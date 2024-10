La campagne de sécurité routière de MADD Canada et KAG Canada rend hommage à une victime albertaine

EDMONTON, Alberta, 09 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La nouvelle édition de la campagne mobile de sécurité routière de MADD Canada et KAG Canada rend hommage à Geo Mounsef, un tout-petit garçon de deux ans tué dans une collision liée à l’alcool au volant le 19 mai 2013 à Edmonton.



MADD Canada et KAG Canada ont conçu une nouvelle vignette en hommage à Geo dans l’espoir d’éviter que d’autres familles aient à vivre une épreuve pareille. Cette nouvelle vignette sur laquelle figure une photo de Geo sera dévoilée aujourd’hui au siège social de KAG Canada à Edmonton et apposée sur 20 de ses remorques. Comme les camions de cette société sillonnent régulièrement les routes du Canada, les vignettes de cette campagne, qui encouragent les gens à signaler les cas soupçonnés de conduite avec capacités affaiblies au 911 et rappellent l’importance de la conduite sobre, sont vues chaque jour par des milliers d’automobilistes.

« L’histoire de Geo est un rappel déchirant des conséquences réelles et catastrophiques de la conduite avec capacités affaiblies, un crime entièrement évitable, a expliqué Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada. Nous souhaitons que le partage du vécu de la famille Mounsef ainsi que nos encouragements à agir, permette de sauver des vies et d’éviter que d’autres personnes subissent de si lourdes pertes. »

Ces nouvelles vignettes en hommage à Geo viennent s’ajouter à une initiative permanente menée par MADD Canada et KAG Canada depuis 2012 dans le cadre de la Campagne 911. Il s’agit d’une campagne de sécurité routière mobile qui sensibilise le public aux conséquences de la conduite avec capacités affaiblies et encourage les gens à aider la police à retirer les conducteurs aux capacités affaiblies de la route avant qu’une tragédie ne survienne. Depuis le début de cette campagne en 2012, ces vignettes ont présenté les histoires de 11 victimes, dont Geo Mounsef. Jusqu’à présent, des vignettes de sensibilisation ont été apposées sur 280 camions-remorques de la société KAG Canada aux quatre coins du pays.

« C’est un honneur que cet hommage à Geo sur les remorques de cette compagnie contribue à la diffusion d’un puissant message, ont affirmé Sage Morin et George Mounsef, les parents de Geo. Bien que sa mort remonte à 11 ans, son absence demeure une douleur constante dans nos vies. Rien ne pourra nous le ramener, mais nous souhaitons que son histoire puisse sauver des vies et prévenir une autre tragédie comme celle qui lui a coûté sa vie. »



Ce partenariat entre MADD Canada et KAG Canada cherche à puiser dans la tragédie de la famille Mounsef une force puissante pour le changement qui permettra d’éviter que d’autres familles aient à endurer la douleur inimaginable qui afflige la famille de Geo. KAG Canada est un partenaire indéfectible de longue date de la mission de MADD Canada de mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies. En plus des messages de sensibilisation sur ses camions, KAG Canada est commanditaire officiel et national de l’Opération ruban rouge, notre campagne de sensibilisation iconique du temps des Fêtes, et commanditaire national de notre Programme scolaire qui est présenté chaque année en français et en anglais à quelque 150 000 élèves de tout le Canada.

Pour en savoir davantage sur les moyens de reconnaître un conducteur aux capacités affaiblies ou la marche à suivre si vous en voyez un, consultez notre site Web : https://madd.ca/pages/programmes/campagnes-de-sensibilisation/campagne-911/?lang=fr

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Au sujet de KAG Canada

KAG Canada est le groupe de service canadien de The Kenan Advantage Group, Inc., (KAG). KAG est le plus important transporteur de camions citernes et de fournisseurs logistiques en Amérique du Nord. La compagnie inclut Westcan Bulk Transport, RTL Construction, Les Distributions Carl Beaulac, Paul’s Hauling, Connectrans Logistics Ltd., et Valley West Transport. Depuis 1964, KAG Canada s’est développé à partir d’une petite flotte de camions basée à Moose Jaw, en Saskatchewan, pour devenir le leader nord-américain de l’industrie du transport en vrac. Grâce à ses compagnies de transport sous la bannière KAG Canada, l’entreprise cumule 60 ans d’expérience et dessert plus de 600 clients dans les domaines de l’agriculture, du pétrole, le secteur de l’énergie et les industries minières. Sa compagnie nordique, RTL Construction, se spécialise dans la construction civile et industrielle. KAG Canada est une équipe mue par le désir de faire la différence. Pour en savoir plus, visiter: https://kagcanada.ca/

Pour de plus amples renseignements :

Dawn Regan, chef des opérations, MADD Canada, 905-330-7565, dregan@madd.ca

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233, poste 240, ankongmeneck@madd.ca