Duck Creek Technologies Dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Gartner® 2024 Magic Quadrant™ untuk Platform Inti Asuransi Properti dan Aneka (P&C) SaaS, Amerika Utara

BOSTON, Oct. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, penyedia solusi terdepan dan inovatif di pasar platform inti asuransi properti dan aneka (P&C) SaaS, hari ini mengumumkan bahwa Duck Creek Technologies telah dinobatkan oleh Gartner sebagai Pemimpin dalam Gartner® “Magic Quadrant™ untuk Platform Inti Properti dan Aneka (P&C) SaaS, Amerika Utara” tahun 2024. Penilaian ini didasarkan pada kriteria khusus yang menganalisis Kelengkapan Visi dan Kemampuan Eksekusi perusahaan tersebut secara keseluruhan.

Laporan Magic Quadrant adalah puncak dari riset yang akurat dan berbasis fakta di pasar tertentu, yang memberikan sudut pandang luas mengenai posisi relatif penyedia layanan di pasar yang pertumbuhannya tinggi dan diferensiasi penyedia layanannya berbeda. Penyedia ditempatkan dalam empat kuadran: Pemimpin, Penantang, Visioner, dan Pemain Khusus. Riset ini membantu Anda untuk mendapatkan hasil maksimal dari analisis pasar yang selaras dengan kebutuhan bisnis dan teknologi Anda yang unik.

“Platform SaaS kami dengan sedikit kode (low-code) dan dapat dikonfigurasi membantu perusahaan asuransi untuk tampil menonjol di pasar yang kompetitif saat ini. Kami terus meningkatkan platform kami melalui kecerdasan buatan (AI), pembelajaran mesin, dan dengan menghadirkan solusi baru bagi perusahaan, termasuk Payments Facilitator, untuk mengembangkan bisnis mereka dengan kecepatan, efisiensi, dan pengalaman pelanggan yang luar biasa,” ungkap Michael Jackowski, CEO Duck Creek Technologies. “Kami bangga dapat diakui lagi tahun ini oleh Gartner sebagai Pemimpin dalam bidang teknologi asuransi P&C. Seiring dengan perkembangan ke depan, kami akan terus memperkaya platform kami dengan menyediakan lebih banyak hal bagi perusahaan asuransi untuk tetap menjadi yang terdepan dalam persaingan, termasuk meniadakan upgrade melalui Active Delivery dan meningkatkan efisiensi serta skalabilitas dengan multi-penyewa.”

