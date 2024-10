LUMIBIRD : CHIFFRE D’AFFAIRES T3 - SIGNATURE D’UN ACCORD EN VUE DE L’ACQUISITION DE LA GAMME PRODUITS CONTINUUM AUPRÈS DU GROUPE AMPLITUDE LASER

Lannion, 21 octobre 2024 – 17h55

CHIFFRE D’AFFAIRES T3

SIGNATURE D’UN ACCORD EN VUE DE L’ACQUISITION DE LA GAMME PRODUITS CONTINUUM AUPRÈS DU GROUPE AMPLITUDE LASER

Reprise de la croissance au T3 pour la branche Médical, stabilité pour la branche Photonique

Signature d’un accord avec Amplitude Laser Group en vue d’acquérir la gamme de lasers nanoseconde Continuum de sa filiale américaine,

Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, enregistre pour les 9 premiers mois 2024 un chiffre d'affaires de 141,5 M€, en hausse de +2% et stable à périmètre et taux de change constants. L’activité du 3e trimestre montre une nette reprise de la croissance pour la branche Médical, à +8,0% et une stabilité de la branche Photonique, à +0,2% en variation publiée. Le Groupe annonce par ailleurs la signature d’un accord avec Amplitude Laser Group portant sur l’acquisition de la ligne de produits laser nanoseconde Continuum, permettant à Lumibird d’enrichir sa gamme à destination des marchés scientifiques et de renforcer son leadership sur les marchés nord-américains.

Chiffre d’affaires consolidé (non audité)

Chiffre d’affaires (M€) 2024 2023 Variation publiée Variation à périmètre et taux de change constants 1er trimestre 43,9 40,9 +7% +5% 2e trimestre 54,1 56,3 -4% -7% 3e trimestre 43,5 41,8 +4% +4% 9 mois 141,5 139,0 +2% 0% dont Photonique 67,3 65,9 +2% -3% Médical 74,2 73,0 +2% +3%

Par division

Sur les 9 premiers mois, la division Photonique a progressé de +2% (-3,0% à périmètre et taux de change constants) par rapport aux 9 premiers mois 2023, avec un 3e trimestre à 20,1 M€ (+0,2% et +0,0% à périmètre et taux de change constants).

L’activité du 3e trimestre reste portée par les activités Défense/Spatial (+30% à 8,9 M€) et Medtech (+19% à 2,4 M€). L’activité Industriel et Scientifique (-15% à 6,0 M€) est toujours pénalisée par une plus faible demande des utilisateurs finaux et l’activité ETS (Environnement, Topologie et Sécurité) amorce un début de reprise avec un moindre recul (-32% à 2,8 M€) qu’au trimestre précédent.

La division Médical retrouve au 3e trimestre un rythme de croissance (+8% à 23,4 M€) en ligne avec les objectifs du Groupe. Sur 9 mois, la croissance est de +2% à 74,2 M€, largement portée par l’activité Traitement (+6,5% à 58,5 M€) qui représente 79% du chiffre d’affaires sur la période.

Par zone géographique

La répartition du chiffre d’affaires 9 mois par zone géographique est la suivante :

Chiffres d’Affaires(M€) Photonique Var. Médical Var. Europe 40,0 20% 25,0 4% Amériques 9,8 -23% 20,9 2% Asie-Pacifique 10,6 -30% 21,4 -3% Reste du monde 6,8 49% 7,0 5% Total 67,3 2% 74,2 2%

Données non auditées

La forte croissance de la division Photonique en Europe reste liée à son activité sur les marchés Défense/Spatial et Medtech, et le recul dans les zones Amériques et Asie-Pacifique aux applications et systèmes du segment Environnement, Topographie et Sécurité.

La division Médical bénéficie au 3e trimestre de marchés plus porteurs sur les zones Europe (+12% par rapport au 3ème trimestre 2023) et Asie-Pacifique (+27% par rapport au 3e trimestre 2023), avec la levée progressive des blocages administratifs subis en Chine au 2e semestre 2023.

Lumibird anticipe comme chaque année un très fort niveau d’activité au 4e trimestre et confirme son objectif de chiffre d’affaires : croissance supérieure à +5%, et de rentabilité : marge d’EBITDA supérieure à 16%, en pourcentage du chiffre d’affaires.

Lumibird annonce la signature d’un accord avec Amplitude Laser Group en vue de l’acquisition de sa ligne de produits laser nanoseconde sous la marque Continuum et son activité Service associée représentant un chiffre d’affaires de plus de 7M€ sur la base de l’exercice clos au 31 mars 2024.

Cette acquisition, devrait être concrétisée dans les prochaines semaines. Elle offrira à Lumibird une position renforcée notamment auprès des universités américaines dans le domaine des lasers nanoseconde. Les lasers à solide de très haute énergie Powerlite, et les systèmes OPO, Horizon et Slopo, viendront renforcer l’offre produits Lumibird.

Cette acquisition sera également porteuse de synergies industrielles.

Pour Marc Le Flohic, Président directeur général de Lumibird : « L’acquisition de la marque Continuum, très reconnue auprès des universités, permettra à Lumibird de renforcer sa gamme de produits et d’accroître sa part de marché laser à solide nanoseconde. Relutive en termes de rentabilité, l’opération s’inscrit dans la ligne stratégique du Groupe renforçant notre position sur un marché récurrent et accélèrera l’optimisation des outils industriels du Groupe. »

Pour Damien Buet, Président directeur général d'Amplitude Laser Group : « Cette transaction permet à Amplitude de focaliser son développement sur les lasers ultra-rapides et à très haute énergie, sur les marchés américains et mondiaux. Je tiens à remercier les équipes de Continuum pour leur contribution au Groupe ces dernières années. L’acquisition par Lumibird permettra à la gamme Continuum d’accélérer son développement et d’apporter aux clients une offre renforcée dans le domaine des lasers nanoseconde à solide. Amplitude travaillera en étroite collaboration avec Lumibird pour assurer une transition en douceur pour toutes les parties prenantes. ».

Prochaine information : publication du chiffre d’affaires annuel 2024, le 27/01/2025, après Bourse

A propos d’Amplitude Laser Group

Amplitude Laser Group, leader mondial dans la conception et la fabrication de lasers ultrarapides, repousse les limites de l'innovation dans les secteurs industriels, médicaux et scientifiques. Depuis plus de 20 ans, Amplitude développe une gamme de produits comprenant des lasers femtosecondes pompés par diodes, à fibre, ainsi que des lasers Ti-Sapphire de haute intensité. Certifiée ISO 9001 et ISO 13485, l’entreprise se distingue par la qualité et la précision de ses solutions laser, utilisées dans des applications de pointe allant des traitements médicaux avancés à la recherche scientifique de renommée internationale.

https://amplitude-laser.com/

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de plus de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique et Médical. La branche Photonique conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech. La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie.

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 203,6 M€ de chiffre d’affaires en 2023 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

Contacts

LUMIBIRD

Marc Le Flohic

Président Directeur Général

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com LUMIBIRD

Sonia Rutnam

Chief Financial and Transformation Officer

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com Calyptus

Mathieu Calleux

Relations investisseurs

Tel. +33(0) 1 53 65 37 91

lumibird@calyptus.net

Ce communiqué contient des informations prospectives. Ces informations prospectives sont des tendances ou des objectifs, selon le cas, et ne doivent pas être interprétées comme des prévisions concernant les résultats de la société ou tout autre indicateur de performance. Ces déclarations sont par nature soumises à des risques et incertitudes tels que décrits dans l’URD de la Société déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (sous le numéro D24-0239). Ces déclarations ne reflètent donc pas les performances futures de la Société, qui peuvent être matériellement différentes.

