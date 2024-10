Selskabsmeddelelse nr. 13 / 2024

11. oktober 2024

NewCap Holding A/S – Endelig afslutning af earn out aftale

I forlængelse af tidligere kommunikation, senest i selskabet delsårsrapport, jf. selskabsmeddelelse nr. 11 / 2024 af 27. august 2024, er der nu indgået en aftale med modpart om endelig opgørelse og afslutning af earn out aftale. Aftalen medfører, at der modtages en betaling på SEK 4,9 mio. til fuld og endelig opgørelse. Af beløbet er ca. SEK 3,2 mio. medtaget i selskabets delårsrapport pr. 30. juni 2024. Der henvises i øvrigt til foranstående delårsrapport om baggrund og grundlag m.v. for afslutning og opgørelse af earn out aftale. Den indgåede aftale påvirker ikke de i delårsrapporten udmeldte forventninger til 2024.

Med venlig hilsen

NewCap Holding A/S

For yderligere information kontakt venligst:

Peter Steen Christensen

Telefon: +45 2370 5885

Email: info@newcap.dk

