Triple Hair Group conclut une entente de licence avec Akums pour Thérapie-07 en Inde

MONTRÉAL, 22 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Triple Hair Group Inc. (« Triple Hair » ou la « Société »), une société spécialisée dans le développement de traitements novateurs contre l'alopécie androgénique, est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu un partenariat stratégique avec Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. (« Akums »), la plus importante organisation de développement et de fabrication sous contrat (« CDMO ») de l'Inde, concernant l'octroi d'une licence exclusive pour son médicament sur ordonnance Thérapie-07 en Inde.

Selon les termes de l'entente, Akums financera les coûts réglementaires et de développement du médicament et effectuera un essai clinique de phase III selon les règles de l’ICH-BPC impliquant 380 patients ou le nombre recommandé par le CDSCO. Triple Hair aura également droit à un partage des bénéfices (50/50) sur les ventes de distribution et sur tout accord de sous-licence, comprenant des paiements d'étape initiaux et des redevances pour le territoire de l'Inde.

Thérapie-07 combine trois médicaments uniques approuvés par la FDA pour traiter l'alopécie, une affection qui touche des millions de personnes en Inde et dans le monde. Le médicament est conçu pour offrir une approche complète aux soins des cheveux. Il agit pour prévenir la chute des cheveux, stimuler la croissance de nouveaux cheveux et augmenter l'épaisseur et la densité des cheveux, offrant ainsi une solution unique à ceux qui luttent contre l'amincissement des cheveux et la calvitie. Cette formule de pointe promet une option pratique et efficace pour les utilisateurs qui préfèrent les traitements topiques, avec le potentiel d'améliorer la conformité et les résultats pour les personnes qui luttent contre la perte de cheveux.

M. Jean-Philippe Gravel, chef de la direction de Triple Hair, a déclaré : « Nous sommes fiers de nous associer à Akums, le plus important fabricant de produits pharmaceutiques sous contrat de l'Inde, dans ce qui pourrait être une opportunité très bénéfique pour les deux entreprises. L'un des grands avantages de ce partenariat est qu'Akums sera directement impliqué dans le processus réglementaire, incluant un essai clinique de phase III qui sera réalisé en Inde. Nous prévoyons entamer le processus dans les semaines à venir afin de pouvoir commercialiser Thérapie-07 en Inde le plus rapidement possible. »

M. Sanjeev Jain, directeur général d'Akums, a déclaré : « La collaboration d'Akums avec Triple Hair marque une étape importante vers l'élargissement de notre portefeuille dermatologique et la fourniture de solutions innovantes et efficaces pour le soin des cheveux sur le marché indien. Ce partenariat accentue l'engagement d'Akums à fournir des formulations de haute qualité et cliniquement prouvées pour améliorer la vie de ses consommateurs. »

Commentant ce partenariat, M. Sandeep Jain, directeur général d'Akums, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Triple Hair, Canada, pour introduire cette formulation unique sur le marché indien. Cette collaboration s'inscrit dans notre vision qui consiste à offrir des solutions de pointe répondant aux besoins en constante évolution de nos clients. Cette formulation brevetée devrait révolutionner le traitement de l'alopécie en Inde, et nous croyons que ce produit aidera de nombreuses personnes à retrouver leur confiance et leur estime de soi. »

Selon un rapport publié par Statista, le marché des soins pour cheveux en Inde devrait générer des revenus de plus de 3 milliards de dollars américains en 2024.

À propos d'Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd.

Fondée en 2004, Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. est la plus grande CDMO de l'Inde et compte plus de 1 500 clients dans le monde entier. Avec une capacité de fabrication robuste et un respect des normes de qualité les plus élevées, Akums se spécialise dans la production d'une large gamme de formulations pharmaceutiques, de nutraceutiques, de préparations ayurvédiques et de préparations à base de plantes. Akums a acquis une solide réputation en matière d'innovation, de fiabilité et d'excellence dans le secteur des soins de la santé.

À propos de Triple Hair

Triple Hair Group Inc. est une société canadienne de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements novateurs pour les hommes et les femmes souffrant d'alopécie androgénique. Sa mission est de fournir à ce marché sous-desservi des traitements sur ordonnance efficaces et cliniquement prouvés pour la repousse de cheveux. La Société vend également des produits naturels brevetés pour la pousse des cheveux sous les marques RIZNMC et Plenty NaturalMC.

Pour plus d'informations, visitez le site Web de la Société, au www.triplehair.ca/fr/investisseurs.

Contact :

Triple Hair Group

Jean-Philippe Gravel

Président et chef de la direction

investors@triplehair.ca

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs, qui sont sujets à certains facteurs, y compris des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions actuelles de la Société. Par conséquent, les événements et les résultats futurs peuvent varier de manière significative par rapport aux prévisions actuelles de la direction. Le lecteur ne doit pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs et ne doit pas se fier à ces informations à une autre date.