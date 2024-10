Ouverture d’un carnaval culturel à Wanzhou, centre touristique chinois du fleuve Yangtsé

CHONGQING, Chine, 18 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 15e festival international du tourisme des Trois Gorges en Chine s’ouvrira le 20 octobre dans le district de Wanzhou, dans la municipalité de Chongqing à l’ouest de la Chine, selon des informations transmises lors d’une conférence de presse organisée mercredi par le Government of Wanzhou District.

Cet événement de deux jours mettra pleinement en valeur les paysages grandioses et le riche patrimoine culturel des Trois Gorges sur le fleuve Yangtsé, le plus long de Chine.

Le carnaval culturel et touristique proposera des événements sportifs, des spectacles musicaux et une expérience culinaire.

Des événements sportifs passionnants, tels que la course cycliste des Trois Gorges, le kayak et le paddleboard sur le fleuve Yangtsé mettront en évidence la passion et la vitalité des sports. Des activités musicales à l’image du Concert des grands fleuves du monde offriront un moment de plaisir et trouveront un écho auprès du public. Le festival de la culture culinaire des Trois Gorges ainsi que le festival du poisson grillé de Wanzhou, permettront aux visiteurs non seulement de savourer une cuisine délicieuse, mais également de découvrir le charme unique cette ville au bord du fleuve.

Située au nord-est de Chongqing, Wanzhou, au cœur de la région du réservoir des Trois Gorges, devient actuellement une destination prisée des touristes du monde entier grâce à sa situation géographique unique, son riche patrimoine culturel et ses magnifiques paysages naturels. Wanzhou n’est pas seulement une plaque tournante de transport permettant de rejoindre le Sichuan à l’ouest et le Hubei à l’est, mais également une ville dynamique et pleine de charme.

Wanzhou s'engage actuellement à enrichir son expérience touristique et à se positionner comme une destination touristique urbaine de renommée nationale. En adoptant le modèle « Tourisme plus », la ville favorise de nouvelles formes de développement touristique et culturel intégré, offrant aux visiteurs des expériences touristiques plus diversifiées et plus agréables.

Parallèlement, Wanzhou met également l’accent sur l’amélioration des services touristiques, afin que les visiteurs puissent non seulement profiter de la beauté des paysages, mais également faire l’expérience d’un sens unique de l’hospitalité et du confort.

Wanzhou, ville au riche passé et au patrimoine culturel important, attire les touristes du monde entier grâce à son charme unique. En cette saison automnale aux couleurs dorées, Wanzhou invite chaleureusement les visiteurs du monde entier à se joindre à ce carnaval culturel et touristique pour découvrir ensemble le charme unique de la ville et ses nombreuses merveilles.

Source : The Government of Wanzhou District, Chongqing Municipality