Le Syndicat des Métallos applaudit les nouveaux tarifs qui protégeront les emplois dans les secteurs canadiens de l'acier et de l'aluminium

TORONTO, 22 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Syndicat des Métallos se réjouit de la mise en œuvre, aujourd'hui, de tarifs douaniers sur les produits d'acier et d'aluminium en provenance de la Chine, qui fait suite à la décision du gouvernement du Canada de s'attaquer aux pratiques commerciales déloyales. Cette mesure constitue une étape cruciale dans la sauvegarde des industries domestiques et le maintien des emplois syndiqués dans l'ensemble du pays.

« L'entrée en vigueur aujourd'hui de ces nouvelles mesures frontalières est une victoire pour les travailleuses et travailleurs et les emplois canadiens, a déclaré Marty Warren, directeur national du Syndicat des Métallos. Pendant trop longtemps, nos secteurs de l'acier et de l'aluminium ont été fragilisés par des pratiques commerciales déloyales provenant de la Chine, ce qui a fait du mal aux entreprises locales et aux communautés qui en dépendent. Ces nouveaux tarifs douaniers contribueront à équilibrer les règles du jeu, en veillant à ce que les produits canadiens soient plus compétitifs sur le marché tout en protégeant les emplois syndiqués de qualité. »

Les Métallos félicitent le gouvernement canadien d'avoir pris des mesures décisives pour lutter contre des pratiques telles que le dumping et les subventions étatiques, qui ont déséquilibré les marchés mondiaux et exercé une pression indue sur les emplois canadiens. En alignant son approche sur celle des États-Unis, le Canada renforce la chaîne d'approvisionnement nord-américaine intégrée, qui soutient des emplois stables et bien rémunérés dans les deux pays.

Ces droits de douane sont le résultat d'efforts soutenus de la part des Métallos pour élargir l'application des politiques gouvernementales à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, qui ne devaient à l'origine s'appliquer qu'aux véhicules électriques et à l'industrie des batteries, en mettant l'accent sur la nécessité de défendre une politique commerciale forte et coordonnée. Le Syndicat des Métallos reconnaît le dévouement de ses membres qui ont toujours défendu des politiques commerciales équitables.

« Alors que nous nous tournons vers l'avenir, il est essentiel que ces mesures soient effectivement appliquées, afin de maintenir leur pertinence et leur efficacité pour les travailleuses et travailleurs et nous continuerons à faire pression pour que de nouvelles mesures soient prises, afin de maintenir de bons emplois manufacturiers au Canada », a ajouté M. Warren.

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et constitue le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et des rémunérations plus équitables – y compris de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bons régimes de retraite.

