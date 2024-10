Planisware a réuni ses clients européens pour sa conférence utilisateur annuelle à Paris :

Exchange24 EMEA

Paris, France, 18 octobre 2024 – Planisware, un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet »), a tenu ces deux derniers jours à Paris sa conférence client annuelle : Exchange24 EMEA. Avec l’édition nord-américaine qui s’est tenue en avril 2024 à Philadelphie, l'édition parisienne est un événement très attendu qui se tient depuis plus de 20 ans, permettant à Planisware de présenter ses dernières innovations tout en favorisant des échanges enrichissants au sein de sa grande communauté de clients et avec des professionnels du PPM1 et du SPM2 issus de divers secteurs d'activité.

Loïc Sautour, PDG de Planisware, a commenté : « Le succès d’Exchange24 EMEA témoigne de la force de notre communauté. Réunissant les personnes les plus brillantes de la gestion de portefeuilles de projets, cet évènement a été l'occasion de faire le point sur nos dernières innovations et l'avenir de notre plateforme. Riche en idées inspirantes, en études de cas concrètes et en expériences pratiques, cette conférence contribue à la réussite de nos clients. Plus qu'une simple vitrine des dernières innovations, Exchange24 a repoussé les limites de ce qui est possible grâce à des échanges enrichissant avec nos partenaires et nos clients, au sein de la grande communauté Planisware. »

Suite à l'introduction en bourse réussie de Planisware en avril 2024, la conférence a pris une dimension encore plus importante, attirant non seulement des experts du PPM, mais aussi des parties prenantes intéressées par la trajectoire de croissance de l'entreprise. Exchange24 a constitué une opportunité stratégique pour démontrer comment des solutions innovantes aident les clients à gérer l'ensemble de leur portefeuille de projets tout en les alignant plus efficacement sur leurs objectifs stratégiques.

Lors de différentes sessions, Planisware a ainsi présenté ses dernières innovations, en se concentrant sur quatre piliers clés :

Interface et expérience utilisateur : Nouveau design, généralisation des tableaux de bord et, plus généralement, de nombreuses améliorations basées sur les retours des clients.

: Nouveau design, généralisation des tableaux de bord et, plus généralement, de nombreuses améliorations basées sur les retours des clients. Intelligence artificielle : Présentation de Planisware Co-Pilot, Planisware Trusted IA Générative, et des fonctionnalités de recherches floues.

: Présentation de Planisware Co-Pilot, Planisware Trusted IA Générative, et des fonctionnalités de recherches floues. Capacités : Plusieurs fonctionnalités nouvelles ou améliorées, notamment l'analyse de sensibilité, la possibilité d'automatiser des tâches et un outil d'inspection des dates de tâches du planning.

: Plusieurs fonctionnalités nouvelles ou améliorées, notamment l'analyse de sensibilité, la possibilité d'automatiser des tâches et un outil d'inspection des dates de tâches du planning. Collaboration : Amélioration de l'application mobile, des options d'écran partagé et de nouvelles interfaces natives..

L'innovation basée sur l'IA dans le PPM a été l'un des principaux sujets d'Exchange24. Une table ronde très attendue a permis de comprendre comment les outils pilotés par l'IA, intégrés dans les solutions de Planisware, améliorent la prise de décision, les prévisions et l'automatisation entre les portefeuilles de nombreux projets.

De nombreux clients dont Total Energies, Teva, Schwarz Group, Saint-Gobain, Enedis, Stora Enso, ou UCB ont participé à différentes sessions de la conférence. Ils ont ainsi pu partager leurs réussites lors de sessions clients personnalisées, mettant en avant la façon dont les solutions PPM de Planisware ont transformé leur approche, optimisé le déroulement de leurs projets et amélioré leurs résultats. Ces sessions ont apporté un éclairage pratique sur la manière de relever les défis et de saisir les opportunités dans le marché actuel.



A propos de Planisware

Planisware est un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy. La mission de Planisware est de fournir des solutions pour aider les organisations à transformer la façon dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits.

Avec plus de 700 employés répartis dans 14 bureaux, Planisware opère à grande échelle en servant environ 600 clients dans de nombreux secteurs et de métiers dans plus de 30 pays à travers le monde. Planisware compte parmi ses clients des entreprises internationales de premier plan, des sociétés de taille intermédiaire et des entités du secteur public.

Planisware est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR001400PFU4, symbole "PLNW"). Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : https://planisware.com/

Retrouvez Planisware sur : LinkedIn et X (ex Twitter).

1 Project Portfolio Management

2 Strategic Portfolio Management

