La Commission européenne lance une campagne sur un fonds de l’Union pour la promotion des droits fondamentaux

La Commission européenne renforce le soutien aux droits fondamentaux en France à travers le programme CERV

La Direction générale de la justice et des consommateurs de la Commission européenne lance aujourd’hui en France une campagne de communication visant à accroître la visibilité du programme « Citoyens, égalité, droits et valeurs » (CERV). Ce programme, le plus grand fonds de l'UE pour la société civile, soutient la promotion et la protection des droits fondamentaux et des valeurs démocratiques. Le CERV aide les organisations non gouvernementales à lutter contre la discrimination, prévenir les violences sexistes et encourager l’inclusion des groupes vulnérables.

En France, les valeurs défendues par le CERV sont reconnues par la majorité des citoyens. Selon l’Eurobaromètre de 2023, 88 % des Français estiment que la société civile joue un rôle essentiel dans la défense de la démocratie. Depuis le lancement du programme, 340 projets ont été soumis en France, avec un taux de succès de 33 %. La France est actuellement classée en dernière position pour le nombre de demandes par habitant dans l'UE.

La campagne mettra également en lumière les réussites des projets financés par le CERV, notamment ceux qui protègent les droits des femmes et des enfants, luttent contre les violences sexistes, et encouragent l’inclusion des personnes handicapées. Ces initiatives en France montrent comment les communautés locales peuvent utiliser le soutien du CERV pour renforcer les droits fondamentaux et les valeurs démocratiques.

