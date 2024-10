Continental Tire nomme Ashok Vedanayagam chef du marketing pour les Amériques

À ce poste, Ashok Vedanayagam supervise les fonctions de marketing et de communication pour les pneus tourisme et poids lourds en Amérique du Nord et du Sud.



MISSISSAUGA, Ontario, 16 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Continental Tire the Americas a le plaisir d'annoncer la nomination d'Ashok Vedanayagam au poste de chef du marketing pour les pneus tourisme et poids lourds pour la région couvrant l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. À ce titre, Vedanayagam est responsable d'un large portefeuille comprenant la gestion des produits, la communication marketing, les relations publiques, l'e-business, l'intelligence économique, la tarification et la planification stratégique pour les Amériques.

« Nous sommes ravis qu'Ashok occupe ce poste clé », a déclaré le Dr. Jochen Etzel, PDG de Continental Tire the Americas. « Grâce à son expérience internationale et connaissance approfondie du secteur, il jouera un rôle clé dans l'amélioration de la valeur que nous offrons dans la région. Sa capacité à aligner nos stratégies sur les besoins évolutifs de nos clients nous aidera à renforcer notre position dans les Amériques. »

Vedanayagam apporte plus de deux décennies d'expérience en matière de leadership dans les secteurs de l'automobile et des pneumatiques. Il a rejoint Continental en 2014 et a occupé divers postes de direction au sein de l'entreprise, le plus récemment en tant que responsable des grands comptes pour les équipementiers de poids lourds sur le continent américain. Auparavant, il a dirigé la fonction marketing pour la région Asie-Pacifique de l'entreprise.

Continental développe des technologies et des services d'avant-garde pour une mobilité durable et connectée des personnes et de leurs biens. Fondée en 1871, l'entreprise technologique propose des solutions sûres, efficaces, intelligentes et abordables pour les véhicules, les machines, la circulation et le transport. En 2023, Continental a généré un chiffre d'affaires préliminaire de 41,4 milliards d'euros et emploie actuellement environ 200 000 personnes dans 56 pays et marchés.

Les solutions de pneumatiques du groupe Tires rendent la mobilité plus sûre, plus intelligente et plus durable. Son portefeuille haut de gamme comprend des pneus pour voitures, camions, bus, deux roues et des pneus spéciaux, ainsi que des solutions et des services intelligents pour les flottes et les détaillants de pneus. Continental fournit des performances de pointe depuis plus de 150 ans et est l'un des plus grands fabricants de pneus au monde. Au cours de l'exercice 2023, le secteur du groupe Tires a généré un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros. La division pneus de Continental emploie plus de 56 000 personnes dans le monde et dispose de 20 sites de production et de 16 sites de développement.

