Communiqué: Orange a finalisé son retrait volontaire du NYSE et a déposé un certificat de désenregistrement auprès de la SEC. Orange maintient un programme ADR de niveau 1.

Communiqué de presse

Paris, le 18 octobre 2024

Orange a finalisé son retrait volontaire du NYSE et a déposé un certificat de désenregistrement auprès de la SEC. Orange maintient un programme ADR de niveau 1.

Orange annonce aujourd'hui que le retrait volontaire de la cote des « American Depositary Shares » (ADS) représentant ses actions ordinaires de la Bourse de New York (NYSE) est effectif. La société a déposé un formulaire 15F auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour mettre fin à ses obligations de reporting en vertu du « Securities Exchange Act » de 1934, tel que modifié (« Exchange Act »), concernant les ADS et les actions ordinaires. Le désenregistrement devrait devenir effectif 90 jours après le dépôt du formulaire 15F.

Le formulaire 15F et le désenregistrement concernent également les titres suivants émis par Orange : les obligations à 9,00 % arrivant à échéance le 1er mars 2031, les obligations à 5,375 % arrivant à échéance le 13 janvier 2042 et les obligations à 5,50 % arrivant à échéance le 6 février 2044.

Informations pour les détenteurs d'ADS

Orange maintient un programme d’« American Depositary Receipt » (ADR) de niveau 1, ce qui permettra aux investisseurs de conserver leurs ADR et de faciliter le trading sur le marché américain de gré à gré (« OTC »), sous le symbole « ORANY ».

Suite au retrait de la cote et au désenregistrement, Orange continuera de publier ses informations financières trimestrielles ainsi que ses comptes semestriels et annuels préparés conformément aux normes IFRS en français et en anglais, ainsi que d'autres informations pour les investisseurs sur son site web (www.orange.com) conformément aux règles applicables en matière de communication financière et comme requis par la réglementation américaine, tel que requis par la « Rule 12g3-2(b) » promulguée en vertu de l’« Exchange Act ».

Les actions Orange restent cotées sur Euronext Paris, qui est sa principale place de cotation.

