Capgemini annonce des nominations à la direction du Groupe

Anirban Bose devient directeur exécutif de la Strategic Business Unit Amériques

Kartik Ramakrishnan devient directeur exécutif de la Strategic Business Unit Services Financiers

Jérôme Siméon prendra les fonctions de Chief Revenue Officer

Franck Greverie prendra les fonctions de Chief Technology Officer

Paris, 23 octobre 2024 - Capgemini annonce aujourd’hui des nominations à la direction du Groupe. Anirban Bose succède à Jim Bailey en tant que directeur exécutif de la Strategic Business Unit Amériques, à compter du 1er novembre. Kartik Ramakrishnan succède à Anirban en qualité de directeur exécutif de la Strategic Business Unit Services Financiers. Jérôme Siméon prendra les fonctions de Chief Revenue Officer et Franck Greverie celles de Chief Technology Officer, à compter du 1er janvier 2025. Après 34 ans d’une carrière exceptionnelle chez Capgemini, Olivier Sevillia, Directeur général adjoint, a décidé de se consacrer à de nouveaux projets professionnels et quittera le Groupe à la fin 2024. Fort d’un parcours professionnel riche et international et animé par sa passion pour la transformation digitale, Olivier va se consacrer à développer l’écosystème techno-business des entreprises européennes et contribuer ainsi à soutenir leur compétitivité. Les équipes de Capgemini se réjouissent de pouvoir accompagner Olivier dans ce nouveau projet.

« Ces nominations soutiennent l’ambition de croissance du Groupe et le positionnement de Capgemini comme partenaire business et technologique de référence de nos clients. Anirban Bose est à la tête de notre Strategic Business Unit Services Financiers depuis six ans et a apporté une contribution majeure au développement de cette activité dans le monde. Il a tous les atouts pour accélérer notre trajectoire sur le continent américain. Il pourra compter sur les progrès réalisés ces quatre dernières années sous la direction de Jim Bailey. Je souhaite remercier Jim pour tout ce qu’il a apporté à Capgemini. Kartik Ramakrishnan, qui dirige notre activité banque depuis six ans, est le successeur naturel d’Anirban pour continuer à renforcer notre performance dans le secteur des services financiers, commente Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini. La croissance est notre priorité. A cet effet, Jérôme Siméon prendra le rôle de Chief Revenue Officer du Groupe au début de l’an prochain. Son périmètre englobera la direction commerciale, la gestion de nos comptes clés et nos expertises sectorielles de manière à accompagner nos clients dans leurs transformations majeures avec toujours plus de valeur. Franck Greverie prendra à compter du 1er janvier les fonctions de Chief Technology Officer en plus de ses responsabilités actuelles. Son expertise technologique et son approche dynamique et prospective seront clés pour mettre au point des solutions innovantes et créatrices de valeur pour nos clients. Je souhaite à Anirban, Kartik, Jérôme et Franck beaucoup de succès dans leurs nouvelles fonctions. »

Aiman Ezzat poursuit : « Après 34 années d’une carrière exceptionnelle chez Capgemini pendant lesquelles il a dirigé et mené avec succès plusieurs activités et métiers stratégiques à travers le Groupe, Olivier Sevillia va quitter ses fonctions de Directeur général adjoint fin 2024. Olivier va mettre à profit sa passion pour la transformation digitale et s’attacher à développer l’écosystème techno-business des entreprises européennes en vue d’aider à ’améliorer leur compétitivité. Nous nous réjouissons tous de l’accompagner dans son nouveau projet professionnel. Le conseil d’administration se joint à moi pour le remercier et rendre hommage à son engagement au service du Groupe. »

Biographie : Anirban Bose

Anirban Bose a dirigé les Services financiers de Capgemini et est membre du Comité de Direction générale du Groupe depuis 2018. Il était également responsable de l’Asie Pacifique.

Auparavant, Anirban dirigeait l’activité Banques et Marchés financiers de Capgemini.

De 2007 à 2015, Anirban était en charge de la division Banques de Capgemini. Entre 2004 et 2007, il a exercé la fonction de Vice-président exécutif de Kanbay, avant l’acquisition de la société par Capgemini en 2007.

Anirban vit à New York. Il est titulaire d’un Bachelor of Techology de l’Indian Institute of Technology de Varasani et d’un MBA en finance de l’Université de Chicago.

Biographie : Kartik Ramakrishnan

Kartik Ramakrishnan était directeur adjoint des Services financiers de Capgemini, et dirigeait également l’activité Banque et Marchés de capitaux du Groupe. Kartik Ramakrishnan est membre du Comité exécutif du Groupe depuis 2023.

Auparavant, Kartik dirigeait l’ensemble des équipes commerciales de l’activité Banque et Marchés de capitaux.

Kartik conseille des clients dans le secteur de la banque et des paiements depuis plus de 25 ans. Au cours de sa carrière, il a participé au lancement de nouveaux produits et au développement de solutions innovantes et performantes pour des sociétés de services financiers du monde entier, dans des pays tels que l’Allemagne, l’Australie, le Canada, les États-Unis, l’Inde, le Royaume-Uni et Singapour.

Kartik est titulaire d’une licence de l’Indian Institute of Technology et d’un Master de la Booth School of Business de l’université de Chicago.

Biographie : Jérôme Siméon

Jérôme Siméon est en charge des secteurs au niveau mondial depuis 2023. Il est membre du Comité de Direction générale du Groupe depuis 2021.

Il était auparavant Directeur général de l’Europe du Sud. De 2018 à 2020, il dirigeait Capgemini en France et était membre du Comité exécutif du Groupe. Entre 2014 et 2018, il a dirigé l’activité services applicatifs de Capgemini en France après en avoir été le directeur commercial (de 2012 à 2014).

Précédemment, de 2007 à 2010, il a occupé des fonctions commerciales pour le secteur Telecom & Media de Capgemini après avoir géré le développement et les ventes pour le secteur Property & Services Europe de BT Global Services pendant deux ans.

Il a rejoint Capgemini en 1998, après huit ans au sein du groupe Générale des Eaux / Vivendi. Jérôme est diplômé de Toulouse Business School.

Biographie : Franck Greverie

Franck Greverie a été nommé à la tête du portefeuille des offres de Capgemini en 2018.

Il est membre du Comité de Direction générale du Groupe depuis janvier 2020. Depuis cette date, il supervise également les lignes métier du Groupe : Cloud Infrastructure Services (Cloud et Cybersécurité), Business Services, Insights & Data, ainsi que Digital Customer Experience.

Il a rejoint Capgemini en 2015 pour diriger les services Cybersécurité, et a dirigé à partir de 2016 les activités Cloud et Cybersécurité.

Précédemment, entre 2012 et 2015, il était Vice-président exécutif des activités de cloud infrastructure et de Sécurité de Bull, également en charge des régions Moyen-Orient, Afrique et Asie.

Auparavant, Franck était à la tête des activités de sécurité des systèmes d’information et de cybersécurité de Thales (France, Royaume-Uni, Allemagne, Norvège, USA, Asie) depuis 2008. Franck avait débuté chez Thales en 2004 en tant que responsable de la stratégie, du développement et du marketing de l’activité Sécurité.

Franck Greverie est diplômé de l’école d’ingénieurs ESME et de l’Executive MBA de l’ESSEC.

