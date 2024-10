Enefit Greeni tootmisandmed – september ja III kvartal 2024

Enefit Green tootis septembris 141 GWh ehk 48,3% võrra rohkem elektrienergiat eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Kolmanda kvartali kokkuvõttes kasvas Enefit Greeni elektritoodang peamiselt uute tuule- ja päikeseparkide lisandumise toel 31,8% võrra 342,1 GWh tasemele. Tulemus jäi alla varem planeeritule ca 109 GWh võrra. Peamisteks põhjusteks olid Sopi-Tootsi tuulepargi oodatust aeglasem tootma asumine, tootmisvõimsuste allareguleerimine ning nõrgad tuuleolud.



Tuuleenergia

Septembri tootmistulemust mõjutas võrreldes mullusega enim 65% kasv tuuleenergia toodangu mahu kasv 120 GWh-ni. Tuuleenergia toodangu kasvu andsid olulise panuse uued tuulepargid Leedus ja Soomes. Kümnendiku septembri tuuleenergia toodangust andis ka järk-järgult tootmist alustav Sopi-Tootsi tuulepark. Sopi-Tootsi tuulepargi tootmise alguse edasinihkumine kvartali lõppu avaldas III kvartali toodangule võrreldes ootustega märkimisväärset mõju (-68,5 GWh).

Septembri keskmised tuulekiirused Leedus ja Soomes olid mullusest paremad (vastavalt 6,1 ja 8,1 m/s võrrelduna 5,7 ja 6,6 m/s eelmisel aastal), kuid Eestis, kus enim tuule tootmisvõimsust installeeritud, jäid tuuleolud tagasihoidlikuks (5,4 m/s, mullu 6 m/s). Septembrikuu portfelliülene keskmine tuulekiirus oli 5,8 (-0,7) m/s, mõju tootmisele -6,4 GWh.

Kolmas kvartal tervikuna oli samuti võrdlemisi tuulevaikne – keskmine tuulekiirus Eestis 5,4 (-0,3 võrreldes mullusega) m/s ja Leedus 5,6 (-0,1) m/s, mille mõju toodangule -20,7 GWh. Tolpanvaaras (Soome) olid samas väga head tuuleolud – keskmine tuulekiirus 6,9 (+0,8) m/s, mille mõju tootmisele +10,8 GWh. Tuuleolude tervikmõju III kvartali toodangule oli -9,9 GWh.

Päikeseenergia

Päikeseenergia toodang kasvas septembris aastatagusega võrreldes 18% võrra 9 GWh-ni ning kolmanda kvartali kokkuvõttes samuti ligi 18% võrra 30,9 GWh-ni. Kasv võrreldes aastatagusega on tingitud installeeritud võimsuse kasvust ja portfelli lisandunud uutest parkidest. Ilmastiku mõju toodangule oli positiivne, ligi +0,7 GWh. Päikeseparkide oodatavale toodangule on enim mõju avaldanud (-3,8 GWh võrreldes prognoosituga) Läti uute päikeseparkide tootmise alguse hilinemine.

Koostootmine

Koostootmise segmendi elektri- ja soojusenergiatoodangud kahanesid septembris 19,0% ja 19,5% võrra vastavalt 11,9 ja 37,8 GWh tasemele. Üle poole sellest muutusest oli põhjustatud möödunud aasta kõrgemast võrdlusbaasist, milles sisaldusid kolm nüüdseks müüdud biomassipõhist koostootmisjaama.

Kolmanda kvartali kokkuvõttes kahanesid koostootmise valdkonna elektri- ja soojusenergia toodangud 30,3% ja 29,9% võrra 25,8 ja 80,5 GWh tasemele. Lisaks koostootmisjaamade müügile mõjutasid toodangut ka Iru koostootmisjaama juulikuise plaanilise hooldusseisaku pikenemine ja 5 lühiajalist planeerimata seisakut tehniliste probleemide tõttu. Kokku seisis Iru koostootmisjaam III kvartali jooksul ligi 163 tundi, millest valdav osa tuleneb plaanilise hoolduse kestuse pikenemisest, seisakute mõju elektritootmisele kokku oli -2,7 GWh.

IV kvartali toodangu prognoos

Oleme vähendanud käesoleva aasta IV kvartali elektrienergia toodangu prognoosi varasemalt 753 GWh tasemelt 643 GWh tasemele (+56% kasvu võrreldes IV kvartaliga 2023). Prognoosi langetamise põhjuseks on oodatust aeglasem tootmise käivitumine Sopi-Tootsi ja Kelme I tuuleparkides. Kuna toodangu puudujääk võrreldes varasemate ootustega tähendab potentsiaalselt suuremat vajadust osta elektrit baaskoormuse PPA-de teenindamiseks, siis oleme sarnaselt selle aasta varasemate kvartalitega ka neljandaks kvartaliks sõlminud elektriostu tehinguid vähendamaks elektriportfelli avatust elektri ostu riskidele.





Enefit Greeni juhatuse liikme ja tootmisvaldkonna juhi Innar Kaasiku kommentaar kolmanda kvartali tootmistulemustele:

„Uute tuuleparkide käivitamine on väljakutseterohke tegevus ja see on hoidnud meie elektritoodangu kasvu lühiajaliselt aeglasemana kui seda varem prognoosisime. Opereerivate tuuleparkide töökindlus Eestis ja Leedus on püsinud kõrgel tasemel, ning Soome Tolpanvaara pargis teist kuud järjest oodatust kõrgemalgi tasemel. Kogumõju kvartali tootmistulemusele oli +1,6 GWh.

III kvartalis toimunud erinevate tootmispiirangute ja tootmise allareguleerimiste mõju oli viimaste kvartalite suurim (-26,4 GWh). Sellest ligi 65% oli tingitud negatiivsetest hindadest, millest omakorda üle poole oli seotud Soome Tolpanvaara tuulepargiga. Üle 12% oli seotud Enefit Greeni poolt süsteemihalduritele pakutavate teenustega, mis loovad lisandväärtust nii ettevõttele kui ka turule tervikuna. III kvartal paistis ka silma võrgupoolsete tööde ja piirangute tõttu, ligi 24% allareguleerimistest oli seotud ülekandevõrguga, millest enamuse moodustasid Akmene tootmist mõjutanud võrgukatsed, Šilute pargi võrgust väljalülitamine võrguoperaatori alajaama tööde tõttu ning Tolpanvaara pargi piiramine kohaliku võrguoperaatori uue liini ehitamise ajaks.“





September 2024 September 2023 Muutus, % Elektrienergia kuutoodang riikide kaupa, GWh Eesti 63,2 60,1 5,2% Leedu 51,8 27,9 86,0% Läti - 2,0 -100,0% Poola 3,7 3,4 9,5% Soome 22,3 1,8 1 158,9% Kokku 141,0 95,1 48,3% Elektrienergia kuutoodang segmentide kaupa, GWh Tuul 120,0 72,7 65,1% sh. uued tuulepargid 63,4 14,7 330,9% Koostootmine 11,9 14,7 -19,0% sh. müüdud varad - 2,2 -100,0% Päike 9,0 7,6 18,0% sh. uued päikesepargid 5,8 4,2 37,8% Muud 0,1 0,1 24,1% Kokku 141,0 95,1 48,3% Soojusenergia kuutoodang, GWh 37,8 47,0 -19,5% sh. müüdud varad - 7,5 -100,0% III kv 2024 III kv 2023 Muutus, % Elektrienergia kvartalitoodang riikide kaupa, GWh Eesti 154,4 151,8 1,7% Leedu 129,7 86,9 49,2% Läti - 8,2 -100,0% Poola 13,0 10,6 22,4% Soome 45,1 2,0 2152,7% Kokku 342,1 259,5 31,8% Elektrienergia kvartalitoodang segmentide kaupa, GWh Tuul 285,2 196,1 45,4% sh. uued tuulepargid 130,8 38,2 242,6% Koostootmine 25,8 37,0 -30,3% sh. müüdud varad - 8,5 -100,0% Päike 30,9 26,2 17,7% sh. uued päikesepargid 19,6 15,0 30,5% Muud 0,3 0,2 49,8% Kokku 342,1 259,5 31,8% Soojusenergia kvartalitoodang, GWh 80,5 114,8 -29,9% sh. müüdud varad - 29,6 -100,0%





