Blue Mountain annonce le lancement de la Blue Mountain University : une expérience d’apprentissage en ligne de premier plan pour les utilisateurs du logiciel RAM

PHILADELPHIE, 16 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Mountain, société de référence en matière de gestion des actifs d’entreprise (EAM) pour les fabricants dans les sciences de la vie, est ravie d’annoncer le lancement de la Blue Mountain University (BMU), une plateforme interactive d’apprentissage en ligne conçue pour familiariser les utilisateurs avec son logiciel RAM et faciliter son utilisation. Cet environnement d’apprentissage complet offre aux utilisateurs un moyen personnalisé et adapté à leur rythme de maîtriser les complexités de la plateforme RAM puissante de Blue Mountain, en offrant à la fois un centre d’aide pour un renforcement des notions ponctuel, et un centre d’apprentissage pour une formation approfondie.



Pourquoi choisir la Blue Mountain University ?

Avec le développement rapide de Blue Mountain, qui inclut désormais plus de 450 organismes de biotechnologie, de thérapie cellulaire et génique, pharmaceutiques, de technologie médicale, sous-traitants pharmaceutiques (CDMO) et partenaires de services, il est devenu clair que les besoins des utilisateurs allaient au-delà de la simple assistance : il leur fallait une expérience d’apprentissage robuste et flexible. La Blue Mountain University a été conçue pour répondre à ces besoins, en garantissant aux utilisateurs de se mouvoir avec aisance et confiance dans le paysage complexe de la gestion des actifs réglementaires.

« La Blue Mountain University a été créée pour renforcer l’autonomie de nos clients, en leur fournissant des ressources de formation complètes, accessibles et de très grande qualité », a déclaré David Rode, PDG de Blue Mountain. « Nous sommes conscients que notre logiciel RAM joue un rôle essentiel auprès de nombreux organismes. Avec cette offre d’apprentissage en ligne, nous respectons notre engagement visant à permettre aux utilisateurs d’optimiser leur rendement opérationnel, de réduire le temps d’intégration et d’améliorer leurs capacités de conformité GXP. »

Caractéristiques et avantages principaux

La Blue Mountain University offre divers avantages uniques, notamment :

Des expériences d’apprentissage sur mesure : les cours sont conçus pour être adaptables et flexibles, pour correspondre aux utilisateurs à chaque étape de leur parcours, qu’ils soient nouveaux apprenants ou experts chevronnés. La facilité de navigation : avec son design convivial, la BMU permet aux utilisateurs de localiser rapidement le contenu qui les intéresse, de comprendre leurs objectifs d’apprentissage et de suivre facilement leurs progrès. Des connaissances plus faciles à retenir : grâce aux supports de cours approfondis et aux applications pratiques, les apprenants peuvent appliquer leurs nouvelles connaissances acquises directement à leur emploi, ce qui permet d’améliorer la rétention et la mise en pratique des connaissances. La certification et l’expertise : la Blue Mountain University propose des certifications qui permettent aux utilisateurs de devenir des experts certifiés de RAM. Cette certification améliore la valeur professionnelle et renforce la capacité organisationnelle.

« Nous avons conçu la Blue Mountain University pour offrir à nos clients la flexibilité du libre-service et la possibilité de maîtriser tout le potentiel de notre plateforme RAM. Cela ne remplace pas nos formations en direct réalisées par des analystes, mais offre plutôt un autre mécanisme au service de la croissance de nos clients, qui leur permet d’apprendre à leur propre rythme. Notre objectif est que chaque organisme dispose d’au moins un expert disposant de la certification RAM », a indiqué Ginny Lee, Directrice expérience client chez Blue Mountain. « L’expérience offerte par la Blue Mountain University ne se limite pas à une simple formation ; elle abrite une communauté au sein de laquelle les utilisateurs peuvent partager leurs idées et leurs commentaires, et prendre part à des discussions qui façonneront les innovations futures apportées aux produits. »

Qui peut bénéficier de la Blue Mountain University ?

La Blue Mountain University a été conçue avec tous les utilisateurs de RAM à l’esprit, afin de fournir des ressources personnalisées aux différentes personnalités qui constituent une organisation :

Les administrateurs de la plateforme RAM : les experts responsables de la plateforme RAM, de la formation et de l’intégration d’autres acteurs.

: les experts responsables de la plateforme RAM, de la formation et de l’intégration d’autres acteurs. Les nouveaux utilisateurs : les personnes qui requièrent une formation de base afin de se mettre rapidement à niveau.

: les personnes qui requièrent une formation de base afin de se mettre rapidement à niveau. Les utilisateurs expérimentés : les professionnels expérimentés qui souhaitent approfondir leurs connaissances ou découvrir de nouvelles fonctionnalités.

: les professionnels expérimentés qui souhaitent approfondir leurs connaissances ou découvrir de nouvelles fonctionnalités. Les leaders organisationnels : les décideurs qui s’assurent que leurs équipes maîtrisent et disposent de certifications pour le logiciel RAM.

À propos de Blue Mountain

Leader de la gestion d’actifs dans l’univers des sciences de la vie depuis 35 ans, Blue Mountain occupe une position unique dans ce secteur et repose sur un héritage qui a fait ses preuves. Fondée en 1989, Blue Mountain développe une solution complète et intégrée, utilisée par des centaines de laboratoires pharmaceutiques et biotechnologiques, sociétés de thérapie cellulaire ou génique, fabricants de dispositifs médicaux et autres organisations de fabrication sous contrat. De la mise en place à l’installation et de la formation à la validation, notre société aide les entreprises du secteur des sciences de la vie à maîtriser la gestion des actifs selon les BPF en y déployant notre logiciel de tout premier ordre, ce qui leur permet de tirer parti des atouts du cloud, d’instaurer des processus 100 % numériques et de garantir la conformité réglementaire. Domiciliée dans la région de Philadelphie, en Pennsylvanie, Blue Mountain est soutenue par les investissements d’Accel-KKR. Pour en savoir plus, consultez le site www.coolblue.com.

Pour plus d’informations sur la Blue Mountain University, rendez-vous sur www.coolblue.com.

Contact médias :

Jessica Brown

Responsable mondiale du Marketing

Blue Mountain

marketing@coolblue.com