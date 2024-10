21. oktober 2024

Pressemeddelelse

BioPorto A/S annoncerer ændringer til den amerikanske kommercielle organisation

KØBENHAVN, DANMARK og BOSTON, MA, USA, 21. oktober, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –- BioPorto A/S (BioPorto eller Selskabet) (CPH:BIOPOR), der udvikler og markedsfører diagnostiske biomarkører, har i dag annonceret ændringer til den amerikanske kommercielle organisation.

Jennifer Zonderman, Senior Vice President Global Marketing & US Commercialization, overtager fra i dag ansvaret for alle aktiviteter relateret til kommercialiseringen af BioPortos produktportefølje i USA. Jennifer har været i BioPorto siden 2019, og har været afgørende for tilrettelæggelse og eksekvering af marketings- og lanceringsaktiviteterne af BioPortos NGAL test produkter i USA.

I den nye organisationsstruktur rapporterer Jennifer direkte til Peter Mørch Eriksen, Group CEO i BioPorto.

I henhold til gensidig aftale har Jeffrey N. Haas fratrådt sin stilling som President and Chief Executive Officer i BioPorto Inc. (USA), koncernens amerikanske datterselskab. I den forbindelse genindtræder Peter Mørch Eriksen i rollen som President og CEO for BioPorto Inc.

Investor Relations

Tim Eriksen, +45 4529 0000, investor@bioporto.com

Ashley Robinson, LifeSci Advisors, +1 617 430 7577, arr@lifesciadvisors.com

Om BioPorto

BioPorto er en in-vitro diagnostisk virksomhed, som på baggrund af biomarkører udvikler og markedsfører diagnostiske tests, som hjælper sundhedspersonale med at optimere patient- og sygdomshåndtering. Selskabet anvender sin ekspertise inden for antistoffer og assays til at udvikle en pipeline af nye tests til sygdomme med store, uadresserede medicinske behov, hvor testene kan bidrage til at forbedre behandlingen og sikre større økonomisk effektivitet for patienter, hospitaler og sundhedssystemer.





BioPortos førende produkt er baseret på NGAL biomarkøren og er udviklet med fokus på tidlig identifikation og vurdering af akut nyreskade. Akut nyreskade er en ofte forekommende sygdom, som kan have betydelige konsekvenser, herunder alvorlig sygdom og høj dødelighed, hvis den ikke identificeres og behandles tidligt. Ved at måle NGAL kan læger identificere patienter med potentiel risiko for akut nyresvigt hurtigere end med den nuværende standardmetode, hvilket muliggør tidligere intervention og skræddersyede behandlingsstrategier for patienterne. Selskabet markedsfører NGAL tests ift. flere registreringer, herunder CE-mærkning, globalt.