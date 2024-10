Paulo LEITAO rejoint SASETY en tant qu'ingénieur Services Managés

Pour accompagner la poursuite de son développement, SASETY accueille Paulo LEITAO au poste d'ingénieur Services Managés.

L’arrivée de Paulo LEITAO s'inscrit dans le cadre de la demande croissante du marché en matière d’expertise, d’accompagnement continu et de services managés Réseau et Cybersécurité.

Fort de 15 années d'expérience dans des environnements de production IT critiques, Paulo accompagnera au quotidien les clients de SASETY dans le management de leurs services SASE, de Cybervalidation continue et dans la Protection des identités.

Paulo LEITAO : « Je suis heureux de rejoindre l'équipe SASETY et d'accompagner nos clients dans l'usage des solutions innovantes que nous leur délivrons. Au-delà de la technologie, c'est la relation de proximité avec les équipes IT de nos clients, basée sur des échanges collaboratifs instantanés, qui permet de rester alignés en permanence à leurs enjeux métiers et rend ma mission passionnante. »

SASETY apporte aux organisations les technologies et les services pour répondre à leurs enjeux de performance et de sécurité :

Transport et sécurité des flux avec le SASE (Secure Access Service Edge)

Validation continue de la posture de sécurité avec la Cybervalidation automatisée

Protection des identités avec la Sécurisation des authentifications

SASETY délivre ces technologies au travers de ses partenariats stratégiques avec les leaders mondiaux dans leur catégorie respective, CATO Networks, Pentera et Silverfort.