KFSHRC ist führend bei KI-gestützter Diagnostik und minimalinvasiven Operationen

RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) trägt durch bahnbrechende Fortschritte in der KI-gesteuerten Diagnostik und bei minimalinvasiven Operationen weiterhin dazu bei, die Gesundheitsversorgung voranzubringen, die Präzision und die Ergebnisse zu verbessern und gleichzeitig zur globalen Innovation beizutragen.

Im Mittelpunkt dieser Fortschritte steht das Centre for Healthcare Intelligence (CHI) des KFSHRC, das zahlreiche KI-Anwendungen und Vorhersagemodelle entwickelt hat, die die klinischen und betrieblichen Ergebnisse verbessern. Dazu gehören KI-basierte Bildgebungstechnologien, die die Diagnosegenauigkeit und die Behandlung von kritischen Erkrankungen wie Brustkrebs und Lungenfibrose deutlich verbessern und so eine frühere Erkennung und eine sicherere Entscheidungsfindung des Arztes ermöglichen.

Durch die Integration von KI mit Bildarchivierungs- und Kommunikationssystemen (Picture Archiving and Communication Systems, PACS) ermöglicht das KFSHRC die Echtzeitdiagnostik und die prädiktive Modellierung und ermöglicht so maßgeschneiderte Behandlungspläne durch Vorhersage des Krankheitsverlaufs bei Lungenfibrose. In ähnlicher Weise minimieren KI-basierte Risikomodelle bei Brustkrebs die diagnostischen Schwankungen und stellen sicher, dass die Patientinnen eine rechtzeitige, präzise und personalisierte Behandlung erhalten. Darüber hinaus hat das CHI Vorhersagemodelle für Knochenmarktransplantationen und Herzinsuffizienz entwickelt, die eine frühzeitige Identifizierung von Hochrisikopatienten ermöglichen, um die Behandlungsergebnisse und das Ressourcenmanagement zu verbessern.

Kürzlich gelang dem KFSHRC ein lebensrettender, minimalinvasiver Eingriff, bei dem ein gerissenes Aortenaneurysma mit Hilfe von verzweigten Stents repariert wurde – der erste Eingriff dieser Art im Nahen Osten. Dank der hochauflösenden 3D-Bildgebung und der Überwachung des Blutflusses in Echtzeit konnte mit diesem fortschrittlichen Verfahren die Erholungszeit erheblich verkürzt werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Operationen wurden die Risiken minimiert, was die Präzision der medizinischen Technologien des KFSHRC unter Beweis stellt.

Es ist bemerkenswert, dass das KFSHRC im zweiten Jahr in Folge den ersten Platz im Nahen Osten und Afrika und den 20. Platz weltweit in der Liste der 250 besten akademischen medizinischen Zentren der Welt belegt hat und laut dem Brand Finance-Ranking 2024 als wertvollste Marke im Gesundheitswesen im Königreich und im Nahen Osten anerkannt wurde. Außerdem wurde es im selben Jahr als eines der 250 besten Krankenhäuser der Welt aufgeführt und vom Newsweek Magazine in die Liste der „World’s Best Smart Hospitals“ für 2025 aufgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter www.kfshrc.edu.sa oder kontaktieren Sie unser Medienteam unter mediacoverage@kfshrc.edu.sa.

Medienkontakt:

Essam AlZahrani

+966 55 525 4429

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/95b8ec80-2266-49fc-ac9e-3e6c0d8586d1