Vinkit loppusyksyn jätteiden lajitteluun: mihin kuuluvat puutarhajätteet, omenat ja hautakynttilät?

Mediatiedote

11.10.2024 klo 9.00

Monen syysaskareisiin kuuluvat puutarhatyöt ja pihan laittaminen talviteloille. Tänä vuonna pihatöitä on voinut tehdä normaalia pidempään lämpimän sään ansiosta. Syyskauden askareista voi syntyä jätettä, jota ei normaalissa arjessa ole.

Lassila & Tikanojan ympäristömanageri Timo Kangastien mukaan syksyn näkyvimpiä – ja painavimpia – jätteitä ovat omenat, joita saattaa löytyä jäteastioista vielä pitkälle lokakuuhun.

”Klassinen moka on täyttää taloyhtiön biojäteastia niin täyteen omenoita, että astiaa ei pysty nostamaan ja tyhjentämään. Biojätteeseen kannattaa laittaa omenoita vain pussillinen kerrallaan. Niitä voi myös kompostoida, ja suuret määrät on hyvä viedä suoraan kierrätysasemalle”, sanoo Kangastie.

Syksyn pihatöistä syntyvät puutarhajätteet, kuten lehdet ja risut, kuuluvat puutarhajätteeseen tai kompostoitavaksi.

"Puutarhajätteitä ei kannata polttaa tulipesässä, vaan oksat voi esimerkiksi hakettaa katteeksi puutarhapenkkeihin, ja kompostoimalla ravinteet saa pysymään omassa puutarhassa. Takan tuhkaa voi käyttää pihan maanparannusaineena. Jos puutarhajätettä kertyy paljon, sen voi viedä kierrätysasemalle tai kuorman voi koota tilattavalle siirtolavalle”, Kangastie sanoo.

Syksy on yleistä remonttien ja pihan kalusteiden huoltotöiden aikaa. Kangastien mukaan rikkoutuneet muoviset ja puiset puutarhakalusteet kannattaa ensisijaisesti viedä oman alueen kierrätysasemalle. Sekajäteastiaan ne voi laittaa, jos ne mahtuvat sinne.

”Jätekatokseen vietävien tavaroiden tulee mahtua niille varattuihin astioihin ja kannen pitää mahtua kiinni. Muoviset työvälineet, kuten kastelukannut, laatikot ja ämpärit voi laittaa myös sekajätteeseen. Ne, kuten muoviset kalusteetkin, ovat usein valmistettu PVC-muovista eivätkä ne ole pakkauksia, joten ne eivät kelpaa muovipakkausten keräykseen. Kyllästetty puu puolestaan on vaarallista jätettä ja se tulee toimittaa vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen," Kangastie ohjeistaa.

Pyhäinpäivän aikaan monilla on tapana viedä haudoille kynttilöitä.

”Hautakynttilöiden muoviset kuoret ja kynttilänjämät sekä lasiset hautakynttilät lajitellaan sekajätteeseen ja metallikannet metallin joukkoon.”

Kun jätteet lajitellaan niille varattuihin astioihin, arvokkaat materiaalit saadaan hyödynnettyä uudelleen ja sekajätteeseen eli polttoon päätyy mahdollisimman vähän tavaraa.





SYKSYISET LAJITTELUVINKIT

Puutarhajäte

Lehdet, risut ja muut puutarhajätteet voi kompostoida, koota omaksi kuormaksi esimerkiksi tilattavalle siirtolavalle tai viedä ne paikalliselle kierrätysasemalle. Biojäteastiaan kannattaa laittaa vain kohtuullinen määrä puutarhajätettä, ettei astia täyty liian nopeasti.

Multapussit

Muoviset multapussit ovat yleensä valmistettu PE-muovista eli polyeteenistä, ja ne voi lajitella tyhjinä muovipakkausten joukkoon.

Omenat

Jos omenat eivät päätyneet hilloksi tai lahjaksi naapureille, ylimääräiset ja pahaksi menneet omenat voi kompostoida tai viedä puutarhajätteenä kierrätysasemalle. Pienet määrät voi laittaa biojätteeseen pussillinen kerrallaan. Muuten astia tulee liian painavaksi, mikä vaikeuttaa sen tyhjentämistä.



Puutarhakalusteet

Rikkoutuneet muoviset ja puiset puutarhakalusteet kannattaa ensisijaisesti viedä oman alueen kierrätysasemalle. Sekajäteastiaan ne voi laittaa, jos ne mahtuvat sinne. Muoviset puutarhakalusteet ja muut isot muoviesineet eivät kuulu muovijätteen joukkoon, sillä ne on usein valmistettu kestomuovista tai PVC-muovista. Sekajäteastiaan voi laittaa sinne mahtuvat esineet, kuten kastelukannut, laatikot ja leikkikalut.

Hautakynttilät

Kynttilälyhtyjen lasiosat lajitellaan lasinkeräykseen ja metalliosat metallinkeräykseen. Metallia voidaan kierrättää lähes loputtomasti. Palamattomat kynttilänjämät ja muoviset kuoret kuuluvat sekajätteeseen.

Lannoitteet

Jos lannoite sisältää vaarallisia aineita tai kemikaaleja, kuten jotkut kasvitautien tai rikkaruohon torjunta-aineet, pakkaus voi vaatia erikoiskäsittelyä. Jos pakkauksessa on varoitusmerkintöjä, se pitää viedä vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Yleensä tavallisten lannoitteiden tyhjät säkit eivät kuitenkaan sisällä haitallisia aineita ja ne voi lajitella muovipakkausten joukkoon.

Kyllästetty puu

Kyllästetty puu, esimerkiksi vanhat terassilaudat, ovat vaarallista jätettä ja ne tulee toimittaa vaarallisten jätteiden erilliskeräykseen.

Kausivalot

Kausivalot ja muut koristeet, joiden läpi kulkee sähkövirtaa, ovat sähkö- ja elektroniikkajätettä. Se luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Vaarallista jätettä voi toimittaa vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.





Lisätietoja:

L&T:n viestintä

viestinta@lassila-tikanoja.fi

puh. 050 543 2715

Kuvapankki

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, tehtaat ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli 802,1 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 160 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.