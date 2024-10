Halvårsrapport 2024 - Værdipapirfonden Sparindex med dertilhørende afdelinger

Halvårsrapport 2024 – Værdipapirfonden Sparindex med tilhørende afdelinger



Bestyrelsen har den 13. august behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2024.



Primo 2024 forventede værdipapirfondens ledelse for hele året moderate afkast på 2-6% i værdipapirfondens afdelinger. Væsentlige afkastudsving over året forventedes i værdipapirfondens afdelinger.



Afkastudviklingen i 1. halvår i værdipapirfondens afdelinger blev i flere tilfælde væsentligt højere end ledelsens forventninger primo året, men enkelte afdelinger oplevede også afkast på niveau eller lavere end forventningerne.





I hovedtræk kan udviklingen i Værdipapirfonden Sparindex opsummeres således:



I 1. halvår 2024 blev værdipapirfondens samlede regnskabsmæssige resultat på 1.141,9 mio. kr. mod 821,4 mio. kr. i samme periode året før.



Den samlede formue i værdipapirfonden var 14.816 mio. kr. ultimo juni 2024 mod 12.774 mio. kr. ved starten af året.



Spørgsmål til fondsbørsmeddelelsen kan rettes til Morten Skipper, skip@sparinvest.dk.





Med venlig hilsen





Morten Skipper

Direktør, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg

