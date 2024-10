Le Porsche Macan électrique offert avec deux ans de recharge d’Electrify Canada

Les nouveaux modèles Macan électriques vendus au Canada sont offerts avec des séances de recharge gratuites de 30 minutes pendant deux ans



Recharges ultrarapide et hyper rapide offertes par l’entremise d’un réseau en expansion

Le Macan électrique est offert à partir de 94 900 $, forfait de recharge inclus



Le nouveau Porsche Macan électrique est arrivé. Chaque client canadien sera admissible au forfait de recharge gratuite d’une durée de deux ans d’Electrify Canada. La batterie peut être chargée de 10 à 80 % en environ 21 minutes à une borne de recharge rapide de 350 kW dans des conditions idéales.

TORONTO and STUTTGART, Germany, 16 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) a annoncé aujourd’hui une entente avec Electrify Canada, SARL, qui offrira aux propriétaires du premier véhicule Porsche Macan entièrement électrique un forfait d’une durée de deux ans pour la recharge gratuite aux bornes de recharge publiques d’Electrify Canada partout au pays. Ce forfait de recharge sera inclus dans le prix du nouveau Macan électrique, qui se détaille à partir de 94 900 $ pour le Macan, 99 300 $ pour le Macan 4, 106 900 $ pour le Macan 4S et 125 300 $ pour le Macan Turbo.

Les bornes d’Electrify Canada situées près des autoroutes et en régions métropolitaines, ainsi que de nombreux Centres Porsche, offriront la recharge rapide en courant continu à des niveaux de puissance allant jusqu’à 350 kilowatts. L’architecture de 800 volts du Macan électrique permet une capacité de charge en courant continu allant jusqu’à 270 kW. La batterie haute tension peut être chargée de 10 à 80 % en environ 21 minutes à une borne de recharge rapide compatible.

« Chaque Porsche a l’âme d’une voiture sport et le nouveau Macan électrique n’y fait pas exception, a déclaré Trevor Arthur, président-directeur général d’Automobiles Porsche Canada, Ltée. L’expansion du réseau de recharge d’Electrify Canada permettra aux propriétaires du premier Macan entièrement électrique de recharger rapidement leur véhicule sur certaines des routes les plus importantes du Canada. »

Les véhicules Porsche Macan électriques vendus au Canada seront accompagnés d’un forfait de deux ans à compter de la date d’achat comprenant des séances de recharge de 30 minutes gratuites aux bornes d’Electrify Canada, sous réserve de certaines modalités. Pour profiter de ce forfait, les propriétaires peuvent s’inscrire aux services de recharge Porsche pendant la livraison. De plus, les conducteurs peuvent utiliser l’application ou le système de navigation du véhicule pour repérer les bornes de recharge à proximité, vérifier la disponibilité des bornes et s’y rendre. Plus de 40 bornes hyper rapides de nouvelle génération individuelles s’ajoutent au réseau national de recharge. L’expansion bonifie le réseau de bornes espacées le long de multiples routes, sur ou près d’autoroutes principales et dans les grandes régions métropolitaines de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

Pour en savoir plus sur la recharge de véhicules électriques, visitez https://www.electrify-canada.ca/fr/premiers-pas/.

À propos d’Automobiles Porsche Canada, Ltée

Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est l’importateur et le distributeur exclusif des modèles Porsche 911, 718 Boxster, 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan au Canada. Établi à Toronto, en Ontario, PCL emploie plus de 70 personnes dans les domaines des ventes, de l’après-vente, du marketing, du développement des ventes au détail et des relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des plus de 75 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. En 2019, un centre de distribution de pièces a ouvert ses portes à Mississauga pour desservir le réseau national de 23 Centres Porsche. PCL est une filiale en propriété exclusive de Porsche AG, dont le siège social est situé à Stuttgart, en Allemagne.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

