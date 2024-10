MADD Canada et la Société des alcools de Terre-Neuve-et-Labrador font équipe pour présenter le nouveau Programme scolaire aux élèves de Terre-Neuve-et-Labrador

BAY ROBERTS, Terre-Neuve-et-Labrador, 18 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada est fier de lancer son Programme scolaire 2024-2025 en partenariat avec la Société des alcools de Terre-Neuve-et-Labrador (NLC) afin de sensibiliser les élèves de la province aux risques et aux conséquences graves de la conduite avec capacités affaiblies.

Les collisions de la route sont l'une des principales causes de décès chez les jeunes Canadiens, et l'alcool, le cannabis et/ou d'autres drogues sont en cause dans plus de la moitié de ces collisions. Chaque année, grâce au soutien de ses commanditaires, MADD Canada communique des messages visant à sauver des vies et à inciter à la conduite sobre aux élèves de la 7e à la 12e année. Ces présentations éducatives d'une heure s’adressent à des milliers d'élèves à travers le pays et visent à réduire la conduite avec capacités affaiblies chez les jeunes en leur transmettant des messages puissants sur les conséquences de l’alcool et de la drogue au volant. De plus, les présentations fournissent aux jeunes les connaissances et la motivation nécessaires pour éviter de conduire avec les capacités affaiblies ou de monter à bord d'une voiture conduite par une personne aux capacités affaiblies.

« Le Programme scolaire de MADD Canada joue un rôle essentiel dans la sensibilisation des jeunes Canadiens aux risques de la conduite avec capacités affaiblies et à la façon dont ils peuvent faire des choix plus sécuritaires », a déclaré la présidente nationale de MADD Canada, Tanya Hansen Pratt. « En tant que personne ayant vécu la douleur de perdre un être cher à cause de la conduite avec capacités affaiblies, je sais à quel point il est important de sensibiliser les jeunes le plus tôt possible. Les leçons qu'ils apprennent aujourd'hui les aideront à conduire sobre et à protéger les autres sur les routes. Nous sommes reconnaissants à la NLC, notre commanditaire provincial, d'avoir financé 20 présentations cette année ».

Cette année, les présentations comprennent une mise en scène fictive intitulée « Une dernière danse » qui illustre ce qui peut arriver lorsqu’une personne prend le volant après avoir consommé de l’alcool, du cannabis et/ou d’autres drogues. Les présentations comprennent également un quiz interactif, offrant une expérience plus immersive aux élèves. Par la suite, des témoignages de réelles victimes de la conduite avec capacités affaiblies sont partagés. Les présentations se terminent par des outils pour aider les élèves à se protéger contre la conduite avec capacités affaiblies.

« La NLC est fière d'appuyer la réalisation du Programme scolaire 2024-2025 de MADD Canada et d'encourager tout le monde à adopter un comportement responsable à l'égard de l'alcool et du cannabis », a déclaré Bruce Keating, président et chef de la direction de la NLC. « Les jeunes sont les leaders de demain ; il est donc essentiel de les sensibiliser aux risques et aux conséquences de la conduite avec capacités affaiblies pour faire de notre monde un endroit plus sécuritaire ».



Le lancement provincial du Programme scolaire aura lieu aujourd'hui à l'école Ascension Collegiate à Bay Roberts, où les élèves assisteront à une présentation spéciale d’« Une dernière danse ».

Le Programme scolaire sera offert en format traditionnel pour les présentations dans les auditoriums, ainsi qu’en format adapté pour les présentations en salle de classe et virtuelles, selon les préférences des écoles individuelles. À la suite des présentations, les écoles reçoivent un guide pédagogique et une trousse scolaire qui renferment des scénarios supplémentaires pour aider les enseignants et enseignantes à poursuivre la discussion sur la conduite sobre tout au long de l’année.

Pour consulter la liste complète des commanditaires du Programme scolaire de MADD Canada et pour en voir un extrait, rendez-vous sur : https://maddyouth.ca/fr/school-program/

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

À propos de la NLC

La NLC est une société d'État du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador qui, en vertu de la Loi sur la Société des alcools et de la Loi sur les alcools, est responsable de l'importation, de la vente, de la distribution et de la gestion des boissons alcoolisées et du cannabis, ainsi que de la prestation de programmes visant à promouvoir la consommation sécuritaire et responsable d'alcool et de cannabis. La NLC est l'un des plus grands détaillants de la province, comptant 28 établissements de vente au détail. Elle est chargée de réglementer la vente d'alcool dans plus de 140 magasins Liquor Express, plus de 600 points de vente Brewer's Agent et plus de 1 400 restaurants, salons et autres licenciés, ainsi que de réglementer et de distribuer l'alcool à plus de 52 détaillants de cannabis autorisés dans toute la province.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Dawn Regan, cheffe des opérations, MADD Canada, 905-330-7565 ou dregan@madd.ca

Jared Remedios, spécialiste de la communication et de la responsabilité sociale, NLC, 709-724-1195, ou Jared.remedios@nlliquor.com