La conoscenza IA riunisce leader di pensiero e professionisti all'evento eGain Solve 2024

Per Gartner, entro il 2025, il 100% dell'assistenza clienti virtuale basata sull'IA generativa e i progetti di assistenti virtuali che non riusciranno a integrarsi con i moderni sistemi di gestione della conoscenza non staranno al passo con l'esperienza del cliente e gli obiettivi di riduzione dei costi operativi, sottolineando la necessità per l'IA e la conoscenza di lavorare congiuntamente come "conoscenza IA".

L'evento sarà inaugurato con una presentazione di Lynda Braksiek, Principale Responsabile della Ricerca per APQC ("American Productivity and Quality Center", Centro Americano per la Produttività e la Qualità), riguardo alle ultime tendenze in ambito di conoscenza IA, seguita da un discorso di apertura di Ashu Roy, Amministratore Delegato di eGain, sull'importanza fondamentale della fiducia in merito alla conoscenza IA generativa. La conferenza sarà inoltre caratterizzata da storie di successo in ambito di conoscenza IA, raccontate da relatori di clienti Global 1000. Inoltre, è prevista una masterclass sull'IA generativa unica nel suo genere, in cui i partecipanti possono apprendere le migliori pratiche per il successo.

In evidenza

VISIONE ANALITICA Ultime tendenze in ambito di conoscenza e gestione dell'IA, Lynda Braksiek, APQC

PRESENTAZIONE Una conoscenza affidabile: l'imperativo fondamentale del servizio clienti nell'era dell'IA generativa, Ashu Roy, Amministratore Delegato, eGain

STORIE DI INNOVAZIONE DEI CLIENTI Cathay Pacific, One Medical (Amazon), Rogue Credit Union, RPM Living, Specialized Bicycles

ALTRO Masterclass sull'IA generativa per il servizio clienti Sessioni di approfondimento sulla conoscenza in merito all'IA in ambito di authoring, personalizzazione e ottimizzazione Sala dimostrazioni che presenta le ultime e più importanti funzionalità dei prodotti eGain, le integrazioni e l'ecosistema Sessioni di approfondimento su servizi e prodotti di eGain con domande e risposte Incontri individuali con i dirigenti e il personale di eGain



Nota: l'ordine del giorno è soggetto a modifiche senza preavviso.

