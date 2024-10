Siili Solutions Oyj: Maria Niiniharju nimitetty Private-liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän uudeksi jäseneksi

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 15.10.2024 kello 8.45

Siili Solutions Oyj (”Siili” tai ”yhtiö”) uudistaa johtoryhmänsä kokoonpanoa ja on nimittänyt Maria Niiniharjun Siilin Private-liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi ja Siilin johtoryhmän jäseneksi 1.11.2024 alkaen.

Niiniharju siirtyy Siilille Futuricelta, jossa hän on vastannut yksityisen sektorin uusasiakashankinnasta ja asiakkuuksien johtamisesta. Niiniharju tulee Siilillä vastaamaan Private-liiketoiminnasta, johon sisältyy jatkossa Siilin Finance, Industry ja Services -liiketoimintayksiköt. Hänen osaamisensa tulee samalla vahvistamaan Siilin asemaa tekoälyn hyödyntämisen asiantuntijayrityksenä yksityisen sektorin asiakkuuksissa.

”Olen iloinen saadessani toivottaa Marian tervetulleeksi Siilille. Hän tuo mukanaan vahvaa kokemusta liiketoiminnan kehittämisestä sekä arvokasta data- ja AI-osaamista, jotka sopivat täydellisesti vauhdittamaan strategiamme toteuttamista”, Siilin toimitusjohtaja Tomi Pienimäki sanoo.

"Olen innoissani uudesta tehtävästä Siilillä. Odotan kovasti, että pääsen yhdessä liiketoimintayksikköjen tiimien kanssa toteuttamaan uudistettua strategiaa. Siilin vahva toimialafokus ja syvät asiakassuhteet luovat erinomaisen pohjan rakentaa aitoa vaikuttavuutta datan ja AI:n avulla", Maria Niiniharju toteaa.

