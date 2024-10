Broadcom accueillera ses clients et partenaires à Barcelone pour VMware Explore 2024

PALO ALTO, Californie, 22 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Broadcom Inc. (NASDAQ : AVGO), qui a récemment acquis VMware, organise VMware Explore 2024 Barcelone du 4 au 7 novembre à la Fira Gran Via, avec une variété de séances en petits groupes, de formations certifiantes et d’ateliers couvrant des sujets technologiques et industriels pertinents.

Mardi 5 novembre 2024 à 9 heures HNEC, le président-directeur général de Broadcom, Hock Tan, s’adressera aux participants de VMware Explore lors du discours d’ouverture de l’assemblée générale, intitulé « Shaping the Future of Cloud and AI Innovation » (Façonner l’avenir de l’innovation dans le cloud et l’IA). L’assemblée générale réunira des dirigeants de Broadcom, des experts VMware et des clients européens pour présenter les avancées dans le cloud privé, l’IA générative, la diffusion d’applications et l’edge.

En plus du discours d’ouverture de l’assemblée générale, VMware Explore proposera à partir du lundi 4 novembre un contenu technique de qualité avec plus de 400 séances réparties sur cinq pistes de contenu, offrant aux participants des informations exploitables qui leur permettront de mieux exécuter, faire évoluer et sécuriser les charges de travail de l’entreprise et d’accélérer la transformation du cloud. Pour accéder à la liste complète des séances, veuillez consulter le programme : https://event.vmware.com/flow/vmware/explore2024bcn/content/

Les participants auront également accès aux meilleurs partenaires de l’écosystème dans le cadre de l’exposition, à des formations pratiques et certifiantes, à des opportunités de réseautage avec des pairs du monde entier, et bien plus encore. Pour vous inscrire et participer à VMware Explore 2024 Barcelone, veuillez consulter le site : https://www.vmware.com/explore/eu

Broadcom prévoit d’accueillir VMware Explore 2025 Las Vegas au Venetian Convention and Expo Center du 25 au 28 août 2025.

Suivez VMware Explore 2024 Barcelone sur les réseaux sociaux pour des mises à jour :

À propos de VMware Explore

VMware Explore a pour objectif de devenir l’événement incontournable du secteur pour tout ce qui concerne le cloud. VMware Explore 2024 proposera des séances commerciales et techniques dirigées par des experts, un vaste écosystème des meilleurs partenaires cloud, un marché florissant d’éditeurs de logiciels indépendants et plusieurs événements de réseautage réunissant la communauté VMware. Les participants à VMware Explore 2024 bénéficieront d’un point de vue inégalé sur toutes les applications de l’infrastructure cloud, et auront accès aux connaissances et aux outils nécessaires pour résoudre les défis tout en simplifiant la complexité du cloud sans aucun compromis.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : https://www.vmware.com/explore.html

À propos de Broadcom

Broadcom Inc. (NASDAQ : AVGO) est un leader mondial du secteur de la technologie qui conçoit, développe et fournit une large gamme de semi-conducteurs, de logiciels d’entreprise et de solutions de sécurité. Le portefeuille de produits de Broadcom, leader dans sa catégorie, dessert des marchés critiques, notamment le cloud, les centres de données, les réseaux, le haut débit, le sans fil, le stockage, les logiciels industriels et d’entreprise. Notre offre comprend des solutions de réseaux et stockage à l’intention des fournisseurs de service et des entreprises, de connectivité des appareils mobiles et de haut débit, pour le mainframe, la cybersécurité et l’infrastructure cloud privée et hybride. Broadcom est une société du Delaware dont le siège social se trouve à Palo Alto, en Californie. Pour en savoir plus, consultez le site www.broadcom.com.

Relations presse :

Heather Haley

Broadcom Global Communications

1-925-482-4333

heather.haley@broadcom.com