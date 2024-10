[Communiqué de presse] iliad SA émet avec succès un emprunt obligataire vert inaugural de 500 millions d’euros

Communiqué de presse

Paris, le 22 octobre 2024

iliad SA émet avec succès un emprunt obligataire vert inaugural de 500 millions d’euros

communication financière





iliad SA a placé ce jour avec succès une émission obligataire verte (« Green Bond ») de 500 millions d'euros. Cet emprunt présente une maturité légèrement supérieure à 5 ans et un coupon annuel de 4,25%.

Cette transaction annoncée pour un montant maximum de 500 millions d’euros a rencontré une très forte demande des investisseurs (avec une demande finale à plus de 1,5 milliard d’euros), ce qui permet au Groupe de tirer avantage de l’amélioration des conditions de marchés observée et de refinancer une partie de sa dette obligataire existante via l’offre de rachat lancée conjointement sur ses obligations à échéance avril 2025 et juin 2026 (cf. communiqué de presse diffusé plus tôt : https://www.iliad.fr/media/CP_211024_13e203334e.pdf).

Un tel résultat confirme la confiance des investisseurs dans la solidité du crédit iliad comme dans sa stratégie ESG.

Les fonds issus de cette obligation verte serviront à financer et en partie à refinancer des dépenses éligibles décrites dans le Green Financing Framework du Groupe publié le 21 octobre et ayant reçu une opinion indépendante favorable de la part de Sustainalytics (les deux documents étant consultables sur notre site internet via ce lien https://www.iliad.fr/fr/investisseurs/groupe/dette).

Thomas Kienzi, Directeur Financier du Groupe iliad : « Avec cette opération, le Groupe iliad s’engage à continuer à investir dans des technologies promouvant un développement plus durable, et démontre une nouvelle fois son engagement à contrôler ses émissions carbone. »

Cette 1ère émission obligataire sous format « Green Bond » pour le Groupe, fait suite à l’émission conventionnelle de 500 millions d’euros réalisée en avril 2024, et est également notée respectivement Ba2/BB/BB par Moody’s, S&P et Fitch pour des obligations senior non sécurisées.

BNP Paribas et Société Générale sont Global Coordinators, Joint Lead Managers et Green Structuring Advisors, Crédit Agricole CIB, MUFG, Natixis, SMBC, CIC, Erste Group, Helaba, RBC et Unicredit sont Joint Lead Managers et Bank of China, Bayern LB et Mizuho sont Co-Managers de l'opération.



A propos du Groupe iliad

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte plus de 18 200 collaborateurs au service plus de 49,8 millions d’abonnés et a généré un chiffre d’affaires de 9,7 milliards d’euros sur les 12 derniers mois à fin juin 2024. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin juin 2024, 22,9 millions abonnés (15,3 millions abonnés mobiles et 7,5 millions abonnés fixes). En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est le 4ème opérateur mobile du pays et comptait à fin juin 2024 près de 11,3 millions abonnés mobiles et 280 000 abonnés Fibre. En Pologne, le Groupe est un opérateur convergent intégré et le Groupe comptait à fin juin 2024 13,3 millions abonnés mobiles et près de 2,1 millions abonnés fixes. Le Groupe iliad est, depuis le 2nd trimestre 2024, le 5ème opérateur en Europe en nombre d’abonnés particuliers mobiles (hors M2M) et reste le 5ème opérateur internet fixe.

Pour en savoir plus

www.iliad.fr

Pour nous suivre



X : @Groupeiliad

LinkedIn : @Groupe iliad

Contacts

Relations Investisseurs : ir@iliad.fr

Relations Presse : presse@iliad.fr

Pièce jointe