ALUS remet le prix Dave Reid 2024 à François Allard

TORONTO, 18 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- François Allard, propriétaire d’Allard Farms/Allard Logging Ltd. et participant au programme ALUS Northern Sunrise, remporte le prix Dave Reid 2024 remis par ALUS pour le leadership dont il a fait preuve en matière d'intendance agricole. Le prix Dave Reid est assorti d'un prix en argent de 10 000 dollars.





François Allard reçoit le prix Dave Reid 2024 des mains de Joe Csoff, producteur de liaison ALUS. (photo: Keith Ahlstrom)

Victor Drury, producteur de bovins, et Brian Maloney, propriétaire exploitant de Brylee Farm, sont les deux finalistes du prix. Ils recevront chacun un prix en espèces de 2500 dollars.

Le prix Dave Reid récompense les producteurs agricoles d'ALUS qui font preuve d'une intendance agricole exceptionnelle et d'approches novatrices pour produire des services écologiques sur leurs terres. François, Brian et Victor font preuve d'un engagement sans pareil auprès de la communauté agricole, d'une défense de l'agriculture admirable et d'une implication environnementale hors du commun par le biais de leurs projets ALUS et de leur participation à leurs collectivités ALUS respectives.

ALUS est fier de reconnaître ces trois producteurs en tant que participants exceptionnels au sein d'un réseau croissant de plus de 1700 producteurs agricoles engagés dans le renforcement de la résilience environnementale et collective.

« La mise en lumière du travail acharné des producteurs agricoles, non seulement en tant que leaders économiques, mais aussi en tant que leaders environnementaux, est de la plus haute importance pour la communauté agricole », dit Bryan Gilvesy, président-directeur général d'ALUS. « Le prix Dave Reid est une célébration des agriculteurs qui mettent les mains dans la terre et qui font une différence pour tous les citoyens. »

François Allard, Allard Farms/Allard Logging Ltd.

L'engagement de François à relever les défis d'intendance des terres, sa volonté de renforcer la résilience de la communauté agricole et son leadership environnemental exceptionnel lui ont valu le prix Dave Reid de cette année.

« C'est le plus grand honneur que j'aie reçu », déclare François. « Je suis fier de notre projet, qui va durer indéfiniment. On ne fait que commencer, et on veut continuer à avancer et à s’améliorer ».

François a commencé à travailler avec ALUS en 2022. Il a depuis entrepris plusieurs projets environnementaux sur ses terres. Il a planté plus de 100 000 arbres indigènes de huit espèces différentes et a restauré 160 acres d'habitats de zones humides et de cours d'eau. Ces deux projets soutiennent la biodiversité et la faune, tandis que le projet de zone humide profite directement à la fonction écologique du ruisseau Pat's, situé à proximité.

Les projets de zones humides génèrent des bénéfices au-delà de la ferme en réduisant les risques d'inondation, de sécheresse et de feux de forêt pour les communautés environnantes. Ils ralentissent, collectent et retiennent les eaux de ruissellement, ce qui permet de conserver l'humidité sur les terres. Ils facilitent également la recharge des nappes phréatiques, soutiennent les ressources en eau de surface et filtrent l’eau.

François dit que bien que le prix Dave Reid le reconnaît, lui, il ne pourrait pas entreprendre ses efforts environnementaux, incluant les projets ALUS, sans le soutien de son frère et de son fils à la ferme.

François est un ardent défenseur de la gestion de l'environnement dans la région de la rivière de la Paix. Il est membre du comité consultatif des bassins versants du comté et du comité consultatif de partenariat d’ALUS Northern Sunrise. Il est également directeur et coordonnateur des sentiers du club de motoneige Peace Valley Snow Riders. En outre, François a encouragé d'autres propriétaires fonciers à s'engager dans le programme ALUS. Par exemple, le voisin de François a restauré 70 acres de prairies indigènes adjacentes au site du projet ALUS de François.

« Ce qui est impressionnant chez François, c'est sa créativité, la façon dont il intègre les projets ALUS à ses terres et la manière dont il joue un rôle de leader pour chacun d’entre nous », explique Bryan Gilvesy, directeur général d'ALUS. « Il nous montre comment les producteurs agricoles peuvent faire partie de la solution aux problèmes environnementaux. Il fait preuve de créativité dans l'élaboration de projets adaptés à son environnement et les solutions qu'il a identifiées profitent à l'ensemble de la société ».

Les finalistes du prix Dave Reid 2024

ALUS a également récompensé deux finalistes qui se sont distingués par leur travail exceptionnel: Victor Drury et Brian Maloney, tous deux participants d'ALUS Outaouais.

Brian Maloney, Ferme Brylee

La ferme Brylee appartient à la famille Maloney depuis cinq générations. Brian Maloney l'exploite depuis 1985 avec sa conjointe, Lise Villeneuve, et leur fille, Kim Maloney. La ferme, située à Thurso, au Québec, produit du bœuf et de l'agneau nourris à l'herbe et sert de site de démonstration ALUS.

Brian a plusieurs projets ALUS sur ses terres, dont plus de deux acres de réserve non pâturée pour le goglu des prés et l’alouette des champs. Il a aussi créé une zone tampon riveraine d'un demi-acre le long de la rivière Blanche et installé six nichoirs à oiseaux. Et Brian n'a pas fini. Il prévoit déjà ajouter des haies brise-vent supplémentaires sur ses terres.

« Nous avons des champs, des forêts et des rivières sur la ferme. J'ai toujours géré ces écosystèmes séparément, mais ALUS m'a aidé à comprendre que nous devons les gérer comme un tout », dit Brian.

Victor Drury

Propriétaire exploitant de sa ferme éponyme, Victor est un producteur de bovins de deuxième génération. Il a rejoint le programme ALUS en 2021 afin de contribuer à la protection des espèces en péril grâce à des pratiques telles que la fauche retardée. Il a également adopté le pâturage en rotation et des pratiques biologiques, bénéfiques pour la santé des sols et la régénération des pâturages.

« Je suis très heureux que de nombreuses personnes m'aient soutenu dans ce projet », déclare Victor Drury. « Je suis reconnaissant d'avoir été choisi pour ce prix. »

Victor est un fervent défenseur de l'intendance et du programme ALUS au sein de sa communauté. Sa ferme est un site de démonstration ALUS, que les propriétaires fonciers voisins et autres personnes intéressées par le programme peuvent visiter. Il participe également à de nombreux comités locaux, régionaux, provinciaux et nationaux, tels que les Producteurs de bovins du Québec et le conseil agricole de la municipalité de La Pêche, au Québec, où il demeure.

À propos des prix Dave Reid

Le prix Dave Reid récompense les producteurs agricoles ALUS de tout le pays qui ont fait preuve d'un leadership exceptionnel en matière d'intendance agroenvironnementale grâce à l'engagement communautaire, à la mobilisation et à la mise en place de projets axés sur la nature. ALUS reconnaît le rôle vital que jouent ces producteurs agricoles en tant qu’intendants de la terre et ambassadeurs d'ALUS.

Les précédents lauréats du prix Dave Reid sont Wayne et Jesse Pukalo (2023, ALUS Parkland), Paul Caplette (2022, ALUS Montérégie), Duane Movald (2021, ALUS Brazeau), Marc Bercier (2020, ALUS Est de l’Ontario), Tom Towers (2019, ALUS Red Deer County), Joe Csoff (2018, ALUS Norfolk) et Gerry Taillieu (2016, ALUS Parkland).

Dave Reid a été un des pionniers du concept ALUS et a joué un rôle déterminant en veillant à ce que la gouvernance communautaire et la prise de décision autonome soient au cœur du modèle ALUS. Dave Reid a reconnu que la gouvernance locale par l'intermédiaire des comités consultatifs de partenariat était essentielle pour l'engagement des agriculteurs et la réussite du programme. Dave Reid était biologiste et résidait dans le comté de Norfolk, en Ontario. Il a fait carrière pendant 36 ans au ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario avant de participer au lancement d'ALUS.

À propos d'ALUS

ALUS est une organisation caritative qui aspire à un avenir où tous les agriculteurs produisent non seulement des aliments et des fibres, mais aussi des services écosystémiques qui contribuent à résoudre les crises du climat et de la biodiversité. Grâce à son programme clés en main réalisé par les producteurs agricoles et piloté par les collectivités, ALUS travaille en collaboration avec 360 leaders communautaires dans 39 collectivités pour soutenir près de 1800 producteurs agricoles qui créent et entretiennent plus de 21 000 hectares de projets écologiques. Ces projets, tels que des bandes riveraines, des prairies indigènes et la plantation d’arbres et d’arbustes, aident à capturer le carbone, à maintenir la santé des lacs, des rivières et des ruisseaux, à fournir de la nourriture et des abris aux animaux, et à mieux préparer les collectivités aux phénomènes météorologiques extrêmes tels que les inondations et les sécheresses.

ALUS propose aux gouvernements, aux entreprises et aux fondations philanthropiques d’investir dans ces solutions climatiques fondées sur la nature sur les terres agricoles afin de générer des retombées positives sur le plan environnemental, économique et social dans leurs collectivités et ce, un hectare à la fois.

Pour en savoir plus: ALUS.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6c13d30b-e4e8-45c1-b4a2-568f7c180c89/fr