conseil d'administration fort et une structure du capital alignée sur les intérêts des actionnaires, ainsi que pour son éthique et intégrité en affaires. La responsabilité sociétale des entreprises est au cœur de la stratégie de Quadient, comme en témoigne son succès à obtenir cette note depuis près de dix ans. La vision ESG de Quadient pour 2030 est de guider sa croissance durable à long terme avec des objectifs ambitieux, notamment celui de se positionner pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, devenir un employeur de référence et améliorer l'expérience de ses clients grâce à des solutions durables et innovantes.

Le leadership continu de Quadient en matière de développement durable se reflète à travers plusieurs reconnaissances ESG. Récemment, Quadient a reçu la médaille d'or d'EcoVadis, se classant parmi le top 1 % des entreprises de son secteur. Pour en savoir plus sur la trajectoire de Quadient en matière de développement durable et ses objectifs futurs, visitez : https://invest.quadient.com/fr/responsabilite-societale-entreprise.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/.

