IriusRisk e Adam Shostack formam parceria para oferecer serviços de treinamento em modelagem de ameaças

Adam Shostack e sua equipe escolhida a dedo vão ministrar o treinamento, que foi projetado para ajudar a elevar as habilidades de modelagem de ameaças dos clientes para o próximo nível.

Shostack é um dos maiores especialistas em modelagem de ameaças, tendo produzido a ferramenta Microsoft SDL Threat Modeling Tool (v3) e é autor de Threat Modeling: Designing for Security and Threats: What Every Engineer Should Learn from Star Wars.

ATLANTA, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- IriusRisk, a principal plataforma de modelagem de ameaças abertas do mundo, anunciou uma parceria com a Shostack + Associates para ajudar os clientes a criar e manter uma cultura que priorize a segurança por meio de uma modelagem eficaz das ameaças.

Como parte da parceria, Adam Shostack, pioneiro, consultor e autor de modelagem de ameaças, e sua equipe na Shostack + Associates, ministrarão sessões de treinamento para ajudar os usuários a entender a modelagem de ameaças a fim de aprimorar o projeto seguro, complementando os cursos de treinamento existentes que ensinam a usar a plataforma de modelagem de ameaças automatizada da IriusRisk.

O treinamento incluirá de 1 a 3 sessões de instrução ao vivo ao longo de uma semana ou sessões virtuais individualizadas, com o objetivo de garantir que todos os membros de uma equipe tenham conhecimento técnico para entender e implementar a modelagem de ameaças e os princípios de segurança desde a concepção. Quando aplicado a uma equipe inteira, o treinamento é projetado para criar uma base de conhecimento consistente entre aqueles que são novos na modelagem de ameaças e os que aprenderam por meio de formação profissional, outros cursos ou talvez métodos autodidatas.

Esse treinamento ajudará os clientes a transpor os obstáculos que às vezes são encontrados durante a implementação da modelagem de ameaças, como o alinhamento dos programas com as metas corporativas, a definição de funções e responsabilidades dentro dos programas de modelagem de ameaças e a incorporação da modelagem de ameaças à cultura de engenharia existente.

A equipe de Adam trabalhará junto aos clientes para determinar as métricas, as pessoas, a cultura e os processos que devem ser implementados para integrar com sucesso a modelagem de ameaças na empresa. Ao equipar os líderes com os materiais, processos e informações corretos, eles podem comunicar sua missão às partes interessadas internas de uma forma que se alinhe às necessidades dessas partes interessadas.

A IriusRisk capacita desenvolvedores, arquitetos e engenheiros de segurança a criar software seguro em todos os estágios do ciclo de vida do desenvolvimento de software (SDLC). Ao incorporar a segurança desde a fase inicial do projeto e rastrear sua implementação por meio da cadeia de ferramentas de desenvolvimento, a plataforma da IriusRisk atende à necessidade fundamental de os desenvolvedores “anteciparem o foco em segurança no ciclo de vida do desenvolvimento de software” em termos de segurança, minimizando as falhas de projeto e reduzindo os custos associados.

“Estamos entusiasmados com a parceria que fizemos com Adam para oferecer esse novo programa de treinamento”, disse Stephen de Vries, cofundador e CEO da IriusRisk. “À medida que a modelagem de ameaças se torna rapidamente uma estratégia obrigatória para as equipes de segurança e desenvolvimento, esse treinamento prepara nossos clientes com as habilidades essenciais para implementar com êxito programas de modelagem de ameaças e defender com eficácia seu valor em toda a organização.”

“Em muitos aspectos, a modelagem de ameaças não é apenas uma etapa técnica para as equipes de segurança e de desenvolvimento - é uma mudança cultural na forma como elas trabalham. Para dominá- la, você precisa ter as informações e as ferramentas certas.” acrescentou Adam Shostack. “É por isso que nos orgulhamos da parceria com a IriusRisk para ajudar seus clientes a superar os desafios iniciais de implementação da modelagem de ameaças e oferecer um programa bem-sucedido que pode ser redimensionado.”

O treinamento é voltado especificamente para a liderança responsável por um programa de modelagem de ameaças nos mercados norte-americano e internacional.

Para obter mais informações, acesse https://www.iriusrisk.com/shostack-associates-coaching

Sobre a IriusRisk

A IriusRisk é a principal solução de modelagem de ameaças e design seguro do setor em Segurança de Aplicativos. Com clientes corporativos que incluem bancos da Fortune 500, provedores de pagamentos e de tecnologia, ela capacita as equipes de segurança e desenvolvimento para garantir que os aplicativos sejam desenvolvidos com segurança desde o início, usando sua avançada plataforma de modelagem de ameaças.

Sobre Adam Shostack

Adam é o autor de Threat Modeling: Designing for Security and Threats: What Every Engineer Should Learn from Star Wars. Ele é um dos principais especialistas em modelagem de ameaças, consultor, perito e designer de jogos. Ele tem décadas de experiência na prestação de serviços de segurança. Sua experiência abrange todo o mundo dos negócios, desde a fundação de startups até quase uma década na Microsoft.

Sobre a Shostack + Associates

Adam Shostack escolheu a dedo uma equipe de especialistas com base em sua atuação como pioneiro, consultor e autor de modelagem de ameaças. Ele foi o principal projetista da Security Development Lifecycle Threat Modeling Tool, a primeira ferramenta de segurança a facilitar a modelagem de ameaças para desenvolvedores e arquitetos. Adam fundou a Shostack + Associates para se concentrar em oferecer treinamento, consultoria e orientação sobre modelagem de ameaças, reunindo as melhores mentes do setor.