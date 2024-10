Métaux Genius conclut un accord d'option pour l'acquisition d'une participation de 100 % dans le projet de cuivre Tifernine, Royaume du Maroc

MONTRÉAL, 17 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Métaux Genius Inc. (TSXV : GENI) (« Métaux Genius » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu une entente d’option pour acquérir un intérêt de 100 % dans le projet cuprifère Tifernine, situé dans le Royaume du Maroc. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de la société d’explorer et de développer ses actifs marocains, y compris les projets Tifernine et BMR, tout en faisant progresser ses activités d’exploration en Amérique du Nord.



À propos de la propriété de cuivre Tifernine

Le projet cuprifère Tifernine couvre une superficie d’environ 16 km² (voir Fig. 1) et est situé au sud-est de Ouarzazate, au Maroc, accessible par la route nationale N9, qui relie Ouarzazate à Zagora. La propriété est située à seulement 10 km de la propriété BMR, où Métaux Genius détient également une option pour acquérir une participation de 100 % (voir communiqué de presse du 11 juillet 2024).

D’un point de vue géologique, la propriété Tifernine est constituée d’un complexe rhyolitique et andésitique édiacarien recoupé par des failles orientées ENE-WSW. Elle abrite plusieurs structures sub-verticales, chacune s’étendant sur environ 1 km de long et jusqu’à 2 mètres de large. Ces structures sont localement bréchifiées et contiennent des veines de quartz-carbonate. La minéralisation en cuivre est observée à la fois dans les veines et disséminée dans les roches volcaniques.

Figure 1 : Localisation de la propriété Tifernine, Royaume du Maroc

Activités d’exploration récentes

Un programme indépendant d’échantillonnage de surface a été récemment mené par GoldMinds Geoservices Inc. afin d’évaluer le potentiel en cuivre de plusieurs structures de la propriété. Onze échantillons ont été prélevés le long de tranchées et de structures minéralisées. Notamment, cinq échantillons ont donné des teneurs en cuivre supérieures à 0,7 % Cu, la valeur la plus élevée atteignant 5,16 % Cu dans un échantillon prélevé dans une faille sub-verticale, d’une largeur allant jusqu’à 3 mètres, située dans la partie orientale de la propriété.

Tableau 1 : Résultats de l’analyse des échantillons de surface

Échantillons Longueur (m) Cu

% CuOX

(ppm) 26367 1,0 0,83 6 720 26368 1,0 0,19 1 325 26369 1,0 0,01 53 26370 1,0 0,01 <10 26371 1,0 0,22 1 047 26372 1,0 0,09 305 26373 0,5 0,75 6 060 26374 0,3 1,47 12 060 26375 1,0 0,77 6 140 26376 1,2 0,31 1 924 26377 0,3 5,16 43 200









Figure 2 : Localisation des échantillons de surface

« Nous sommes ravis de l’acquisition de ce nouveau permis, situé à seulement 10 km de notre propriété BMR », a déclaré Pierre-Olivier Goulet, vice-président du développement corporatif de Métaux Genius. « Les résultats d’analyse de ces échantillons de surface montrent une excellente minéralisation en cuivre, et nous croyons qu’il y a un potentiel d’exploration important dans toute la région. Nous prévoyons de mener des programmes d’exploration de suivi en 2025 afin d’évaluer davantage le potentiel du projet. »

Accord d’option

Cette acquisition stratégique sera complétée par des paiements en espèces d’un montant total de 250 000 dollars canadiens et des engagements de travaux d’un montant de 225 000 dollars canadiens au cours des trois prochaines années. Les termes de l’accord sont les suivants :

Calendrier de paiement en espèces :

Paiement initial : 25 000 dollars canadiens d’ici le 20 octobre 2024

25 000 dollars canadiens d’ici le 20 octobre 2024 Premier versement anniversaire : 30 000 dollars canadiens au plus tard le 20 octobre 2025

30 000 dollars canadiens au plus tard le 20 octobre 2025 Deuxième versement anniversaire : 45 000 dollars canadiens au plus tard le 20 octobre 2026

45 000 dollars canadiens au plus tard le 20 octobre 2026 Troisième versement anniversaire : 150 000 dollars canadiens au plus tard le 20 octobre 2027

Engagements en matière d’exploration :

50 000 dollars canadiens de dépenses d’exploration éligibles d’ici au 20 octobre 2025

75 000 dollars canadiens de dépenses d’exploration éligibles d’ici au 20 octobre 2026

100 000 dollars canadiens de dépenses d’exploration éligibles d’ici le 20 octobre 2027



Dans le cadre de l’accord, Métaux Genius sera l’opérateur du projet cuprifère Tifernine pendant toute la durée de l’option. La société peut choisir d’accélérer l’exercice de l’option en effectuant les paiements requis et en respectant les engagements en matière d’exploration plus tôt que prévu. La société conserve le droit de mettre fin à l’accord d’option à tout moment, renonçant ainsi à ses intérêts dans la propriété.

À propos de Métaux Genius

Métaux Genius est une société canadienne d’exploration minière qui se concentre sur l’acquisition, l’exploration et, si cela est justifié, le développement de propriétés de ressources naturelles intéressantes au Canada et au Maroc.

Personne qualifiée

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué a été revu et approuvé par Merouane Rachidi, Ph.D., P. Geo., personne qualifiée indépendante telle que définie dans le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

