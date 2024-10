North Media delårsrapport for 3. kvt. 2024: Invitation til investorwebcast

Investornyhed

21. oktober 2024

I forbindelse med offentliggørelsen af koncernens delårsrapport for 3. kvartal 2024 d. 5. november 2024 præsenterer North Media sine resultater på en webcast d. 6. november 2024 kl. 14.00.

På webcasten vil Kåre Wigh, CFO i North Media, kommentere på koncernens finansielle udvikling og sætte fokus på den digitaliseringsstrategi, som er en hjørnesten for øget værdiskabelse for kunderne, rentabel vækst og effektivitet, som danner grundlag for skalering og opkøb.

Webcasten afholdes på dansk, mens den tilhørende præsentation vil være på engelsk. Spørgsmål kan stilles og vil blive besvaret på begge sprog. Et engelsk transcript af hele webcasten vil blive lagt i on-demand-videoen på North Medias hjemmeside snarest muligt efter kaldet.

Du kan tilmelde dig webcasten, som indeholder mulighed for at stille skriftlige spørgsmål, her .

Hvis du ønsker at stille spørgsmål mundtligt, bedes du desuden registrere dig her for at modtage information om telefonnummer og pinkode.

Kontakt for yderligere information



Kåre Wigh, CFO, +45 25 65 21 45, kw@northmedia.dk