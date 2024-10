CARGOTEC OYJ, TAMMI–SYYSKUUN 2024 OSAVUOSIKATSAUS, 23.10.2024 KLO 9.00

Cargotecin osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2024: Seitsemäs peräkkäinen tuloksellisesti hyvä ja vakaa vuosineljännes

Saadut tilaukset kasvoivat sekä Hiabissa että MacGregorissa

Vahva kannattavuus ja rahavirta

MacGregorin myyntiprosessi etenee suunnitelmien mukaisesti

Hiabin ja MacGregorin näkymät täsmennetty





Ellei toisin mainita, tässä raportissa esitetyt taloudelliset tiedot koskevat Cargotecin jatkuvia toimintoja.

Heinä–syyskuu 2024 lyhyesti: Saadut tilaukset kasvoivat

Saadut tilaukset kasvoivat 14 prosenttia ja olivat 597 (522) miljoonaa euroa.

Tilauskanta kauden lopussa oli 1 691 (31.12.2023: 1 788) miljoonaa euroa.

Liikevaihto laski 1 prosenttia ja oli 590 (598) miljoonaa euroa.

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 197 (197) miljoonaa euroa.

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 33 (33) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto laski 10 prosenttia ja oli 172 (192) miljoonaa euroa).

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 29 (32) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Liikevoitto oli 67 (77) miljoonaa euroa eli 11,4 (12,8) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -2 (16) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 14 prosenttia ja oli 70 (61) miljoonaa euroa eli 11,8 (10,2) prosenttia liikevaihdosta.

Kauden tulos oli 51 (62) miljoonaa euroa.

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,79 (0,97) euroa.

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 148 (184) miljoonaa euroa.1





Tammi–syyskuu 2024 lyhyesti: Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi

Saadut tilaukset kasvoivat 10 prosenttia ja olivat 1 833 (1 672) miljoonaa euroa.

Tilauskanta kauden lopussa oli 1 691 (31.12.2023: 1 788) miljoonaa euroa.

Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 1 833 (1 835) miljoonaa euroa.

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 3 prosenttia ja oli 616 (598) miljoonaa euroa.

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 34 (33) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto laski 10 prosenttia ja oli 535 (594) miljoonaa euroa.

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 29 (32) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Liikevoitto oli 189 (197) miljoonaa euroa eli 10,3 (10,7) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -34 (6) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät pääosin MacGregorin merituulivoimaloiden asennusalusprojektin asiakaskiistan sopimiseen.

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 17 prosenttia ja oli 223 (191) miljoonaa euroa eli 12,2 (10,4) prosenttia liikevaihdosta.

Kauden tulos oli 129 (141) miljoonaa euroa.

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 2,00 (2,19) euroa.

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 411 (252) miljoonaa euroa.1





Vuoden 2024 näkymät täsmennetty

Cargotec arvioi2 Hiabin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan yli 14,0 prosenttia ja MacGregorin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton olevan yli 65 miljoonaa euroa.

Vuoden 2024 näkymät täsmennettiin edellisen kerran 8.8.2024. Tuolloin Cargotec arvioi Hiabin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan yli 13,5 prosenttia ja MacGregorin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton olevan yli 55 miljoonaa euroa.



Cargotec päivitti raportointirakennettaan osittaisjakautumisen vuoksi vuoden 2024 toisesta neljänneksestä alkaen

Cargotec Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpano ja uuden Kalmar Oyj:n perustaminen rekisteröitiin kaupparekisteriin 30.6.2024. Osittaisjakautumisen johdosta Cargotec päivitti segmenttiraportointinsa. Uutta raportointirakennetta käytettiin ensimmäistä kertaa tammi–kesäkuu 2024 -puolivuosikatsauksessa. 30. kesäkuuta 2024 alkaen yhtiöllä on kaksi raportointisegmenttiä, Hiab ja MacGregor. Kalmar-segmentti poistettiin.

Vertailun mahdollistamiseksi Cargotec julkaisi 3.7.2024 päivitetyt taloudelliset tiedot raportointisegmenteistä sekä Konsernihallinto ja tukitoiminnot -osiosta vuosineljänneksittäin tilikaudelta 2023 ja vuoden 2024 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä sekä koko vuodelta 2023. Konsernihallinto ja tukitoiminnot -osion tiedot kuvastavat nyt jatkuvia toimintoja. Hiabia ja MacGregoria koskeva taloudellinen tieto pysyi ennallaan.

Päivitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Cargotecin avainluvut

MEUR Q3/24 Q3/23 Muutos Q1–Q3/24 Q1–Q3/23 Muutos 2023 Saadut tilaukset 597 522 14 % 1 833 1 672 10 % 2 282 Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset 193 183 6 % 602 592 2 % 787 Tilauskanta kauden lopussa 1 691 1 894 -11 % 1 691 1 894 -11 % 1 788 Liikevaihto 590 598 -1 % 1 833 1 835 0 % 2 519 Huoltoliiketoiminnan liikevaihto 197 197 0 % 616 598 3 % 806 Huoltoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta 33 % 33 % 34 % 33 % 32 % Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto 172 192 -10 % 535 594 -10 % 797 Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta 29 % 32 % 29 % 32 % 32 % Liikevoitto 67,1 76,7 -12 % 188,8 197,0 -4 % 236,0 Liikevoitto, % 11,4 % 12,8 % 10,3 % 10,7 % 9,4 % Vertailukelpoinen liikevoitto 69,6 60,9 14 % 222,9 191,2 17 % 236,7 Vertailukelpoinen liikevoitto, % 11,8 % 10,2 % 12,2 % 10,4 % 9,4 % Tulos ennen veroja 64,3 73,9 -13 % 183,9 183,3 0 % 219,5 Kauden tulos 50,9 62,2 -18 % 129,1 140,7 -8 % 162,4 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,79 0,97 -18 % 2,00 2,19 -8 % 2,49 Henkilöstö kauden lopussa* 6 090 6 600 -8 % 6 090 6 600 -8 % 6 400

*Vertailutiedot on oikaistu.

Cargotecin avainluvut*

Alla esitetyt tuloslaskelman eriä sisältävät avainluvut sekä liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja sisältävät sekä jatkuvien että lopetettujen toimintojen luvut kaikissa esitetyissä kausissa. Taseen eriä sisältävät avainluvut (korollinen nettovelka kauden lopussa, nettovelkaantumisaste, sijoitetun pääoman tuotto) sisältävät lopetetut toiminnot kaikissa esitetyissä kausissa lukuun ottamatta kesäkuuta 2024 ja sen jälkeisiä kuukausia.

MEUR Q3/24 Q3/23 Muutos Q1–Q3/24 Q1–Q3/23 Muutos 2023 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 147,6 184,4 -20 % 410,5 252,1 63 % 544,2 Korollinen nettovelka kauden lopussa -64 406 < -100 % -64 406 < -100 % 179 Nettovelkaantumisaste, % -5,3 % 24,2 % -5,3 % 24,2 % 10,2 % Korollinen nettovelka / EBITDA** -0,1 0,7 -0,1 0,7 0,3 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, % 18,9 % 14,8 % 18,9 % 14,8 % 19,9 %

*Kalmar-liiketoiminta-alueen poistot on pysäytetty 1.2.2024 alkaen johtuen Kalmarin luokittelusta lopetetuksi toiminnoksi. Keskeytetyillä poistoilla oli 17,9 miljoonan euron positiivinen vaikutus ennen veroja esitettyihin tuloslukuihin ja 13,4 miljoonan euron positiivinen vaikutus tulokseen verojen jälkeen. Vertailulukuja ei ole oikaistu vastaavasti.

**Viimeisten 12 kuukauden EBITDA

Cargotecin toimitusjohtaja Casimir Lindholm: Seitsemäs peräkkäinen tuloksellisesti hyvä ja vakaa vuosineljännes

Vuoden 2024 kolmas neljännes oli Cargotecille seitsemäs peräkkäinen jolloin yhtiö on osoittanut hyvää ja vakaata tuloksentekokykyä. Operatiivinen suoritus oli vahva, eikä vaihtelevassa markkinaympäristössä tapahtunut suurempia muutoksia. Odotukset laskevista koroista pitkitti edelleen asiakkaiden päätöksentekoa joillakin Hiabin keskeisillä maantieteellisillä alueilla ja toimialoilla. Toisaalta, MacGregor hyötyi edelleen vahvasta laivanrakennussyklistä.

Kun katsomme taloudellista kehitystämme näemme, että Cargotecin saadut tilaukset kasvoivat kolmannella neljänneksellä 597 miljoonaan euroon molempien liiketoiminta-alueiden vetämänä. Vertailukauteen verrattuna Cargotecin tilauskanta pieneni Hiabin tilauskannan normalisoituessa vähitellen. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 590 miljoonaa euroa. MacGregorin kasvanut liikevaihto kompensoi Hiabin laskenutta liikevaihtoa. Vertailukelpoinen liikevoittomme nousi 14 prosentilla 70 miljoonaan euroon, eli 11,8 prosenttiin liikevaihdosta. Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli jälleen kerran erittäin vahva 148 miljoonaa euroa, hyvän kannattavuuden ja alentuneen nettokäyttöpääoman vetämänä. Cargotec on nyt ensimmäistä kertaa historiassaan nettovelaton yhtiö.

Hiabin kysyntä on ollut vakaata vuoden 2022 neljännestä vuosineljänneksestä lähtien. Odotukset laskevista koroista ja markkinaepävarmuus on johtanut siihen, että asiakkaiden päätöksenteon viivästyminen on jatkunut. Siitä huolimatta onnistuimme kirjaamaan muutamia toiselta vuosineljännekseltä siirtyneitä suuria tilauksia avainasiakkailtamme, mikä auttoi Hiabin saatuja tilauksia nousemaan vertailukaudesta 16 prosentilla 361 miljoonaan euroon. Hiabin liikevaihto laski 8 prosentilla 388 miljoonaan euroon. Huoltoliiketoiminnan osuus kasvoi 29 prosenttiin sen ollessa 112 miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskusta huolimatta Hiabin kannattavuus pysyi hyvällä tasolla ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 59 miljoonaa euroa eli 15,3 prosenttia liikevaihdosta. Hiabin vertailukelpoista liikevoittoa tukivat menestyksekäs inflaatiopaineiden hallinta sekä onnistuneet toimet hankinnassa ja toimitusketjussa.

Sekä kauppalaiva- että huoltoliiketoiminnan vahva suoritus jatkui MacGregorissa. Saadut tilaukset kasvoivat 12 prosentilla 236 miljoonaan euroon laivanrakennusmarkkinan hyvän momentumin jatkuessa. MacGregorin tilauskanta jatkoi kasvuaan 1 055 miljoonaan euroon. Tilauskanta antaa hyvin näkyvyyttä tuleville vuosille, sillä rajatusta telakkakapasiteetista johtuen noin 40 prosenttia tilauskannasta on suunniteltu toimitettavaksi vuonna 2026 tai sen jälkeen. MacGregorin liikevaihto kasvoi 13 prosentilla 203 miljoonaan euroon kauppalaivaliiketoiminnan vetämänä. Kasvaneen liikevaihdon ja offshore-projektien pienempien tappioiden tukemana MacGregorin vertailukelpoinen liikevoitto parantui jälleen sen ollessa 20 miljoonaa euroa eli 9,6 prosenttia liikevaihdosta.

Molempien liiketoiminta-alueiden kolmannen neljänneksen vahvan suorituksen jälkeen olemme myös täsmentäneet vuoden 2024 näkymiämme. Cargotec arvioi nyt Hiabin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan yli 14,0 prosenttia ja MacGregorin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton olevan yli 65 miljoonaa euroa. Elokuussa julkaistussa täsmennyksessä arvioimme Hiabin vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan yli 13,5 prosenttia ja MacGregorin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton olevan yli 55 miljoonaa euroa.

Tiedotimme toukokuussa, että olemme aloittaneet MacGregorin myyntiprosessin, aikomuksena löytää MacGregorille ratkaisu vuoden 2024 aikana. Myyntiprosessi on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja lokakuussa tapahtuneen hyvän edistyksen myötä tavoitteenamme on allekirjoittaa kauppa ennen vuodenvaihdetta. Irrotamme parhaillamme MacGregoria Cargotecista ja valmistelemme MacGregoria toimimaan itsenäisenä. Olemme myös jatkaneet valmisteluja Hiabin itsenäistä tulevaisuutta varten. Kolmannen vuosineljänneksen aikana saimme myös Kalmarin irtautumisen onnistuneesti päätökseen, vain 16 kuukautta sen jälkeen kun olimme tiedottaneet jakautumisesta.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEUR Q3/24 Q3/23 Muutos Q1–Q3/24 Q1–Q3/23 Muutos 2023 Hiab 361 311 16 % 1 095 1 065 3 % 1 466 MacGregor 236 211 12 % 738 606 22 % 816 Sisäiset tilaukset 0 0 0 0 0 Yhteensä 597 522 14 % 1 833 1 672 10 % 2 282

Tilauskanta

MEUR 30.9.2024 31.12.2023 Muutos Hiab 636 799 -20 % MacGregor 1 055 988 7 % Sisäinen tilauskanta 0 1 Yhteensä 1 691 1 788 -5 %

Liikevaihto

MEUR Q3/24 Q3/23 Muutos Q1–Q3/24 Q1–Q3/23 Muutos 2023 Hiab 388 420 -8 % 1 235 1 336 -8 % 1 787 MacGregor 203 179 13 % 598 499 20 % 733 Sisäinen liikevaihto 0 0 0 0 0 Yhteensä 590 598 -1 % 1 833 1 835 0 % 2 519



Liikevoitto

MEUR Q3/24 Q3/23 Muutos Q1–Q3/24 Q1–Q3/23 Muutos 2023 Hiab 59,3 61,5 -4 % 196,8 204,4 -4 % 252,1 MacGregor 19,4 24,3 -20 % 21,8 25,2 -13 % 31,8 Konsernihallinto ja tukitoimet -11,6 -9,2 -27 % -29,8 -32,6 9 % -48,0 Yhteensä 67,1 76,7 -12 % 188,8 197,0 -4 % 236,0

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEUR Q3/24 Q3/23 Muutos Q1–Q3/24 Q1–Q3/23 Muutos 2023 Hiab 59,3 61,5 -4 % 196,8 204,3 -4 % 252,1 MacGregor 19,5 8,5 > 100 % 53,0 19,5 > 100 % 32,6 Konsernihallinto ja tukitoimet -9,3 -9,2 -1 % -26,9 -32,6 17 % -48,0 Yhteensä 69,6 60,9 14 % 222,9 191,2 17 % 236,7

