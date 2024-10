AKTIETILBAGEKØBSHANDLER

SELSKABSMEDDELELSE nr. 73 - 14. oktober 2024

Den 9. februar 2024 meddelte DFDS A/S (“DFDS”) iværksættelsen af et aktietilbage-købsprogram til gennemførsel i henhold til EUs markedsmisbrugsforordning, EU forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (”Safe Harbour-reglerne”).



Under programmet vil DFDS tilbagekøbe egne aktier for op til DKK 431 mio. i perioden fra 12. februar 2024 til 31. december 2024. Der vil maksimalt blive tilbagekøbt 3.400.000 aktier. Disse begrænsninger omfatter såvel aktier købt under Safe Harbour-reglerne som aktier købt fra Lauritzen Fonden Holding ApS på en pro rata basis i forhold til aktier købt under programmet i henhold til en separat aftale med DFDS udenfor Safe Harbour-reglerne.

Handler i perioden 7.-11. oktober

De følgende handler er gennemført under aktietilbagekøbsprogrammet i perioden mandag 7. oktober 2024 til fredag 11. oktober 2024:





Antal aktier Gns. Købspris (DKK) Handelsværdi (DKK) Akkumuleret, sidste meddelelse 1.777.071 - 352.197.343 7. oktober 2024 5.000 170 848.223 8. oktober 2024 5.000 170 847.620 9. oktober 2024 5.000 168 839.755 10. oktober 2024 5.000 162 812.065 11. oktober 2024 5.000 163 817.420 Akkumuleret 7.-11. oktober 2024* 25.000 167 4.165.082 Købt fra Lauritzen Fonden Holding ApS den 11. oktober 2024 17.771 167 2.960.707 Akkumuleret under programmet 1.819.842 197 359.323.132 *Købt under Safe Harbour-reglerne





Efter ovenstående handler ejer DFDS nu i alt 3.480.355 egne aktier svarende til 6,0% af den totale aktiekapital i DFDS.

Ugens handelsdetaljer er vedlagt.





Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act





